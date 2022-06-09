https://ria.ru/20220609/impakt-proekty-1794300859.html
ПСБ планирует поддерживать импакт-проекты в Арктике
ПСБ планирует поддерживать импакт-проекты в Арктике - РИА Новости, 09.06.2022
ПСБ планирует поддерживать импакт-проекты в Арктике
ПСБ, продолжая активную ESG-трансформацию в новых экономических условиях, в ближайшее время планирует уделить особое внимание поддержке проектов, связанных с... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T15:35
2022-06-09T15:35
2022-06-09T15:35
псб (банк псб)
промсвязьбанк
арктика
екатерина кузьмина
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. ПСБ, продолжая активную ESG-трансформацию в новых экономических условиях, в ближайшее время планирует уделить особое внимание поддержке проектов, связанных с Арктикой – как реализуемых на территории арктической зоны РФ, так и нацеленных на ее непосредственное развитие, сообщает пресс-служба ПСБ.По словам Кузьминой, главная особенность арктических проектов - другие цели и подходы к финансовому моделированию. Так, в первую очередь перед проектами ставятся цели не финансового характера, а социальной направленности. Например, обеспечение населения жильем, доступом к воде, энергии, образованию, обеспечение возможности получать качественные медицинские услуги, повышение транспортной доступности и т.д. Как отметила Кузьмина, финансовая окупаемость таких проектов – 10-15 лет. "Смена идеологии и переход банков от проектов с окупаемостью 2-3 года к проектам с окупаемостью в 10-15 лет – непростой процесс. Но без этого нельзя развить столь уникальную и стратегически важную территорию. В этом ключевая роль ПСБ в Арктике – мы готовы оказывать поддержку развитию импакт-проектов для создания комфортной среды для жизни и бизнеса".
https://ria.ru/20220606/psb-1793394130.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
псб (банк псб), промсвязьбанк, арктика, екатерина кузьмина, новости компаний - экономика
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. ПСБ, продолжая активную ESG-трансформацию в новых экономических условиях, в ближайшее время планирует уделить особое внимание поддержке проектов, связанных с Арктикой – как реализуемых на территории арктической зоны РФ, так и нацеленных на ее непосредственное развитие, сообщает пресс-служба ПСБ.
"Банк готов принимать активное участие в разработке импакт-проектов: стать оператором и площадкой для их структурирования, участвовать в разработке нормативной правовой базы для их развития и продвижения". – сказала начальник управления устойчивого развития ПСБ Екатерина Кузьмина
, выступая на Шестом Международном Арктическом саммите "Арктика: перспективы, инновации и развитие регионов".
По словам Кузьминой, главная особенность арктических проектов - другие цели и подходы к финансовому моделированию. Так, в первую очередь перед проектами ставятся цели не финансового характера, а социальной направленности. Например, обеспечение населения жильем, доступом к воде, энергии, образованию, обеспечение возможности получать качественные медицинские услуги, повышение транспортной доступности и т.д.
Как отметила Кузьмина, финансовая окупаемость таких проектов – 10-15 лет. "Смена идеологии и переход банков от проектов с окупаемостью 2-3 года к проектам с окупаемостью в 10-15 лет – непростой процесс. Но без этого нельзя развить столь уникальную и стратегически важную территорию. В этом ключевая роль ПСБ в Арктике
– мы готовы оказывать поддержку развитию импакт-проектов для создания комфортной среды для жизни и бизнеса".