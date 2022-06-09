https://ria.ru/20220609/kompensatsiya-1794245030.html

В Москве компенсируют кинотеатрам затраты на покупку российских фильмов

В Москве компенсируют кинотеатрам затраты на покупку российских фильмов - РИА Новости, 09.06.2022

В Москве компенсируют кинотеатрам затраты на покупку российских фильмов

Московская мэрия приняла решение о выделении средств столичным кинотеатрам на компенсацию затрат на покупку и рекламу фильмов отечественного производства,... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T13:40

2022-06-09T13:40

2022-06-09T14:27

культура

новости культуры

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Московская мэрия приняла решение о выделении средств столичным кинотеатрам на компенсацию затрат на покупку и рекламу фильмов отечественного производства, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Сегодня мы приняли решение о поддержке кинопроката в Москве. Это серьезное решение, которое компенсирует значительную часть затрат по приобретению отечественных фильмов для проката, рекламу этих фильмов", - сказал Собянин журналистам в четверг при осмотре реконструкции кинотеатра "Баку".Мэр добавил, что эта мера будет принята в рамках антисанкционной поддержки экономики города."Эти меры, безусловно, вовремя, своевременные, потому что без этого сейчас достаточно тяжело", - заявил, в свою очередь, управляющий партнёр компании ADG group, которая реализует проект реконструкции, Григорий Печерский.Собянин отметил, что столичные власти уже поддерживают организацию и проведение съёмок в Москве. Благодаря этому, в городе снимается сегодня около 80% российских фильмов.

https://ria.ru/20220608/kino-1794082055.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, москва, сергей собянин