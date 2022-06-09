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Банки не собираются массово вводить комиссии по валютным счетам россиян - РИА Новости, 09.06.2022
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Банки не собираются массово вводить комиссии по валютным счетам россиян
Банки не собираются массово вводить комиссии по валютным счетам россиян - РИА Новости, 09.06.2022
Банки не собираются массово вводить комиссии по валютным счетам россиян
Введение комиссий по валютным счетам физлиц пока не является массовой практикой для российского рынка: ряд банков не планируют ее появления в ближайшей... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T03:50
2022-06-09T03:50
экономика
райффайзенбанк
ренессанс кредит
наталья тутова
россия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Введение комиссий по валютным счетам физлиц пока не является массовой практикой для российского рынка: ряд банков не планируют ее появления в ближайшей перспективе, остальные хотят сначала присмотреться к конкурентам, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации.Во вторник Райффайзенбанк объявил, что с 30 июня вводит комиссию за хранение средств на текущих валютных счетах, превышающих пороговые значения. Ставки доходности при размещении средств в иностранных валютах в течение нескольких лет остаются рекордно низкими, поэтому банки ищут другие возможности эффективно управлять деньгами, пояснили свое решение в кредитной организации. При этом клиентам напомнили, что они могут распределить портфель по валютам, снижая риски концентрации в одной из них.Часть крупных игроков рынка заявили, что сейчас у них нет планов по введению аналогичных комиссий. Об этом сообщили в банках "Открытие", "Русский Стандарт" и "Ренессанс Кредит". В АТБ сказали, что сейчас таких комиссий у них нет. Остальные игроки хотят сначала изучить рынок."В настоящее время банк "Зенит" не взимает комиссию по валютным счетам физических лиц в долларах и евро. Банк оценивает рыночную конъюнктуру и будет принимать решение исходя из дальнейшего развития ситуации", - прокомментировала зампред кредитной организации Наталья Тутова.В "Тинькофф банке" сказали, что в будущем не исключают введение отрицательных ставок по валютным счетам физлиц.
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экономика, райффайзенбанк, ренессанс кредит, наталья тутова, россия
03:50 09.06.2022
 
Банки не собираются массово вводить комиссии по валютным счетам россиян

Банки не собираются массово вводить комиссии по валютным счетам физических лиц

© РИА Новости / Михаил КутузовДенежные купюры. Доллары США. Евро
Денежные купюры. Доллары США. Евро - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Михаил Кутузов
Денежные купюры. Доллары США. Евро. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Введение комиссий по валютным счетам физлиц пока не является массовой практикой для российского рынка: ряд банков не планируют ее появления в ближайшей перспективе, остальные хотят сначала присмотреться к конкурентам, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации.
Во вторник Райффайзенбанк объявил, что с 30 июня вводит комиссию за хранение средств на текущих валютных счетах, превышающих пороговые значения. Ставки доходности при размещении средств в иностранных валютах в течение нескольких лет остаются рекордно низкими, поэтому банки ищут другие возможности эффективно управлять деньгами, пояснили свое решение в кредитной организации. При этом клиентам напомнили, что они могут распределить портфель по валютам, снижая риски концентрации в одной из них.
Часть крупных игроков рынка заявили, что сейчас у них нет планов по введению аналогичных комиссий. Об этом сообщили в банках "Открытие", "Русский Стандарт" и "Ренессанс Кредит". В АТБ сказали, что сейчас таких комиссий у них нет. Остальные игроки хотят сначала изучить рынок.
"В настоящее время банк "Зенит" не взимает комиссию по валютным счетам физических лиц в долларах и евро. Банк оценивает рыночную конъюнктуру и будет принимать решение исходя из дальнейшего развития ситуации", - прокомментировала зампред кредитной организации Наталья Тутова.
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Минфин разрешил экспортерам зачислять валютную выручку на зарубежные счета
В "Тинькофф банке" сказали, что в будущем не исключают введение отрицательных ставок по валютным счетам физлиц.
 
ЭкономикаРайффайзенбанкРенессанс КредитНаталья ТутоваРоссия
 
 
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