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Украинские войска обстреляли гуманитарную миссию в Нижней Камышевахе
Украинские войска обстреляли гуманитарную миссию в Нижней Камышевахе - РИА Новости, 09.06.2022
Украинские войска обстреляли гуманитарную миссию в Нижней Камышевахе
Волонтеры "Единой России" и жители Нижней Камышевахи в ЛНР подверглись обстрелу во время гуманитарной миссии, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T23:13
2022-06-09T23:13
2022-06-09T23:17
специальная военная операция на украине
единая россия
луганская народная республика
донбасс
волонтеры
украина
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Волонтеры "Единой России" и жители Нижней Камышевахи в ЛНР подверглись обстрелу во время гуманитарной миссии, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале "Единой России"."Во время гуманитарной миссии волонтеры и местные жители подверглись минометному обстрелу со стороны ВСУ. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что просьба о помощи поступила в партийный центр помощи в Луганске. Ответственный за гуманитарную миссию "Единой России" в ЛНР депутат Госдумы Виктор Водолацкий вместе с волонтерами привез продукты людям, которые прятались в храме Георгия Победоносца. Часть людей было решено вывезти с территории Нижней Камышевахи.
https://ria.ru/20220605/gumpomosch-1793218558.html
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единая россия, луганская народная республика, донбасс, волонтеры, украина
23:13 09.06.2022 (обновлено: 23:17 09.06.2022)
Украинские войска обстреляли гуманитарную миссию в Нижней Камышевахе
"Единая Россия" сообщила об обстреле гуманитарной миссии в Нижней Камышевахе в ЛНР