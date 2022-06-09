https://ria.ru/20220609/grazhdanstvo-1794237124.html
Более четырех тысяч жителей Запорожья подали заявки на гражданство России
Более четырех тысяч жителей Запорожья подали заявки на гражданство России - РИА Новости, 09.06.2022
Более четырех тысяч жителей Запорожья подали заявки на гражданство России
Более четырех тысяч жителей Запорожской области подали заявления на российское гражданство, сообщил заместитель начальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T13:13
2022-06-09T13:13
2022-06-09T13:13
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россия
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Более четырех тысяч жителей Запорожской области подали заявления на российское гражданство, сообщил заместитель начальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов."Подали заявления более четырех тысяч человек. Ежедневно здесь стоит тысяча людей, но сегодня очередь немножко меньше, потому что уже люди самоорганизовались, создали список и записываются на конкретную дату", - сказал Селиванов в четверг изданию "Украина.ру".По его словам, даты расписаны на две недели вперед.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220608/zaporozhe-1794016009.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, россия
Более четырех тысяч жителей Запорожья подали заявки на гражданство России
Более четырех тысяч жителей Запорожской области подали заявления на российское гражданство