https://ria.ru/20220609/inflyatsiya-1794340781.html
Россия не имеет отношения к инфляции на Западе, заявил Путин
Россия не имеет отношения к инфляции на Западе, заявил Путин - РИА Новости, 09.06.2022
Россия не имеет отношения к инфляции на Западе, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин пошутил, что на Западе уже начали называть инфляцию его именем, но обвинения России в ее росте - попытки "прикрыть одно место". Он... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T17:06
2022-06-09T17:06
2022-06-09T17:31
россия
экономика
санкции в отношении россии
инфляция
владимир путин
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пошутил, что на Западе уже начали называть инфляцию его именем, но обвинения России в ее росте - попытки "прикрыть одно место". Он подчеркнул, что если кто-то пытается ограничить Россию в чем-то, то он в первую очередь ограничивает сам себя."Пытаются ограничить вывоз нашего удобрения - цены поползли, у них прежде всего, больше, чем у нас. Пытаются ограничить наши энергоносители - опять цены взлетели до небес просто... Там уже моим именем инфляцию называют, а мы здесь совершенно ни при чем. Нет, серьезно, это правда, но мы ни при чем абсолютно. Это результат их ошибок, причем длительных", - сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.По его словам, те, кто вводили ограничения против России, сами делали эти ошибки, а теперь во всем винят РФ. "До всех сегодняшних событий, о которых говорят каждый год, это они сами сделали эти ошибки, а теперь прикрывают, извините, пусть здесь девушки меня простят, пытаясь прикрывать одно место, все перекладывают на Россию, что Россия во всем виновата. А мы здесь ни при чем", - подчеркнул президент.Представители власти США регулярно называют рост цен на топливо в стране "подорожанием Путина".
https://ria.ru/20220531/urok-1791878036.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, санкции в отношении россии, инфляция, владимир путин
17:06 09.06.2022 (обновлено: 17:31 09.06.2022)
Россия не имеет отношения к инфляции на Западе, заявил Путин
Путин назвал обвинения России в инфляции на Западе попытками "прикрыть одно место"
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пошутил, что на Западе уже начали называть инфляцию его именем, но обвинения России в ее росте - попытки "прикрыть одно место". Он подчеркнул, что если кто-то пытается ограничить Россию в чем-то, то он в первую очередь ограничивает сам себя.
"Пытаются ограничить вывоз нашего удобрения - цены поползли, у них прежде всего, больше, чем у нас. Пытаются ограничить наши энергоносители - опять цены взлетели до небес просто... Там уже моим именем инфляцию называют, а мы здесь совершенно ни при чем. Нет, серьезно, это правда, но мы ни при чем абсолютно. Это результат их ошибок, причем длительных", - сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.
По его словам, те, кто вводили ограничения против России
, сами делали эти ошибки, а теперь во всем винят РФ. "До всех сегодняшних событий, о которых говорят каждый год, это они сами сделали эти ошибки, а теперь прикрывают, извините, пусть здесь девушки меня простят, пытаясь прикрывать одно место, все перекладывают на Россию, что Россия во всем виновата. А мы здесь ни при чем", - подчеркнул президент.
Представители власти США
регулярно называют рост цен на топливо в стране "подорожанием Путина".