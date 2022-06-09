На Украине будут принимать решение о конфискации активов в пятидневный срок
Суды на Украине будут принимать решение о конфискации активов в пятидневный срок
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава украинского минюста Денис Малюська заявил, что конфискация активов россиян и сторонников России на Украине будет ускорена, суд будет принимать соответствующее решение за пять дней, затянуть рассмотрение дел не удастся.
Он пояснил, что сначала Совет национальной безопасности и обороны вводит санкции в отношении тех, кто "угрожает территориальной целостности" Украины. Чиновник уточнил, что это могут быть как юридические лица, так и физические – украинские или российские "чиновники, политики или просто богатые люди".
"Относительно таких лиц собирается доказательная база относительно их сотрудничества с Россией или поддержки российской агрессии, после этого министерство юстиции Украины такие доказательства подает в Высший антикоррупционный суд, который рассматривает дело не больше пяти рабочих дней", - сказал Малюська в эфире телеканала "Украина 24".
Глава минюста также отметил, что "есть процедурные механизмы, которые обеспечивают невозможность затягивания судебного процесса".
После вступления в действие решения суда конфискованное имущество будет передаваться в доход государства, сообщил министр и добавил, что данная ускоренная процедура будет широкомасштабно использоваться уже этим летом.
Ранее Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.
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