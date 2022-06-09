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Путин поприветствовал участников российско-киргизской конференции - РИА Новости, 09.06.2022
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Путин поприветствовал участников российско-киргизской конференции
Путин поприветствовал участников российско-киргизской конференции - РИА Новости, 09.06.2022
Путин поприветствовал участников российско-киргизской конференции
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Девятой российско-киргизской межрегиональной конференции по случаю открытия и подчеркнул, что... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T09:36
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россия
киргизия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Девятой российско-киргизской межрегиональной конференции по случаю открытия и подчеркнул, что отношения России и Киргизии развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.По словам Путина, регулярные встречи с участием представителей центральных и местных органов власти, общественных организаций, деловых кругов, экспертных сообществ и СМИ дают хорошую возможность для обмена опытом и обсуждения многих актуальных вопросов двустороннего сотрудничества."Отношения между нашими государствами развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества. Их важной составляющей традиционно является межрегиональное взаимодействие, в рамках которого успешно разрабатываются и реализуются совместные проекты в торгово-экономической, социальной, образовательной, культурной, научно-технологической и многих других сферах", - говорится в телеграмме.Президент России также добавил, что повестка дня конференции насыщенна и подчеркнул уверенность в том, что участники проведут содержательные, конструктивные дискуссии, выдвинут новые интересные предложения, которые поспособствуют расширению многоплановых связей между Россией и Киргизией, а также продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве.
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россия, киргизия, владимир путин, политика
09:36 09.06.2022
 
Путин поприветствовал участников российско-киргизской конференции

Путин: отношения России и Киргизии развиваются в духе стратегического партнерства

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Девятой российско-киргизской межрегиональной конференции по случаю открытия и подчеркнул, что отношения России и Киргизии развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
По словам Путина, регулярные встречи с участием представителей центральных и местных органов власти, общественных организаций, деловых кругов, экспертных сообществ и СМИ дают хорошую возможность для обмена опытом и обсуждения многих актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.
"Отношения между нашими государствами развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества. Их важной составляющей традиционно является межрегиональное взаимодействие, в рамках которого успешно разрабатываются и реализуются совместные проекты в торгово-экономической, социальной, образовательной, культурной, научно-технологической и многих других сферах", - говорится в телеграмме.
Президент России также добавил, что повестка дня конференции насыщенна и подчеркнул уверенность в том, что участники проведут содержательные, конструктивные дискуссии, выдвинут новые интересные предложения, которые поспособствуют расширению многоплановых связей между Россией и Киргизией, а также продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве.
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