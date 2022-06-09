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В Латвии предложили разрешить изымать собственность России и Белоруссии - РИА Новости, 09.06.2022
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В Латвии предложили разрешить изымать собственность России и Белоруссии
В Латвии предложили разрешить изымать собственность России и Белоруссии - РИА Новости, 09.06.2022
В Латвии предложили разрешить изымать собственность России и Белоруссии
Министр юстиции Латвии Янис Борданс сообщил, что поручил разработать к 17 июня закон, позволяющий отчуждать собственность России и Белоруссии в пользу... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T16:20
2022-06-09T16:39
латвия
россия
белоруссия
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Министр юстиции Латвии Янис Борданс сообщил, что поручил разработать к 17 июня закон, позволяющий отчуждать собственность России и Белоруссии в пользу государства."Я поручил экспертам министерства юстиции разработать к 17 июня... специальный закон об отчуждении собственности... Целью закона является отчуждение собственности, принадлежащей России и Белоруссии: "Московский дом", (санатории) "Янтарный берег" и "Белоруссия". Эти объекты мы будем использовать для размещения украинских беженцев, реабилитации пострадавших и нужд информационного центра", - написал Борданс в Twitter.По его словам, в Латвии уже существует правовой механизм, в рамках которого можно конфисковать имущество в рамках уголовного процесса, а Россию и Белоруссию он назвал "ответственными за уголовные преступления и геноцид". "Для того, чтобы законодатель четко выразил свою волю и разрешил юридические нюансы, нужен специальный закон, убирающий тем самым любые препятствия и толкования относительно отчуждения этого имущества, принадлежащего России и Белоруссии, на нужды государства и общества", - написал Борданс.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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латвия, россия, белоруссия, в мире, санкции в отношении россии
16:20 09.06.2022 (обновлено: 16:39 09.06.2022)
 
В Латвии предложили разрешить изымать собственность России и Белоруссии

Минюст Латвии поручил разработать закон об изъятии собственности России и Белоруссии

© РИА Новости / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкРига
Рига - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Министр юстиции Латвии Янис Борданс сообщил, что поручил разработать к 17 июня закон, позволяющий отчуждать собственность России и Белоруссии в пользу государства.
"Я поручил экспертам министерства юстиции разработать к 17 июня... специальный закон об отчуждении собственности... Целью закона является отчуждение собственности, принадлежащей России и Белоруссии: "Московский дом", (санатории) "Янтарный берег" и "Белоруссия". Эти объекты мы будем использовать для размещения украинских беженцев, реабилитации пострадавших и нужд информационного центра", - написал Борданс в Twitter.
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По его словам, в Латвии уже существует правовой механизм, в рамках которого можно конфисковать имущество в рамках уголовного процесса, а Россию и Белоруссию он назвал "ответственными за уголовные преступления и геноцид". "Для того, чтобы законодатель четко выразил свою волю и разрешил юридические нюансы, нужен специальный закон, убирающий тем самым любые препятствия и толкования относительно отчуждения этого имущества, принадлежащего России и Белоруссии, на нужды государства и общества", - написал Борданс.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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