https://ria.ru/20220609/kirgiziya-1794158663.html
Путин поприветствовал участников российско-киргизской конференции
Путин поприветствовал участников российско-киргизской конференции - РИА Новости, 09.06.2022
Путин поприветствовал участников российско-киргизской конференции
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Девятой российско-киргизской межрегиональной конференции по случаю открытия и подчеркнул, что... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T09:36
2022-06-09T09:36
2022-06-09T09:36
россия
киргизия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Девятой российско-киргизской межрегиональной конференции по случаю открытия и подчеркнул, что отношения России и Киргизии развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.По словам Путина, регулярные встречи с участием представителей центральных и местных органов власти, общественных организаций, деловых кругов, экспертных сообществ и СМИ дают хорошую возможность для обмена опытом и обсуждения многих актуальных вопросов двустороннего сотрудничества."Отношения между нашими государствами развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества. Их важной составляющей традиционно является межрегиональное взаимодействие, в рамках которого успешно разрабатываются и реализуются совместные проекты в торгово-экономической, социальной, образовательной, культурной, научно-технологической и многих других сферах", - говорится в телеграмме.Президент России также добавил, что повестка дня конференции насыщенна и подчеркнул уверенность в том, что участники проведут содержательные, конструктивные дискуссии, выдвинут новые интересные предложения, которые поспособствуют расширению многоплановых связей между Россией и Киргизией, а также продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киргизия, владимир путин, политика
Путин поприветствовал участников российско-киргизской конференции
Путин: отношения России и Киргизии развиваются в духе стратегического партнерства
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поприветствовал
участников Девятой российско-киргизской межрегиональной конференции по случаю открытия и подчеркнул, что отношения России и Киргизии развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
По словам Путина, регулярные встречи с участием представителей центральных и местных органов власти, общественных организаций, деловых кругов, экспертных сообществ и СМИ дают хорошую возможность для обмена опытом и обсуждения многих актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.
"Отношения между нашими государствами развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества. Их важной составляющей традиционно является межрегиональное взаимодействие, в рамках которого успешно разрабатываются и реализуются совместные проекты в торгово-экономической, социальной, образовательной, культурной, научно-технологической и многих других сферах", - говорится в телеграмме.
Президент России
также добавил, что повестка дня конференции насыщенна и подчеркнул уверенность в том, что участники проведут содержательные, конструктивные дискуссии, выдвинут новые интересные предложения, которые поспособствуют расширению многоплановых связей между Россией и Киргизией
, а также продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве.