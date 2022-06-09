https://ria.ru/20220609/grazhdanstvo-1794237124.html

Более четырех тысяч жителей Запорожья подали заявки на гражданство России

Более четырех тысяч жителей Запорожья подали заявки на гражданство России - РИА Новости, 09.06.2022

Более четырех тысяч жителей Запорожья подали заявки на гражданство России

Более четырех тысяч жителей Запорожской области подали заявления на российское гражданство, сообщил заместитель начальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T13:13

2022-06-09T13:13

2022-06-09T13:13

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запорожская область

россия

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Более четырех тысяч жителей Запорожской области подали заявления на российское гражданство, сообщил заместитель начальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов."Подали заявления более четырех тысяч человек. Ежедневно здесь стоит тысяча людей, но сегодня очередь немножко меньше, потому что уже люди самоорганизовались, создали список и записываются на конкретную дату", - сказал Селиванов в четверг изданию "Украина.ру".По его словам, даты расписаны на две недели вперед.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220608/zaporozhe-1794016009.html

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россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, запорожская область, россия