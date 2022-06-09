https://ria.ru/20220609/kelli-1794327454.html

Автора хита I Believe I Can Fly хотят посадить на 25 лет за педофилию

Автора хита I Believe I Can Fly хотят посадить на 25 лет за педофилию - РИА Новости, 09.06.2022

Автора хита I Believe I Can Fly хотят посадить на 25 лет за педофилию

Прокуратура запросила для певца R.Kelly 25 лет тюрьмы, пока тому не исполнится минимум 70 лет. Сейчас певцу 55. Ранее присяжные признали его виновным в... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T16:32

2022-06-09T16:32

2022-06-09T16:33

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Прокуратура запросила для певца R.Kelly 25 лет тюрьмы, пока тому не исполнится минимум 70 лет. Сейчас певцу 55. Ранее присяжные признали его виновным в педофилии. Как сообщает издание TMZ, адвокаты автора хита I Believe I Can Fly согласны на срок в 17 лет. Одним из главных доказательств сторона обвинения сочла показания певицы Алии. По ее словам, R.Kelly начал совращать ее в 12 лет. Позже музыкант женился на ней, пытаясь скрыть преступление, следует из материалов дела. Кроме того, в суде доказали, что R.Kelly в 2004 году, зная, что у него генитальный герпес, продолжал заниматься сексом с женщинами и не говорил им о своем диагнозе. Сторона обвинения привела несколько подобных доказательств, благодаря которым присяжные сочли его виновным, а прокуратору настаивает на длительной изоляции музыканта от общества. Вынесение приговора назначено на 29 июня.

https://ria.ru/20220609/depp-1794270226.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

сша, суды, шоу-бизнес