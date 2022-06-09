https://ria.ru/20220609/izolyatsiya-1794237982.html
В Кремле считают, что изолировать Россию не получится
В Кремле считают, что изолировать Россию не получится - РИА Новости, 09.06.2022
В Кремле считают, что изолировать Россию не получится
Инициатива создания технологического суверенитета России интересует всех и будет обсуждаться на ПМЭФ, при этом она не означает изоляцию страны, заявил... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T13:16
2022-06-09T13:16
2022-06-09T13:57
россия
в мире
дмитрий песков
санкции в отношении россии
петербургский международный экономический форум (фонд)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Инициатива создания технологического суверенитета России интересует всех и будет обсуждаться на ПМЭФ, при этом она не означает изоляцию страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Конечно, сейчас все высказывают различные точки зрения на предмет нашего технологического суверенитета, экономического суверенитета. В целом поскольку в мире все меняется - и в политике, и в безопасности, и в торговле, и в экономике, и в макроэкономике, - этот вопрос наверное интересует всех. Поэтому это область дискуссий. Убежден, что также эта тема будет широко обсуждаться и в ходе ПМЭФ", - сказал пресс-секретарь российского лидера, комментируя идею спецпредставителя президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова сделать из России "технологический остров".Он подчеркнул, что технологический суверенитет не означает изоляцию страны."Нет. Естественно, никто не говорит об изоляции. Изоляция - это вещь нехорошая. Мы, наоборот, говорим о том, что изоляция России невозможна даже несмотря на то, что недружественные, а точнее враждебные по отношению к нам страны пытаются нас изолировать в экономическом плане, в торговом, в политическом. Это у них не получается и не получится. Потому что в современном мире невозможно изолировать страну, тем более такую огромную, как Россия. И, естественно, ни одна страна сама не будет стремиться к изоляции", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220328/izolyatsiya-1780427829.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, дмитрий песков, санкции в отношении россии, петербургский международный экономический форум (фонд)
13:16 09.06.2022 (обновлено: 13:57 09.06.2022)
В Кремле считают, что изолировать Россию не получится
Песков: в России никто не говорит об изоляции, все считают ее невозможной
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Инициатива создания технологического суверенитета России интересует всех и будет обсуждаться на ПМЭФ, при этом она не означает изоляцию страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, сейчас все высказывают различные точки зрения на предмет нашего технологического суверенитета, экономического суверенитета. В целом поскольку в мире все меняется - и в политике, и в безопасности, и в торговле, и в экономике, и в макроэкономике, - этот вопрос наверное интересует всех. Поэтому это область дискуссий. Убежден, что также эта тема будет широко обсуждаться и в ходе ПМЭФ
", - сказал пресс-секретарь российского лидера, комментируя идею спецпредставителя президента РФ
по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова сделать из России "технологический остров".
Он подчеркнул, что технологический суверенитет не означает изоляцию страны.
"Нет. Естественно, никто не говорит об изоляции. Изоляция - это вещь нехорошая. Мы, наоборот, говорим о том, что изоляция России невозможна даже несмотря на то, что недружественные, а точнее враждебные по отношению к нам страны пытаются нас изолировать в экономическом плане, в торговом, в политическом. Это у них не получается и не получится. Потому что в современном мире невозможно изолировать страну, тем более такую огромную, как Россия. И, естественно, ни одна страна сама не будет стремиться к изоляции", - сказал Песков.