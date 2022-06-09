https://ria.ru/20220609/gumpomosch-1794230758.html

В Москве собрали более тысячи тонн гумпомощи для беженцев из Донбасса

В Москве собрали более тысячи тонн гумпомощи для беженцев из Донбасса - РИА Новости, 09.06.2022

В Москве собрали более тысячи тонн гумпомощи для беженцев из Донбасса

Более 1 тыс тонн гумпомощи собрано и 1 тысячи продуктовых ваучеров передано в Москве в помощь беженцам и переселенцам из Донбасса и с Украины, сообщили в... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T12:55

2022-06-09T12:55

2022-06-09T13:02

здоровье - общество

москва

россия

ростовская область

мосволонтер

российский красный крест

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МОСКВА, 9 июня - РИА Новости. Более 1 тыс тонн гумпомощи собрано и 1 тысячи продуктовых ваучеров передано в Москве в помощь беженцам и переселенцам из Донбасса и с Украины, сообщили в пресс-службе Российского Красного Креста (РКК)."Москва активнее всех включилась в помощь пострадавшим от украинского кризиса. Российскому Красному Кресту совместно с ресурсным центром "Мосволонтер" удалось собрать 1 035 тонн гуманитарной помощи. В нее вошло все самое необходимое – одежда и обувь для детей и взрослых, предметы гигиены, детские товары, мебель, техника, канцелярия и многое другое", – отметила первый заместитель председателя Российского Красного Креста Виктория Макарчук, которую цитирует пресс-служба.Уточняется, что гумпомощь направляется в 10 регионов России. Наибольший объем, 675 тонн, поступил в Ростовскую область, еще 70 тонн гуманитарной помощи доставлены в Волгоградскую область, а 93 тонны – в Воронежскую область. Также гуманитарный груз из столицы прибыл в Крым, Севастополь, Краснодарский край, Калужскую, Ярославскую, Владимирскую и Рязанскую области, добавили в пресс-службе.Кроме того, Российский Красный Крест выдает в Москве продуктовые ваучеры ряда сетей продуктовых магазинов. Их получают пенсионеры старше 60 лет, а также семьи с детьми до 7 лет и детьми с инвалидностью до 18 лет."Также 1 775 переселенцев и беженцев, находящихся в Москве, получили от Российского Красного Креста 1 070 продуктовых ваучеров сетей магазинов. Ваучеры выдаются в нашем офисе. Кроме того, мы подсказываем, как оформить гражданство или как устроиться на работу, как получить доступ к медицинским услугам, если люди интересуются. Мы стараемся помочь всем, кто в этом нуждается, и решить все поступающие вопросы", - заключила Макарчук.

https://ria.ru/20220608/gumpomosch-1794117586.html

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здоровье - общество, москва, россия, ростовская область, мосволонтер, российский красный крест