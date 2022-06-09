https://ria.ru/20220609/komissiya-1794136022.html

Банки не собираются массово вводить комиссии по валютным счетам россиян

Банки не собираются массово вводить комиссии по валютным счетам россиян - РИА Новости, 09.06.2022

Банки не собираются массово вводить комиссии по валютным счетам россиян

Введение комиссий по валютным счетам физлиц пока не является массовой практикой для российского рынка: ряд банков не планируют ее появления в ближайшей... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T03:50

2022-06-09T03:50

2022-06-09T03:50

экономика

райффайзенбанк

ренессанс кредит

наталья тутова

россия

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Введение комиссий по валютным счетам физлиц пока не является массовой практикой для российского рынка: ряд банков не планируют ее появления в ближайшей перспективе, остальные хотят сначала присмотреться к конкурентам, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации.Во вторник Райффайзенбанк объявил, что с 30 июня вводит комиссию за хранение средств на текущих валютных счетах, превышающих пороговые значения. Ставки доходности при размещении средств в иностранных валютах в течение нескольких лет остаются рекордно низкими, поэтому банки ищут другие возможности эффективно управлять деньгами, пояснили свое решение в кредитной организации. При этом клиентам напомнили, что они могут распределить портфель по валютам, снижая риски концентрации в одной из них.Часть крупных игроков рынка заявили, что сейчас у них нет планов по введению аналогичных комиссий. Об этом сообщили в банках "Открытие", "Русский Стандарт" и "Ренессанс Кредит". В АТБ сказали, что сейчас таких комиссий у них нет. Остальные игроки хотят сначала изучить рынок."В настоящее время банк "Зенит" не взимает комиссию по валютным счетам физических лиц в долларах и евро. Банк оценивает рыночную конъюнктуру и будет принимать решение исходя из дальнейшего развития ситуации", - прокомментировала зампред кредитной организации Наталья Тутова.В "Тинькофф банке" сказали, что в будущем не исключают введение отрицательных ставок по валютным счетам физлиц.

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экономика, райффайзенбанк, ренессанс кредит, наталья тутова, россия