https://ria.ru/20220609/kompensatsiya-1794245030.html
В Москве компенсируют кинотеатрам затраты на покупку российских фильмов
В Москве компенсируют кинотеатрам затраты на покупку российских фильмов - РИА Новости, 09.06.2022
В Москве компенсируют кинотеатрам затраты на покупку российских фильмов
Московская мэрия приняла решение о выделении средств столичным кинотеатрам на компенсацию затрат на покупку и рекламу фильмов отечественного производства,... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T13:40
2022-06-09T13:40
2022-06-09T14:27
культура
новости культуры
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Московская мэрия приняла решение о выделении средств столичным кинотеатрам на компенсацию затрат на покупку и рекламу фильмов отечественного производства, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Сегодня мы приняли решение о поддержке кинопроката в Москве. Это серьезное решение, которое компенсирует значительную часть затрат по приобретению отечественных фильмов для проката, рекламу этих фильмов", - сказал Собянин журналистам в четверг при осмотре реконструкции кинотеатра "Баку".Мэр добавил, что эта мера будет принята в рамках антисанкционной поддержки экономики города."Эти меры, безусловно, вовремя, своевременные, потому что без этого сейчас достаточно тяжело", - заявил, в свою очередь, управляющий партнёр компании ADG group, которая реализует проект реконструкции, Григорий Печерский.Собянин отметил, что столичные власти уже поддерживают организацию и проведение съёмок в Москве. Благодаря этому, в городе снимается сегодня около 80% российских фильмов.
https://ria.ru/20220608/kino-1794082055.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, москва, сергей собянин
13:40 09.06.2022 (обновлено: 14:27 09.06.2022)
В Москве компенсируют кинотеатрам затраты на покупку российских фильмов
Москва выделит средства на компенсацию затрат на покупку российских фильмов кинотеатрам
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Московская мэрия приняла решение о выделении средств столичным кинотеатрам на компенсацию затрат на покупку и рекламу фильмов отечественного производства, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Сегодня мы приняли решение о поддержке кинопроката в Москве
. Это серьезное решение, которое компенсирует значительную часть затрат по приобретению отечественных фильмов для проката, рекламу этих фильмов", - сказал Собянин журналистам в четверг при осмотре реконструкции кинотеатра "Баку".
Мэр добавил, что эта мера будет принята в рамках антисанкционной поддержки экономики города.
"Эти меры, безусловно, вовремя, своевременные, потому что без этого сейчас достаточно тяжело", - заявил, в свою очередь, управляющий партнёр компании ADG group, которая реализует проект реконструкции, Григорий Печерский.
Собянин отметил, что столичные власти уже поддерживают организацию и проведение съёмок в Москве. Благодаря этому, в городе снимается сегодня около 80% российских фильмов.