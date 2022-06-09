https://ria.ru/20220609/inoagenty-1794293392.html

В Госдуму внесли законопроект, запрещающий иноагентам преподавать

В Госдуму внесли законопроект, запрещающий иноагентам преподавать - РИА Новости, 09.06.2022

В Госдуму внесли законопроект, запрещающий иноагентам преподавать

Лица, признанные иноагентами, не будут допущены к занятию педагогической деятельностью в государственных и муниципальных образовательных организациях,... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T15:25

2022-06-09T15:25

2022-06-09T15:45

образование

общество

иноагенты

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594118653_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a588eca6490088a1f19afbda7f4506e8.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Лица, признанные иноагентами, не будут допущены к занятию педагогической деятельностью в государственных и муниципальных образовательных организациях, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе.Лица, признанные иноагентами, также не смогут производить информационную продукцию для детей."Иностранные агенты не вправе производить информационную продукцию для детей", - сообщается в тексте проекта.

https://ria.ru/20220528/inoagenty-1791409435.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

образование, общество, иноагенты, госдума рф