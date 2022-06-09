https://ria.ru/20220609/hopkins-1794261395.html

Энтони Хопкинс появится в новом проекте Зака Снайдера

Энтони Хопкинс появится в новом проекте Зака Снайдера - РИА Новости, 09.06.2022

Энтони Хопкинс появится в новом проекте Зака Снайдера

Двукратный лауреат премии "Оскар" Энтони Хопкинс появится в новом проекте Зака Снайдера — научно-фантастическом приключенческом фильме "Мятежная луна", пишет... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T16:29

2022-06-09T16:29

2022-06-09T16:29

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Двукратный лауреат премии "Оскар" Энтони Хопкинс появится в новом проекте Зака Снайдера — научно-фантастическом приключенческом фильме "Мятежная луна", пишет Deadline.События в ленте разворачиваются в мирной колонии на краю галактики, которой угрожают войска тирана Балисариуса. Загадочная девушка (София Бутелла) отправляется на поиски воинов с соседних планет, чтобы спасти свой дом. Хопкинс озвучит Джимми, разумного боевого робота, какое-то время защищавшего убитого короля. В картине также снимаются Чарли Ханнэм, Джимон Хонсу, Донна Бей, Рэй Фишер и другие. "Мятежная луна" — это первый художественный фильм, который создается в партнерстве Netflix с производственной компанией Зака Снайдера, Деборы Снайдер и Уэсли Коллера "The Stone Quarry Productions". Съемки ленты начались в апреле 2022 года. Точная дата премьеры пока не была объявлена.

https://ria.ru/20220608/johnson-1794079440.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, энтони хопкинс, знаменитости, звезды