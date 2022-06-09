https://ria.ru/20220609/inoagenty-1794293392.html
В Госдуму внесли законопроект, запрещающий иноагентам преподавать
В Госдуму внесли законопроект, запрещающий иноагентам преподавать - РИА Новости, 09.06.2022
В Госдуму внесли законопроект, запрещающий иноагентам преподавать
Лица, признанные иноагентами, не будут допущены к занятию педагогической деятельностью в государственных и муниципальных образовательных организациях,... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T15:25
2022-06-09T15:25
2022-06-09T15:45
образование
общество
иноагенты
госдума рф
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Лица, признанные иноагентами, не будут допущены к занятию педагогической деятельностью в государственных и муниципальных образовательных организациях, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе.Лица, признанные иноагентами, также не смогут производить информационную продукцию для детей."Иностранные агенты не вправе производить информационную продукцию для детей", - сообщается в тексте проекта.
https://ria.ru/20220528/inoagenty-1791409435.html
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образование, общество, иноагенты, госдума рф
15:25 09.06.2022 (обновлено: 15:45 09.06.2022)
В Госдуму внесли законопроект, запрещающий иноагентам преподавать
В Госдуму внесли проект, запрещающий иноагентам заниматься педагогической деятельностью