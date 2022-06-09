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Кадыров сообщил о зачистке Камышевахи в ЛНР - РИА Новости, 09.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/kadyrov-1794388577.html
Кадыров сообщил о зачистке Камышевахи в ЛНР
Кадыров сообщил о зачистке Камышевахи в ЛНР - РИА Новости, 09.06.2022
Кадыров сообщил о зачистке Камышевахи в ЛНР
Вся территория Камышевахи в ЛНР, где до недавнего времени шли ожесточенные бои, планомерно зачищена, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T19:26
2022-06-09T21:12
специальная военная операция на украине
россия
украина
донбасс
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
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ГРОЗНЫЙ, 9 июн — РИА Новости. Вся территория Камышевахи в ЛНР, где до недавнего времени шли ожесточенные бои, планомерно зачищена, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.Он опубликовал кадры видео освобожденного населенного пункта."Приятные новости поступают из населенного пункта Камышеваха, где под командованием &lt;…&gt; Замида Чалаева достигнуты успехи. Вся территория планомерно зачищена усилиями бойцов специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по ЧР и 6-го Казачьего полка", — написал Кадыров в Telegram-канале.Он также сообщил, что "уцелевший противник" осел в населенном пункте Врубовка, где его ждет "бесславный конец".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html
россия
украина
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Камышеваха после зачистки бойцами спецполка А. Кадырова
Приятные новости поступают из населенного пункта Камышеваха, где под командованием дорогого БРАТА, Героя России Замида Чалаева достигнуты успехи. Вся территория планомерно зачищена усилиями бойцов специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по ЧР и 6-го Казачьего полка. Дорогой БРАТ, заместитель командира полка Межед Уцмигов «Моджахед», проводит небольшой экскурс для журналистов в местах, где до недавнего времени шли ожесточенные бои с иностранными наемниками и всей остальной нацистской нечистью.
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россия, украина, донбасс, рамзан кадыров, вооруженные силы украины
19:26 09.06.2022 (обновлено: 21:12 09.06.2022)
 
Кадыров сообщил о зачистке Камышевахи в ЛНР

﻿Глава Чечни Кадыров сообщил, что территория Камышевахи полностью зачищена

Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 9 июн — РИА Новости. Вся территория Камышевахи в ЛНР, где до недавнего времени шли ожесточенные бои, планомерно зачищена, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он опубликовал кадры видео освобожденного населенного пункта.
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"Приятные новости поступают из населенного пункта Камышеваха, где под командованием <…> Замида Чалаева достигнуты успехи. Вся территория планомерно зачищена усилиями бойцов специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по ЧР и 6-го Казачьего полка", — написал Кадыров в Telegram-канале.
Он также сообщил, что "уцелевший противник" осел в населенном пункте Врубовка, где его ждет "бесславный конец".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДонбассРамзан КадыровВооруженные силы Украины
 
 
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