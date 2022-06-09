https://ria.ru/20220609/kirgiziya-1794158663.html

Путин поприветствовал участников российско-киргизской конференции

Путин поприветствовал участников российско-киргизской конференции - РИА Новости, 09.06.2022

Путин поприветствовал участников российско-киргизской конференции

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Девятой российско-киргизской межрегиональной конференции по случаю открытия и подчеркнул, что... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T09:36

2022-06-09T09:36

2022-06-09T09:36

россия

киргизия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Девятой российско-киргизской межрегиональной конференции по случаю открытия и подчеркнул, что отношения России и Киргизии развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.По словам Путина, регулярные встречи с участием представителей центральных и местных органов власти, общественных организаций, деловых кругов, экспертных сообществ и СМИ дают хорошую возможность для обмена опытом и обсуждения многих актуальных вопросов двустороннего сотрудничества."Отношения между нашими государствами развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества. Их важной составляющей традиционно является межрегиональное взаимодействие, в рамках которого успешно разрабатываются и реализуются совместные проекты в торгово-экономической, социальной, образовательной, культурной, научно-технологической и многих других сферах", - говорится в телеграмме.Президент России также добавил, что повестка дня конференции насыщенна и подчеркнул уверенность в том, что участники проведут содержательные, конструктивные дискуссии, выдвинут новые интересные предложения, которые поспособствуют расширению многоплановых связей между Россией и Киргизией, а также продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве.

https://ria.ru/20220607/transport-1793746472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, киргизия, владимир путин, политика