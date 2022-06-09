Рейтинг@Mail.ru
Энтони Хопкинс появится в новом проекте Зака Снайдера - РИА Новости, 09.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220609/hopkins-1794261395.html
Энтони Хопкинс появится в новом проекте Зака Снайдера
Энтони Хопкинс появится в новом проекте Зака Снайдера - РИА Новости, 09.06.2022
Энтони Хопкинс появится в новом проекте Зака Снайдера
Двукратный лауреат премии "Оскар" Энтони Хопкинс появится в новом проекте Зака Снайдера — научно-фантастическом приключенческом фильме "Мятежная луна", пишет... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T16:29
2022-06-09T16:29
культура
новости культуры
кино и сериалы
энтони хопкинс
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794260589_73:0:1088:571_1920x0_80_0_0_f92405b8ea23b1b1dadb3b52abc221c7.jpg
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Двукратный лауреат премии "Оскар" Энтони Хопкинс появится в новом проекте Зака Снайдера — научно-фантастическом приключенческом фильме "Мятежная луна", пишет Deadline.События в ленте разворачиваются в мирной колонии на краю галактики, которой угрожают войска тирана Балисариуса. Загадочная девушка (София Бутелла) отправляется на поиски воинов с соседних планет, чтобы спасти свой дом. Хопкинс озвучит Джимми, разумного боевого робота, какое-то время защищавшего убитого короля. В картине также снимаются Чарли Ханнэм, Джимон Хонсу, Донна Бей, Рэй Фишер и другие. "Мятежная луна" — это первый художественный фильм, который создается в партнерстве Netflix с производственной компанией Зака Снайдера, Деборы Снайдер и Уэсли Коллера "The Stone Quarry Productions". Съемки ленты начались в апреле 2022 года. Точная дата премьеры пока не была объявлена.
https://ria.ru/20220608/johnson-1794079440.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794260589_178:0:939:571_1920x0_80_0_0_111e9679ba3c5cc0bea7bdfc7adac97b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, энтони хопкинс, знаменитости, звезды
16:29 09.06.2022
 
Энтони Хопкинс появится в новом проекте Зака Снайдера

Энтони Хопкинс появится в новом проекте Зака Снайдера "Мятежная луна"

© AP Photo / Abraham Caro Marin/Universal PicturesЗак Снайдер / Энтони Хопкинс
Зак Снайдер / Энтони Хопкинс - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© AP Photo / Abraham Caro Marin/Universal Pictures
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Двукратный лауреат премии "Оскар" Энтони Хопкинс появится в новом проекте Зака Снайдера — научно-фантастическом приключенческом фильме "Мятежная луна", пишет Deadline.
События в ленте разворачиваются в мирной колонии на краю галактики, которой угрожают войска тирана Балисариуса. Загадочная девушка (София Бутелла) отправляется на поиски воинов с соседних планет, чтобы спасти свой дом.
Хопкинс озвучит Джимми, разумного боевого робота, какое-то время защищавшего убитого короля.
В картине также снимаются Чарли Ханнэм, Джимон Хонсу, Донна Бей, Рэй Фишер и другие.
"Мятежная луна" — это первый художественный фильм, который создается в партнерстве Netflix с производственной компанией Зака Снайдера, Деборы Снайдер и Уэсли Коллера "The Stone Quarry Productions".
Съемки ленты начались в апреле 2022 года. Точная дата премьеры пока не была объявлена.
Черный Адам
8 июня, 19:03Культура
Вышел первый трейлер "Черного Адама" с Дуэйном Джонсоном в главной роли
 
КультураНовости культурыКино и сериалыЭнтони ХопкинсЗнаменитостизвезды
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала