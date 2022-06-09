https://ria.ru/20220609/kino-1794239045.html

Российская киноиндустрия представит проекты на рынке контента во Вьетнаме

Российская киноиндустрия представит проекты на рынке контента во Вьетнаме - РИА Новости, 09.06.2022

Российская киноиндустрия представит проекты на рынке контента во Вьетнаме

Более 30 российских компаний примут участие в международной выставке кино и телевидения Telefilm Vietnam. Она открывается 9 июня в Хошимине и пройдет в... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T14:44

2022-06-09T14:44

2022-06-09T14:44

культура

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централ партнершип

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хошимин

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Более 30 российских компаний примут участие в международной выставке кино и телевидения Telefilm Vietnam. Она открывается 9 июня в Хошимине и пройдет в гибридном формате, сообщает пресс-служба "Роскино"."Для российского кино это первый опыт столь масштабного взаимодействия с вьетнамским рынком: главной целью станет изучение потребностей аудитории, установление контактов, поиск возможностей для экспорта. На онлайн-стендах компаний будут представлены свыше 100 проектов, более половины из которых составят сериалы и анимация… Часть российских компаний будет представлена офлайн", — рассказали в пресс-службе.Россия представит вьетнамским дистрибьюторам, телеканалам и VOD-платформам художественное кино, докфильмы, сериалы и анимацию. О своих проектах на онлайн-стендах расскажут компании "Централ Партнершип", "1-2-3 Production", СТВ, "Союзмультфильм", ГК "Рики" и другие.Telefilm Vietnam традиционно собирает представителей не только вьетнамской, но и всей азиатской индустрии кино и телевидения, в частности, из Китая, Индии, Таиланда, Филиппин, Южной Кореи."Вьетнам является одним из ключевых партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2022 году мы отмечаем десятилетие установления отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией. Культурный аспект сотрудничества играет важную роль, и, безусловно, развитие связей в сфере кино и телевидения будет взаимовыгодным для обеих стран. Telefilm Vietnam открывает перспективы отечественным производителям в знакомстве с вьетнамским рынком, изучении возможностей партнерства. Уверена, что участники выставки по достоинству оценят богатую палитру жанров, в которых работает современная российская кино- и телеиндустрия", — говорит министр культуры РФ Ольга Любимова.Рынок Telefilm Vietnam продлится до 30 июня в онлайн-формате, офлайн-программа завершится 11 июня.

https://ria.ru/20220530/roskino-1791716504.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, ольга любимова, россия, вьетнам, централ партнершип, союзмультфильм, хошимин, кино и сериалы