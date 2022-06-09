https://ria.ru/20220609/grad-1794287144.html
Украинские войска выпустили по Донецку еще 20 ракет из "Града"
Украинские войска выпустили по Донецку еще 20 ракет из "Града" - РИА Новости, 09.06.2022
Украинские войска выпустили по Донецку еще 20 ракет из "Града"
Украинские войска в четверг в 15.00 мск выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T15:17
2022-06-09T15:17
2022-06-09T15:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска в четверг в 15.00 мск выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ранее представительство ДНР в СЦКК заявляло, что украинские войска в 13.46 мск выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО "Град".Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20220608/obstrel-1794031250.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
15:17 09.06.2022 (обновлено: 15:21 09.06.2022)
Украинские войска выпустили по Донецку еще 20 ракет из "Града"
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку еще 20 ракет из "Града"