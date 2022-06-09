https://ria.ru/20220609/kamchatka-1794222493.html

На Камчатке МЧС предостерегает туристов от посещения извергающегося вулкана

На Камчатке МЧС предостерегает туристов от посещения извергающегося вулкана - РИА Новости, 09.06.2022

На Камчатке МЧС предостерегает туристов от посещения извергающегося вулкана

Спасатели рекомендовали туристам не ходить к вулкану Безымянный, который извергается на Камчатке, говорится на сайте регионального управления МЧС России. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T13:25

2022-06-09T13:25

2022-06-09T13:25

туризм

туризм

новости - туризм

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

камчатский край

вулканы

вулкан

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155837/94/1558379437_0:218:3072:1945_1920x0_80_0_0_7a8f3c6ec10c89e493baa035df2a84c9.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 июн — РИА Новости. Спасатели рекомендовали туристам не ходить к вулкану Безымянный, который извергается на Камчатке, говорится на сайте регионального управления МЧС России.В ведомстве добавили, что сейчас объект очень опасен — продолжает выжиматься лавовый поток, катятся раскаленные лавины, небольшие пирокластические потоки могут двигаться по восточному склону."Гостям и жителям региона обещают красочные снимки, полет на вертолете вокруг образовавшихся кратеров и даже лепку изделий из лавы своими руками. Однако следует помнить, что, собирая людей на подобные "прогулки" в зону действия опасного природного явления, гиды ставят под угрозу их жизни и здоровье", — добавили в МЧС.Вулкан Безымянный — один из самых активных в мире. Его мощное извержение началось 28 мая. Пепловое облако поднималось на высоту до 15 километров.

https://ria.ru/20220601/puteshestviya-1791877070.html

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, вулканы, вулкан, туристы