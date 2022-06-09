https://ria.ru/20220609/izolyatsiya-1794237982.html

В Кремле считают, что изолировать Россию не получится

В Кремле считают, что изолировать Россию не получится - РИА Новости, 09.06.2022

В Кремле считают, что изолировать Россию не получится

Инициатива создания технологического суверенитета России интересует всех и будет обсуждаться на ПМЭФ, при этом она не означает изоляцию страны, заявил... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T13:16

2022-06-09T13:16

2022-06-09T13:57

россия

в мире

дмитрий песков

санкции в отношении россии

петербургский международный экономический форум (фонд)

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Инициатива создания технологического суверенитета России интересует всех и будет обсуждаться на ПМЭФ, при этом она не означает изоляцию страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Конечно, сейчас все высказывают различные точки зрения на предмет нашего технологического суверенитета, экономического суверенитета. В целом поскольку в мире все меняется - и в политике, и в безопасности, и в торговле, и в экономике, и в макроэкономике, - этот вопрос наверное интересует всех. Поэтому это область дискуссий. Убежден, что также эта тема будет широко обсуждаться и в ходе ПМЭФ", - сказал пресс-секретарь российского лидера, комментируя идею спецпредставителя президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова сделать из России "технологический остров".Он подчеркнул, что технологический суверенитет не означает изоляцию страны."Нет. Естественно, никто не говорит об изоляции. Изоляция - это вещь нехорошая. Мы, наоборот, говорим о том, что изоляция России невозможна даже несмотря на то, что недружественные, а точнее враждебные по отношению к нам страны пытаются нас изолировать в экономическом плане, в торговом, в политическом. Это у них не получается и не получится. Потому что в современном мире невозможно изолировать страну, тем более такую огромную, как Россия. И, естественно, ни одна страна сама не будет стремиться к изоляции", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220328/izolyatsiya-1780427829.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, дмитрий песков, санкции в отношении россии, петербургский международный экономический форум (фонд)