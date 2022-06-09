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Более четырех тысяч жителей Запорожья подали заявки на гражданство России - РИА Новости, 09.06.2022
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Более четырех тысяч жителей Запорожья подали заявки на гражданство России
Более четырех тысяч жителей Запорожья подали заявки на гражданство России - РИА Новости, 09.06.2022
Более четырех тысяч жителей Запорожья подали заявки на гражданство России
Более четырех тысяч жителей Запорожской области подали заявления на российское гражданство, сообщил заместитель начальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T13:13
2022-06-09T13:13
в мире
запорожская область
россия
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Более четырех тысяч жителей Запорожской области подали заявления на российское гражданство, сообщил заместитель начальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов."Подали заявления более четырех тысяч человек. Ежедневно здесь стоит тысяча людей, но сегодня очередь немножко меньше, потому что уже люди самоорганизовались, создали список и записываются на конкретную дату", - сказал Селиванов в четверг изданию "Украина.ру".По его словам, даты расписаны на две недели вперед.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
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в мире, запорожская область, россия
13:13 09.06.2022
 
Более четырех тысяч жителей Запорожья подали заявки на гражданство России

Более четырех тысяч жителей Запорожской области подали заявления на российское гражданство

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЛюди стоят в очереди в отделение Федеральной миграционной службы РФ в Мелитополе
Люди стоят в очереди в отделение Федеральной миграционной службы РФ в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости
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Люди стоят в очереди в отделение Федеральной миграционной службы РФ в Мелитополе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Более четырех тысяч жителей Запорожской области подали заявления на российское гражданство, сообщил заместитель начальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов.
"Подали заявления более четырех тысяч человек. Ежедневно здесь стоит тысяча людей, но сегодня очередь немножко меньше, потому что уже люди самоорганизовались, создали список и записываются на конкретную дату", - сказал Селиванов в четверг изданию "Украина.ру".
По его словам, даты расписаны на две недели вперед.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
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