https://ria.ru/20220609/kino-1794239045.html
Российская киноиндустрия представит проекты на рынке контента во Вьетнаме
Российская киноиндустрия представит проекты на рынке контента во Вьетнаме - РИА Новости, 09.06.2022
Российская киноиндустрия представит проекты на рынке контента во Вьетнаме
Более 30 российских компаний примут участие в международной выставке кино и телевидения Telefilm Vietnam. Она открывается 9 июня в Хошимине и пройдет в... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T14:44
2022-06-09T14:44
2022-06-09T14:44
культура
новости культуры
ольга любимова
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вьетнам
централ партнершип
союзмультфильм
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Более 30 российских компаний примут участие в международной выставке кино и телевидения Telefilm Vietnam. Она открывается 9 июня в Хошимине и пройдет в гибридном формате, сообщает пресс-служба "Роскино"."Для российского кино это первый опыт столь масштабного взаимодействия с вьетнамским рынком: главной целью станет изучение потребностей аудитории, установление контактов, поиск возможностей для экспорта. На онлайн-стендах компаний будут представлены свыше 100 проектов, более половины из которых составят сериалы и анимация… Часть российских компаний будет представлена офлайн", — рассказали в пресс-службе.Россия представит вьетнамским дистрибьюторам, телеканалам и VOD-платформам художественное кино, докфильмы, сериалы и анимацию. О своих проектах на онлайн-стендах расскажут компании "Централ Партнершип", "1-2-3 Production", СТВ, "Союзмультфильм", ГК "Рики" и другие.Telefilm Vietnam традиционно собирает представителей не только вьетнамской, но и всей азиатской индустрии кино и телевидения, в частности, из Китая, Индии, Таиланда, Филиппин, Южной Кореи."Вьетнам является одним из ключевых партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2022 году мы отмечаем десятилетие установления отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией. Культурный аспект сотрудничества играет важную роль, и, безусловно, развитие связей в сфере кино и телевидения будет взаимовыгодным для обеих стран. Telefilm Vietnam открывает перспективы отечественным производителям в знакомстве с вьетнамским рынком, изучении возможностей партнерства. Уверена, что участники выставки по достоинству оценят богатую палитру жанров, в которых работает современная российская кино- и телеиндустрия", — говорит министр культуры РФ Ольга Любимова.Рынок Telefilm Vietnam продлится до 30 июня в онлайн-формате, офлайн-программа завершится 11 июня.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, ольга любимова, россия, вьетнам, централ партнершип, союзмультфильм, хошимин, кино и сериалы
Российская киноиндустрия представит проекты на рынке контента во Вьетнаме
Российская киноиндустрия представит проекты на рынке контента Telefilm Vietnam во Вьетнаме
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Более 30 российских компаний примут участие в международной выставке кино и телевидения Telefilm Vietnam. Она открывается 9 июня в Хошимине и пройдет в гибридном формате, сообщает пресс-служба "Роскино".
"Для российского кино это первый опыт столь масштабного взаимодействия с вьетнамским рынком: главной целью станет изучение потребностей аудитории, установление контактов, поиск возможностей для экспорта. На онлайн-стендах компаний будут представлены свыше 100 проектов, более половины из которых составят сериалы и анимация… Часть российских компаний будет представлена офлайн", — рассказали в пресс-службе.
Россия представит вьетнамским дистрибьюторам, телеканалам и VOD-платформам художественное кино, докфильмы, сериалы и анимацию. О своих проектах на онлайн-стендах расскажут компании "Централ Партнершип", "1-2-3 Production", СТВ, "Союзмультфильм", ГК "Рики" и другие.
Telefilm Vietnam традиционно собирает представителей не только вьетнамской, но и всей азиатской индустрии кино и телевидения, в частности, из Китая, Индии, Таиланда, Филиппин, Южной Кореи.
"Вьетнам является одним из ключевых партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2022 году мы отмечаем десятилетие установления отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией. Культурный аспект сотрудничества играет важную роль, и, безусловно, развитие связей в сфере кино и телевидения будет взаимовыгодным для обеих стран. Telefilm Vietnam открывает перспективы отечественным производителям в знакомстве с вьетнамским рынком, изучении возможностей партнерства. Уверена, что участники выставки по достоинству оценят богатую палитру жанров, в которых работает современная российская кино- и телеиндустрия", — говорит министр культуры РФ Ольга Любимова.
Рынок Telefilm Vietnam продлится до 30 июня в онлайн-формате, офлайн-программа завершится 11 июня.