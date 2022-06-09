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Киев на славянском направлении использует население как "живой щит" - РИА Новости, 09.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/kiev-1794194182.html
Киев на славянском направлении использует население как "живой щит"
Киев на славянском направлении использует население как "живой щит" - РИА Новости, 09.06.2022
Киев на славянском направлении использует население как "живой щит"
Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявил, что украинские войска занимают гражданскую инфраструктуру на славянском направлении, используя РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T11:35
2022-06-09T11:38
в мире
донецкая народная республика
киев
славянск
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявил, что украинские войска занимают гражданскую инфраструктуру на славянском направлении, используя население в качестве "живого щита".В четверг штаб ДНР заявил, что идут бои за Славянск."В результате перемалывания украинских боевиков на славянском направлении ВФУ (вооруженные формирования Украины) продолжают занимать гражданскую инфраструктуру в городе, используя население в качестве "живого щита". Часть военных преступников пытается сбежать из региона, вступая в локальные стычки со своими же сослуживцами", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в его Telegram-канале.Славянск – город с населением более 100 тысяч человек, расположен на севере ДНР. Здесь находятся теплоэлектростанция и ряд промышленных предприятий. В апреле 2014 года после объявления Киевом операции против несогласных с госпереворотом жителей Донбасса в Славянске начались первые активные бои между силами Донецкой Народной Республики, которые на тот момент контролировали город, и украинскими войсками. В начале июля 2014 года город был взят под контроль Киева.
https://radiosputnik.ria.ru/20220604/slavyansk-1793170358.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, киев, славянск
11:35 09.06.2022 (обновлено: 11:38 09.06.2022)
 
Киев на славянском направлении использует население как "живой щит"

В ДНР заявили, что Киев на славянском направлении использует население как "живой щит"

© РИА Новости . Андрей СтенинОполченцы на въезде в город Славянск.
Ополченцы на въезде в город Славянск. - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости . Андрей Стенин
Ополченцы на въезде в город Славянск.. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявил, что украинские войска занимают гражданскую инфраструктуру на славянском направлении, используя население в качестве "живого щита".
В четверг штаб ДНР заявил, что идут бои за Славянск.
"В результате перемалывания украинских боевиков на славянском направлении ВФУ (вооруженные формирования Украины) продолжают занимать гражданскую инфраструктуру в городе, используя население в качестве "живого щита". Часть военных преступников пытается сбежать из региона, вступая в локальные стычки со своими же сослуживцами", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в его Telegram-канале.
Славянск – город с населением более 100 тысяч человек, расположен на севере ДНР. Здесь находятся теплоэлектростанция и ряд промышленных предприятий. В апреле 2014 года после объявления Киевом операции против несогласных с госпереворотом жителей Донбасса в Славянске начались первые активные бои между силами Донецкой Народной Республики, которые на тот момент контролировали город, и украинскими войсками. В начале июля 2014 года город был взят под контроль Киева.
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