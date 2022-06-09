https://ria.ru/20220609/konsolidatsiya-1794334275.html

Без консолидации общества не будет развития страны, заявил Путин

Без консолидации общества не будет развития страны, заявил Путин - РИА Новости, 09.06.2022

Без консолидации общества не будет развития страны, заявил Путин

Консолидация общества является одним из ключевых, базовых условий для развития страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T16:49

2022-06-09T16:49

2022-06-09T17:16

владимир путин

общество

россия

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Консолидация общества является одним из ключевых, базовых условий для развития страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Ну и, конечно, общественный суверенитет. Что я имею в виду - это способность общества консолидироваться для решения общенациональных задач. Это уважение к своей истории, к своей культуре, своему языку, народам, которые проживают на единой территории. Вот эта консолидация общества является одним из ключевых, базовых условий развития. Нет этой консолидации - и всё будет рассыпаться", - сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.Он отметил, что если не опираться на базовые ценности национальных культур народов России, то никакой консолидации общества тоже не будет и всё развалится.

https://ria.ru/20220527/rossiya-1791080098.html

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, общество, россия