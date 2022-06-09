https://ria.ru/20220609/gummissiya-1794432435.html

Украинские войска обстреляли гуманитарную миссию в Нижней Камышевахе

Украинские войска обстреляли гуманитарную миссию в Нижней Камышевахе - РИА Новости, 09.06.2022

Украинские войска обстреляли гуманитарную миссию в Нижней Камышевахе

Волонтеры "Единой России" и жители Нижней Камышевахи в ЛНР подверглись обстрелу во время гуманитарной миссии, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T23:13

2022-06-09T23:13

2022-06-09T23:17

специальная военная операция на украине

единая россия

луганская народная республика

донбасс

волонтеры

украина

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Волонтеры "Единой России" и жители Нижней Камышевахи в ЛНР подверглись обстрелу во время гуманитарной миссии, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале "Единой России"."Во время гуманитарной миссии волонтеры и местные жители подверглись минометному обстрелу со стороны ВСУ. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что просьба о помощи поступила в партийный центр помощи в Луганске. Ответственный за гуманитарную миссию "Единой России" в ЛНР депутат Госдумы Виктор Водолацкий вместе с волонтерами привез продукты людям, которые прятались в храме Георгия Победоносца. Часть людей было решено вывезти с территории Нижней Камышевахи.

https://ria.ru/20220605/gumpomosch-1793218558.html

луганская народная республика

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единая россия, луганская народная республика, донбасс, волонтеры, украина