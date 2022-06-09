https://ria.ru/20220609/kolonii-1794333240.html
Путин назвал страны, которые не принимают суверенные решения, колониями
Путин назвал страны, которые не принимают суверенные решения, колониями - РИА Новости, 09.06.2022
Путин назвал страны, которые не принимают суверенные решения, колониями
Если страна не в состоянии принимать суверенных решений, то она является колонией, шансов выжить в такой жесткой геополитической войне нет, заявил президент... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T16:47
2022-06-09T16:47
2022-06-09T17:05
владимир путин
политика
россия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Если страна не в состоянии принимать суверенных решений, то она является колонией, шансов выжить в такой жесткой геополитической войне нет, заявил президент России Владимир Путин."Мир меняется, причем меняется стремительно. И для того, чтобы претендовать на лидерство, я уже не говорю глобальное лидерство, хоть в чем-то, безусловно, любая страна, любой народ, любой этнос должны обеспечить свой суверенитет, потому что не бывает каких-то промежуточных составляющих, промежуточного состояния. Или страна является суверенной, или колонией... Я сейчас не буду приводить примеров каких-то, чтобы никакого не обижать, но если страна либо группа стран не в состоянии принимать суверенных решений, это уже в известной степени колония. Колония таких исторических перспектив все-таки не имеет, шансов выжить в такой жесткой геополитической борьбе (нет)", - сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.По его словам, геополитическая борьба была всегда и всегда Россия была на "острие событий"."Всегда Россия оставалась, была на острие происходящих событий. Да, были эпохи в истории нашей станы, когда приходилось отступать, но только для того, чтобы, собравшись с силами, идти вперед, сосредоточиться и идти вперед", - добавил Путин.
https://ria.ru/20220609/ukraina-1794236114.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, россия
16:47 09.06.2022 (обновлено: 17:05 09.06.2022)
Путин назвал страны, которые не принимают суверенные решения, колониями
Президент Путин назвал страны, которые не принимают суверенные решения, колониями
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Если страна не в состоянии принимать суверенных решений, то она является колонией, шансов выжить в такой жесткой геополитической войне нет, заявил президент России Владимир Путин.
"Мир меняется, причем меняется стремительно. И для того, чтобы претендовать на лидерство, я уже не говорю глобальное лидерство, хоть в чем-то, безусловно, любая страна, любой народ, любой этнос должны обеспечить свой суверенитет, потому что не бывает каких-то промежуточных составляющих, промежуточного состояния. Или страна является суверенной, или колонией... Я сейчас не буду приводить примеров каких-то, чтобы никакого не обижать, но если страна либо группа стран не в состоянии принимать суверенных решений, это уже в известной степени колония. Колония таких исторических перспектив все-таки не имеет, шансов выжить в такой жесткой геополитической борьбе (нет)", - сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.
По его словам, геополитическая борьба была всегда и всегда Россия
была на "острие событий".
"Всегда Россия оставалась, была на острие происходящих событий. Да, были эпохи в истории нашей станы, когда приходилось отступать, но только для того, чтобы, собравшись с силами, идти вперед, сосредоточиться и идти вперед", - добавил Путин.