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Автора хита I Believe I Can Fly хотят посадить на 25 лет за педофилию - РИА Новости, 09.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220609/kelli-1794327454.html
Автора хита I Believe I Can Fly хотят посадить на 25 лет за педофилию
Автора хита I Believe I Can Fly хотят посадить на 25 лет за педофилию - РИА Новости, 09.06.2022
Автора хита I Believe I Can Fly хотят посадить на 25 лет за педофилию
Прокуратура запросила для певца R.Kelly 25 лет тюрьмы, пока тому не исполнится минимум 70 лет. Сейчас певцу 55. Ранее присяжные признали его виновным в... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T16:32
2022-06-09T16:33
шоубиз
сша
суды
шоу-бизнес
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Прокуратура запросила для певца R.Kelly 25 лет тюрьмы, пока тому не исполнится минимум 70 лет. Сейчас певцу 55. Ранее присяжные признали его виновным в педофилии. Как сообщает издание TMZ, адвокаты автора хита I Believe I Can Fly согласны на срок в 17 лет. Одним из главных доказательств сторона обвинения сочла показания певицы Алии. По ее словам, R.Kelly начал совращать ее в 12 лет. Позже музыкант женился на ней, пытаясь скрыть преступление, следует из материалов дела. Кроме того, в суде доказали, что R.Kelly в 2004 году, зная, что у него генитальный герпес, продолжал заниматься сексом с женщинами и не говорил им о своем диагнозе. Сторона обвинения привела несколько подобных доказательств, благодаря которым присяжные сочли его виновным, а прокуратору настаивает на длительной изоляции музыканта от общества. Вынесение приговора назначено на 29 июня.
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сша, суды, шоу-бизнес
16:32 09.06.2022 (обновлено: 16:33 09.06.2022)
 
Автора хита I Believe I Can Fly хотят посадить на 25 лет за педофилию

Автора хита I Believe I Can Fly Ар Келли хотят посадить на 25 лет за педофилию

© AFP 2022 / Antonio Perez Певец R. Kelly на слушаниях в здании уголовного суда Лейтона в Чикаго
Певец R. Kelly на слушаниях в здании уголовного суда Лейтона в Чикаго - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© AFP 2022 / Antonio Perez
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Прокуратура запросила для певца R.Kelly 25 лет тюрьмы, пока тому не исполнится минимум 70 лет. Сейчас певцу 55. Ранее присяжные признали его виновным в педофилии.
Как сообщает издание TMZ, адвокаты автора хита I Believe I Can Fly согласны на срок в 17 лет.
Одним из главных доказательств сторона обвинения сочла показания певицы Алии. По ее словам, R.Kelly начал совращать ее в 12 лет. Позже музыкант женился на ней, пытаясь скрыть преступление, следует из материалов дела.
Кроме того, в суде доказали, что R.Kelly в 2004 году, зная, что у него генитальный герпес, продолжал заниматься сексом с женщинами и не говорил им о своем диагнозе.
Сторона обвинения привела несколько подобных доказательств, благодаря которым присяжные сочли его виновным, а прокуратору настаивает на длительной изоляции музыканта от общества.
Вынесение приговора назначено на 29 июня.
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