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На Украине будут принимать решение о конфискации активов в пятидневный срок - РИА Новости, 09.06.2022
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На Украине будут принимать решение о конфискации активов в пятидневный срок
На Украине будут принимать решение о конфискации активов в пятидневный срок - РИА Новости, 09.06.2022
На Украине будут принимать решение о конфискации активов в пятидневный срок
Глава украинского минюста Денис Малюська заявил, что конфискация активов россиян и сторонников России на Украине будет ускорена, суд будет принимать... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T11:47
2022-06-09T11:47
украина
россия
в мире
денис малюська
министерство юстиции украины
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава украинского минюста Денис Малюська заявил, что конфискация активов россиян и сторонников России на Украине будет ускорена, суд будет принимать соответствующее решение за пять дней, затянуть рассмотрение дел не удастся.Он пояснил, что сначала Совет национальной безопасности и обороны вводит санкции в отношении тех, кто "угрожает территориальной целостности" Украины. Чиновник уточнил, что это могут быть как юридические лица, так и физические – украинские или российские "чиновники, политики или просто богатые люди"."Относительно таких лиц собирается доказательная база относительно их сотрудничества с Россией или поддержки российской агрессии, после этого министерство юстиции Украины такие доказательства подает в Высший антикоррупционный суд, который рассматривает дело не больше пяти рабочих дней", - сказал Малюська в эфире телеканала "Украина 24".Глава минюста также отметил, что "есть процедурные механизмы, которые обеспечивают невозможность затягивания судебного процесса".После вступления в действие решения суда конфискованное имущество будет передаваться в доход государства, сообщил министр и добавил, что данная ускоренная процедура будет широкомасштабно использоваться уже этим летом.Ранее Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.
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украина, россия, в мире, денис малюська, министерство юстиции украины
11:47 09.06.2022
 
На Украине будут принимать решение о конфискации активов в пятидневный срок

Суды на Украине будут принимать решение о конфискации активов в пятидневный срок

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава украинского минюста Денис Малюська заявил, что конфискация активов россиян и сторонников России на Украине будет ускорена, суд будет принимать соответствующее решение за пять дней, затянуть рассмотрение дел не удастся.
Он пояснил, что сначала Совет национальной безопасности и обороны вводит санкции в отношении тех, кто "угрожает территориальной целостности" Украины. Чиновник уточнил, что это могут быть как юридические лица, так и физические – украинские или российские "чиновники, политики или просто богатые люди".
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"Относительно таких лиц собирается доказательная база относительно их сотрудничества с Россией или поддержки российской агрессии, после этого министерство юстиции Украины такие доказательства подает в Высший антикоррупционный суд, который рассматривает дело не больше пяти рабочих дней", - сказал Малюська в эфире телеканала "Украина 24".
Глава минюста также отметил, что "есть процедурные механизмы, которые обеспечивают невозможность затягивания судебного процесса".
После вступления в действие решения суда конфискованное имущество будет передаваться в доход государства, сообщил министр и добавил, что данная ускоренная процедура будет широкомасштабно использоваться уже этим летом.
Ранее Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.
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