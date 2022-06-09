https://ria.ru/20220609/kadyrov-1794388577.html

Кадыров сообщил о зачистке Камышевахи в ЛНР

Кадыров сообщил о зачистке Камышевахи в ЛНР - РИА Новости, 09.06.2022

Кадыров сообщил о зачистке Камышевахи в ЛНР

Вся территория Камышевахи в ЛНР, где до недавнего времени шли ожесточенные бои, планомерно зачищена, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T19:26

2022-06-09T19:26

2022-06-09T21:12

специальная военная операция на украине

россия

украина

донбасс

рамзан кадыров

вооруженные силы украины

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ГРОЗНЫЙ, 9 июн — РИА Новости. Вся территория Камышевахи в ЛНР, где до недавнего времени шли ожесточенные бои, планомерно зачищена, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.Он опубликовал кадры видео освобожденного населенного пункта."Приятные новости поступают из населенного пункта Камышеваха, где под командованием <…> Замида Чалаева достигнуты успехи. Вся территория планомерно зачищена усилиями бойцов специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по ЧР и 6-го Казачьего полка", — написал Кадыров в Telegram-канале.Он также сообщил, что "уцелевший противник" осел в населенном пункте Врубовка, где его ждет "бесславный конец".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html

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Камышеваха после зачистки бойцами спецполка А. Кадырова Приятные новости поступают из населенного пункта Камышеваха, где под командованием дорогого БРАТА, Героя России Замида Чалаева достигнуты успехи. Вся территория планомерно зачищена усилиями бойцов специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по ЧР и 6-го Казачьего полка. Дорогой БРАТ, заместитель командира полка Межед Уцмигов «Моджахед», проводит небольшой экскурс для журналистов в местах, где до недавнего времени шли ожесточенные бои с иностранными наемниками и всей остальной нацистской нечистью. 2022-06-09T19:26 true PT2M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, донбасс, рамзан кадыров, вооруженные силы украины