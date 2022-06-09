https://ria.ru/20220609/hopkins-1794261395.html
Энтони Хопкинс появится в новом проекте Зака Снайдера
Энтони Хопкинс появится в новом проекте Зака Снайдера - РИА Новости, 09.06.2022
Энтони Хопкинс появится в новом проекте Зака Снайдера
Двукратный лауреат премии "Оскар" Энтони Хопкинс появится в новом проекте Зака Снайдера — научно-фантастическом приключенческом фильме "Мятежная луна", пишет... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T16:29
2022-06-09T16:29
2022-06-09T16:29
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Двукратный лауреат премии "Оскар" Энтони Хопкинс появится в новом проекте Зака Снайдера — научно-фантастическом приключенческом фильме "Мятежная луна", пишет Deadline.События в ленте разворачиваются в мирной колонии на краю галактики, которой угрожают войска тирана Балисариуса. Загадочная девушка (София Бутелла) отправляется на поиски воинов с соседних планет, чтобы спасти свой дом. Хопкинс озвучит Джимми, разумного боевого робота, какое-то время защищавшего убитого короля. В картине также снимаются Чарли Ханнэм, Джимон Хонсу, Донна Бей, Рэй Фишер и другие. "Мятежная луна" — это первый художественный фильм, который создается в партнерстве Netflix с производственной компанией Зака Снайдера, Деборы Снайдер и Уэсли Коллера "The Stone Quarry Productions". Съемки ленты начались в апреле 2022 года. Точная дата премьеры пока не была объявлена.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, энтони хопкинс, знаменитости, звезды
Энтони Хопкинс появится в новом проекте Зака Снайдера
Энтони Хопкинс появится в новом проекте Зака Снайдера "Мятежная луна"
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости.
Двукратный лауреат премии "Оскар" Энтони Хопкинс появится в новом проекте Зака Снайдера — научно-фантастическом приключенческом фильме "Мятежная луна", пишет
Deadline.
События в ленте разворачиваются в мирной колонии на краю галактики, которой угрожают войска тирана Балисариуса. Загадочная девушка (София Бутелла) отправляется на поиски воинов с соседних планет, чтобы спасти свой дом.
Хопкинс озвучит Джимми, разумного боевого робота, какое-то время защищавшего убитого короля.
В картине также снимаются Чарли Ханнэм, Джимон Хонсу, Донна Бей, Рэй Фишер и другие.
"Мятежная луна" — это первый художественный фильм, который создается в партнерстве Netflix с производственной компанией Зака Снайдера, Деборы Снайдер и Уэсли Коллера "The Stone Quarry Productions".
Съемки ленты начались в апреле 2022 года. Точная дата премьеры пока не была объявлена.