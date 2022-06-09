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Без консолидации общества не будет развития страны, заявил Путин - РИА Новости, 09.06.2022
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Без консолидации общества не будет развития страны, заявил Путин
Без консолидации общества не будет развития страны, заявил Путин - РИА Новости, 09.06.2022
Без консолидации общества не будет развития страны, заявил Путин
Консолидация общества является одним из ключевых, базовых условий для развития страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T16:49
2022-06-09T17:16
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Консолидация общества является одним из ключевых, базовых условий для развития страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Ну и, конечно, общественный суверенитет. Что я имею в виду - это способность общества консолидироваться для решения общенациональных задач. Это уважение к своей истории, к своей культуре, своему языку, народам, которые проживают на единой территории. Вот эта консолидация общества является одним из ключевых, базовых условий развития. Нет этой консолидации - и всё будет рассыпаться", - сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.Он отметил, что если не опираться на базовые ценности национальных культур народов России, то никакой консолидации общества тоже не будет и всё развалится.
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владимир путин, общество, россия
16:49 09.06.2022 (обновлено: 17:16 09.06.2022)
 
Без консолидации общества не будет развития страны, заявил Путин

Путин: если не будет консолидации общества, не будет и развития страны

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Консолидация общества является одним из ключевых, базовых условий для развития страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ну и, конечно, общественный суверенитет. Что я имею в виду - это способность общества консолидироваться для решения общенациональных задач. Это уважение к своей истории, к своей культуре, своему языку, народам, которые проживают на единой территории. Вот эта консолидация общества является одним из ключевых, базовых условий развития. Нет этой консолидации - и всё будет рассыпаться", - сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.
Он отметил, что если не опираться на базовые ценности национальных культур народов России, то никакой консолидации общества тоже не будет и всё развалится.
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