https://ria.ru/20220609/konfiskatsiya-1794198297.html

На Украине будут принимать решение о конфискации активов в пятидневный срок

На Украине будут принимать решение о конфискации активов в пятидневный срок - РИА Новости, 09.06.2022

На Украине будут принимать решение о конфискации активов в пятидневный срок

Глава украинского минюста Денис Малюська заявил, что конфискация активов россиян и сторонников России на Украине будет ускорена, суд будет принимать... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T11:47

2022-06-09T11:47

2022-06-09T11:47

украина

россия

в мире

денис малюська

министерство юстиции украины

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава украинского минюста Денис Малюська заявил, что конфискация активов россиян и сторонников России на Украине будет ускорена, суд будет принимать соответствующее решение за пять дней, затянуть рассмотрение дел не удастся.Он пояснил, что сначала Совет национальной безопасности и обороны вводит санкции в отношении тех, кто "угрожает территориальной целостности" Украины. Чиновник уточнил, что это могут быть как юридические лица, так и физические – украинские или российские "чиновники, политики или просто богатые люди"."Относительно таких лиц собирается доказательная база относительно их сотрудничества с Россией или поддержки российской агрессии, после этого министерство юстиции Украины такие доказательства подает в Высший антикоррупционный суд, который рассматривает дело не больше пяти рабочих дней", - сказал Малюська в эфире телеканала "Украина 24".Глава минюста также отметил, что "есть процедурные механизмы, которые обеспечивают невозможность затягивания судебного процесса".После вступления в действие решения суда конфискованное имущество будет передаваться в доход государства, сообщил министр и добавил, что данная ускоренная процедура будет широкомасштабно использоваться уже этим летом.Ранее Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.

https://ria.ru/20220608/aktiv-1793945634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, россия, в мире, денис малюська, министерство юстиции украины