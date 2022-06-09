https://ria.ru/20220609/grad-1794287144.html

Украинские войска выпустили по Донецку еще 20 ракет из "Града"

Украинские войска выпустили по Донецку еще 20 ракет из "Града" - РИА Новости, 09.06.2022

Украинские войска выпустили по Донецку еще 20 ракет из "Града"

Украинские войска в четверг в 15.00 мск выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T15:17

2022-06-09T15:17

2022-06-09T15:21

специальная военная операция на украине

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794085360_0:193:2916:1833_1920x0_80_0_0_0bd58e38244480514ecf2531a0fec0d4.jpg

ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска в четверг в 15.00 мск выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ранее представительство ДНР в СЦКК заявляло, что украинские войска в 13.46 мск выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО "Град".Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20220608/obstrel-1794031250.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина