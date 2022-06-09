Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли гуманитарную миссию в Нижней Камышевахе - РИА Новости, 09.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/gummissiya-1794432435.html
Украинские войска обстреляли гуманитарную миссию в Нижней Камышевахе
Украинские войска обстреляли гуманитарную миссию в Нижней Камышевахе - РИА Новости, 09.06.2022
Украинские войска обстреляли гуманитарную миссию в Нижней Камышевахе
Волонтеры "Единой России" и жители Нижней Камышевахи в ЛНР подверглись обстрелу во время гуманитарной миссии, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T23:13
2022-06-09T23:17
специальная военная операция на украине
единая россия
луганская народная республика
донбасс
волонтеры
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/09/1782662993_976:795:3061:1968_1920x0_80_0_0_5c558ff9ec1088e95f1054bdad453344.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Волонтеры "Единой России" и жители Нижней Камышевахи в ЛНР подверглись обстрелу во время гуманитарной миссии, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале "Единой России"."Во время гуманитарной миссии волонтеры и местные жители подверглись минометному обстрелу со стороны ВСУ. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что просьба о помощи поступила в партийный центр помощи в Луганске. Ответственный за гуманитарную миссию "Единой России" в ЛНР депутат Госдумы Виктор Водолацкий вместе с волонтерами привез продукты людям, которые прятались в храме Георгия Победоносца. Часть людей было решено вывезти с территории Нижней Камышевахи.
https://ria.ru/20220605/gumpomosch-1793218558.html
луганская народная республика
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/09/1782662993_1526:854:3072:2014_1920x0_80_0_0_f1cedb95bf27e5d119e627021bb3fca8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
единая россия, луганская народная республика, донбасс, волонтеры, украина
23:13 09.06.2022 (обновлено: 23:17 09.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли гуманитарную миссию в Нижней Камышевахе

"Единая Россия" сообщила об обстреле гуманитарной миссии в Нижней Камышевахе в ЛНР

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Волонтеры "Единой России" и жители Нижней Камышевахи в ЛНР подверглись обстрелу во время гуманитарной миссии, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале "Единой России".
"Во время гуманитарной миссии волонтеры и местные жители подверглись минометному обстрелу со стороны ВСУ. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что просьба о помощи поступила в партийный центр помощи в Луганске. Ответственный за гуманитарную миссию "Единой России" в ЛНР депутат Госдумы Виктор Водолацкий вместе с волонтерами привез продукты людям, которые прятались в храме Георгия Победоносца. Часть людей было решено вывезти с территории Нижней Камышевахи.
Военнослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
5 июня, 05:08Специальная военная операция на Украине
Российские военные доставили гумпомощь в освобожденный Красный Лиман
 
Специальная военная операция на УкраинеЕдиная РоссияЛуганская Народная РеспубликаДонбассВолонтерыУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала