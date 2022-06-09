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На Камчатке МЧС предостерегает туристов от посещения извергающегося вулкана - РИА Новости, 09.06.2022
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Туризм
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На Камчатке МЧС предостерегает туристов от посещения извергающегося вулкана
На Камчатке МЧС предостерегает туристов от посещения извергающегося вулкана - РИА Новости, 09.06.2022
На Камчатке МЧС предостерегает туристов от посещения извергающегося вулкана
Спасатели рекомендовали туристам не ходить к вулкану Безымянный, который извергается на Камчатке, говорится на сайте регионального управления МЧС России. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T13:25
2022-06-09T13:25
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новости - туризм
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 июн — РИА Новости. Спасатели рекомендовали туристам не ходить к вулкану Безымянный, который извергается на Камчатке, говорится на сайте регионального управления МЧС России.В ведомстве добавили, что сейчас объект очень опасен — продолжает выжиматься лавовый поток, катятся раскаленные лавины, небольшие пирокластические потоки могут двигаться по восточному склону."Гостям и жителям региона обещают красочные снимки, полет на вертолете вокруг образовавшихся кратеров и даже лепку изделий из лавы своими руками. Однако следует помнить, что, собирая людей на подобные "прогулки" в зону действия опасного природного явления, гиды ставят под угрозу их жизни и здоровье", — добавили в МЧС.Вулкан Безымянный — один из самых активных в мире. Его мощное извержение началось 28 мая. Пепловое облако поднималось на высоту до 15 километров.
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туризм, новости - туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, вулканы, вулкан, туристы
13:25 09.06.2022
 
На Камчатке МЧС предостерегает туристов от посещения извергающегося вулкана

На Камчатке МЧС предостерегает туристов от посещения извергающегося вулкана Безымянный

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкВид на вулканы Ключевской, Камень и Безымянный с русла реки Студеной на Камчатке
Вид на вулканы Ключевской, Камень и Безымянный с русла реки Студеной на Камчатке - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 июн — РИА Новости. Спасатели рекомендовали туристам не ходить к вулкану Безымянный, который извергается на Камчатке, говорится на сайте регионального управления МЧС России.
"К исполину лучше не приближаться ближе, чем на десять километров. В основном это предупреждение касается гидов, которые, не обращая внимания на безопасность, любят организовывать туры чуть ли не в жерло извергающегося вулкана", — отметила руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина.
В ведомстве добавили, что сейчас объект очень опасен — продолжает выжиматься лавовый поток, катятся раскаленные лавины, небольшие пирокластические потоки могут двигаться по восточному склону.
"Гостям и жителям региона обещают красочные снимки, полет на вертолете вокруг образовавшихся кратеров и даже лепку изделий из лавы своими руками. Однако следует помнить, что, собирая людей на подобные "прогулки" в зону действия опасного природного явления, гиды ставят под угрозу их жизни и здоровье", — добавили в МЧС.
Вулкан Безымянный — один из самых активных в мире. Его мощное извержение началось 28 мая. Пепловое облако поднималось на высоту до 15 километров.
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