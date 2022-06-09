https://ria.ru/20220609/istoriya-1794134876.html
ВЦИОМ: россияне считает, что Петр I сыграл положительную роль в истории
ВЦИОМ: россияне считает, что Петр I сыграл положительную роль в истории - РИА Новости, 09.06.2022
ВЦИОМ: россияне считает, что Петр I сыграл положительную роль в истории
Подавляющее большинство россиян считают, что Пётр I сыграл положительную роль в истории России, такое одобрение связано в первую очередь с заслугами в... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T03:14
2022-06-09T03:14
2022-06-09T03:14
общество
петр i
россия
вциом
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Подавляющее большинство россиян считают, что Пётр I сыграл положительную роль в истории России, такое одобрение связано в первую очередь с заслугами в кораблестроении и в сфере морского флота, говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)."В наши дни подавляющее большинство россиян считают, что Петр I сыграл положительную роль в истории России (90%). Чаще о положительной роли Петра I говорят пенсионеры (95%); реже — мужчины (88%) и жители Северо-Кавказского федерального округа (78%)", - говорится в материалах исследования.По данным исследования, одобрение деятельности Петра I среди россиян связано в первую очередь с его заслугами в сфере морского флота и кораблестроения, эту заслугу назвали 30% среди положительно оценивающих роль Петра I, а также налаживания связей со странами Европы (25%). Далее идут варианты "проведение реформ" (15%), "развитие страны, прогресс" (15%) и "основание Санкт-Петербурга" (12%), уточнили социологи."Только 5% наших сограждан дают отрицательные оценки роли Петра I. Его современные критики считают, что он принес много вреда России через ненужные для страны реформы, искоренил русскую культуру и традиции русского народа, вел жестокую политику тирании",- заключается в исследовании.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3 июня 2022 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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общество, петр i, россия, вциом
ВЦИОМ: россияне считает, что Петр I сыграл положительную роль в истории
ВЦИОМ: большинство россиян считают, что Петр I сыграл положительную роль в истории страны
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Подавляющее большинство россиян считают, что Пётр I сыграл положительную роль в истории России, такое одобрение связано в первую очередь с заслугами в кораблестроении и в сфере морского флота, говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"В наши дни подавляющее большинство россиян считают, что Петр I
сыграл положительную роль в истории России
(90%). Чаще о положительной роли Петра I говорят пенсионеры (95%); реже — мужчины (88%) и жители Северо-Кавказского федерального округа
(78%)", - говорится в материалах исследования.
По данным исследования, одобрение деятельности Петра I среди россиян связано в первую очередь с его заслугами в сфере морского флота и кораблестроения, эту заслугу назвали 30% среди положительно оценивающих роль Петра I, а также налаживания связей со странами Европы
(25%). Далее идут варианты "проведение реформ" (15%), "развитие страны, прогресс" (15%) и "основание Санкт-Петербурга" (12%), уточнили социологи.
"Только 5% наших сограждан дают отрицательные оценки роли Петра I. Его современные критики считают, что он принес много вреда России через ненужные для страны реформы, искоренил русскую культуру и традиции русского народа, вел жестокую политику тирании",- заключается в исследовании.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ
-Спутник" проведен 3 июня 2022 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.