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В Госдуму внесли законопроект, запрещающий иноагентам преподавать - РИА Новости, 09.06.2022
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В Госдуму внесли законопроект, запрещающий иноагентам преподавать
В Госдуму внесли законопроект, запрещающий иноагентам преподавать - РИА Новости, 09.06.2022
В Госдуму внесли законопроект, запрещающий иноагентам преподавать
Лица, признанные иноагентами, не будут допущены к занятию педагогической деятельностью в государственных и муниципальных образовательных организациях,... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T15:25
2022-06-09T15:45
образование
общество
иноагенты
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Лица, признанные иноагентами, не будут допущены к занятию педагогической деятельностью в государственных и муниципальных образовательных организациях, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе.Лица, признанные иноагентами, также не смогут производить информационную продукцию для детей."Иностранные агенты не вправе производить информационную продукцию для детей", - сообщается в тексте проекта.
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образование, общество, иноагенты, госдума рф
15:25 09.06.2022 (обновлено: 15:45 09.06.2022)
 
В Госдуму внесли законопроект, запрещающий иноагентам преподавать

В Госдуму внесли проект, запрещающий иноагентам заниматься педагогической деятельностью

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМосковский колледж
Московский колледж - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Лица, признанные иноагентами, не будут допущены к занятию педагогической деятельностью в государственных и муниципальных образовательных организациях, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе.
"К занятию педагогической деятельностью в государственных и муниципальных образовательных организациях не допускаются лица, признанные иностранными агентами", - говорится в тексте проекта.
Лица, признанные иноагентами, также не смогут производить информационную продукцию для детей.
"Иностранные агенты не вправе производить информационную продукцию для детей", - сообщается в тексте проекта.
Председатель Единой России, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
28 мая, 14:04
Медведев призвал перестать миндальничать с иноагентами
 
ОбразованиеОбществоиноагентыГосдума РФ
 
 
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