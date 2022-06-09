https://ria.ru/20220609/inflyatsiya-1794340781.html

Россия не имеет отношения к инфляции на Западе, заявил Путин

Россия не имеет отношения к инфляции на Западе, заявил Путин - РИА Новости, 09.06.2022

Россия не имеет отношения к инфляции на Западе, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин пошутил, что на Западе уже начали называть инфляцию его именем, но обвинения России в ее росте - попытки "прикрыть одно место". Он... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T17:06

2022-06-09T17:06

2022-06-09T17:31

россия

экономика

санкции в отношении россии

инфляция

владимир путин

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пошутил, что на Западе уже начали называть инфляцию его именем, но обвинения России в ее росте - попытки "прикрыть одно место". Он подчеркнул, что если кто-то пытается ограничить Россию в чем-то, то он в первую очередь ограничивает сам себя."Пытаются ограничить вывоз нашего удобрения - цены поползли, у них прежде всего, больше, чем у нас. Пытаются ограничить наши энергоносители - опять цены взлетели до небес просто... Там уже моим именем инфляцию называют, а мы здесь совершенно ни при чем. Нет, серьезно, это правда, но мы ни при чем абсолютно. Это результат их ошибок, причем длительных", - сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.По его словам, те, кто вводили ограничения против России, сами делали эти ошибки, а теперь во всем винят РФ. "До всех сегодняшних событий, о которых говорят каждый год, это они сами сделали эти ошибки, а теперь прикрывают, извините, пусть здесь девушки меня простят, пытаясь прикрывать одно место, все перекладывают на Россию, что Россия во всем виновата. А мы здесь ни при чем", - подчеркнул президент.Представители власти США регулярно называют рост цен на топливо в стране "подорожанием Путина".

https://ria.ru/20220531/urok-1791878036.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, экономика, санкции в отношении россии, инфляция, владимир путин