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На Камчатке МЧС предостерегает туристов от посещения извергающегося вулкана
На Камчатке МЧС предостерегает туристов от посещения извергающегося вулкана - РИА Новости, 09.06.2022
На Камчатке МЧС предостерегает туристов от посещения извергающегося вулкана
Спасатели рекомендовали туристам не ходить к вулкану Безымянный, который извергается на Камчатке, говорится на сайте регионального управления МЧС России. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T13:25
2022-06-09T13:25
2022-06-09T13:25
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 июн — РИА Новости. Спасатели рекомендовали туристам не ходить к вулкану Безымянный, который извергается на Камчатке, говорится на сайте регионального управления МЧС России.В ведомстве добавили, что сейчас объект очень опасен — продолжает выжиматься лавовый поток, катятся раскаленные лавины, небольшие пирокластические потоки могут двигаться по восточному склону."Гостям и жителям региона обещают красочные снимки, полет на вертолете вокруг образовавшихся кратеров и даже лепку изделий из лавы своими руками. Однако следует помнить, что, собирая людей на подобные "прогулки" в зону действия опасного природного явления, гиды ставят под угрозу их жизни и здоровье", — добавили в МЧС.Вулкан Безымянный — один из самых активных в мире. Его мощное извержение началось 28 мая. Пепловое облако поднималось на высоту до 15 километров.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, вулканы, вулкан, туристы
На Камчатке МЧС предостерегает туристов от посещения извергающегося вулкана
На Камчатке МЧС предостерегает туристов от посещения извергающегося вулкана Безымянный
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 июн — РИА Новости. Спасатели рекомендовали туристам не ходить к вулкану Безымянный, который извергается на Камчатке, говорится на сайте регионального управления МЧС России.
"К исполину лучше не приближаться ближе, чем на десять километров. В основном это предупреждение касается гидов, которые, не обращая внимания на безопасность, любят организовывать туры чуть ли не в жерло извергающегося вулкана", — отметила руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина.
В ведомстве добавили, что сейчас объект очень опасен — продолжает выжиматься лавовый поток, катятся раскаленные лавины, небольшие пирокластические потоки могут двигаться по восточному склону.
"Гостям и жителям региона обещают красочные снимки, полет на вертолете вокруг образовавшихся кратеров и даже лепку изделий из лавы своими руками. Однако следует помнить, что, собирая людей на подобные "прогулки" в зону действия опасного природного явления, гиды ставят под угрозу их жизни и здоровье", — добавили в МЧС.
Вулкан Безымянный — один из самых активных в мире. Его мощное извержение началось 28 мая. Пепловое облако поднималось на высоту до 15 километров.