https://ria.ru/20220609/impakt-proekty-1794300859.html

ПСБ планирует поддерживать импакт-проекты в Арктике

ПСБ планирует поддерживать импакт-проекты в Арктике - РИА Новости, 09.06.2022

ПСБ планирует поддерживать импакт-проекты в Арктике

ПСБ, продолжая активную ESG-трансформацию в новых экономических условиях, в ближайшее время планирует уделить особое внимание поддержке проектов, связанных с... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T15:35

2022-06-09T15:35

2022-06-09T15:35

псб (банк псб)

промсвязьбанк

арктика

екатерина кузьмина

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. ПСБ, продолжая активную ESG-трансформацию в новых экономических условиях, в ближайшее время планирует уделить особое внимание поддержке проектов, связанных с Арктикой – как реализуемых на территории арктической зоны РФ, так и нацеленных на ее непосредственное развитие, сообщает пресс-служба ПСБ.По словам Кузьминой, главная особенность арктических проектов - другие цели и подходы к финансовому моделированию. Так, в первую очередь перед проектами ставятся цели не финансового характера, а социальной направленности. Например, обеспечение населения жильем, доступом к воде, энергии, образованию, обеспечение возможности получать качественные медицинские услуги, повышение транспортной доступности и т.д. Как отметила Кузьмина, финансовая окупаемость таких проектов – 10-15 лет. "Смена идеологии и переход банков от проектов с окупаемостью 2-3 года к проектам с окупаемостью в 10-15 лет – непростой процесс. Но без этого нельзя развить столь уникальную и стратегически важную территорию. В этом ключевая роль ПСБ в Арктике – мы готовы оказывать поддержку развитию импакт-проектов для создания комфортной среды для жизни и бизнеса".

https://ria.ru/20220606/psb-1793394130.html

арктика

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

псб (банк псб), промсвязьбанк, арктика, екатерина кузьмина, новости компаний - экономика