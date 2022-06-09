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Сообщение аннулировано - РИА Новости, 09.06.2022
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Сообщение аннулировано
Сообщение аннулировано - РИА Новости, 09.06.2022
Сообщение аннулировано
Сообщение, вышедшее на ленты РИА Новости 9 июня 2022 года в 10.17 с заголовком "Оперштаб: за сутки в РФ госпитализированы более 1,4 тыс человек с COVID-19",... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T10:25
2022-06-09T10:41
коронавирус covid-19
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Сообщение, вышедшее на ленты РИА Новости 9 июня 2022 года в 10.17 с заголовком "Оперштаб: за сутки в РФ госпитализированы более 1,4 тыс человек с COVID-19", аннулируется как выпущенное ошибочно.
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
коронавирус covid-19
10:25 09.06.2022 (обновлено: 10:41 09.06.2022)
 

Сообщение аннулировано

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Сообщение, вышедшее на ленты РИА Новости 9 июня 2022 года в 10.17 с заголовком "Оперштаб: за сутки в РФ госпитализированы более 1,4 тыс человек с COVID-19", аннулируется как выпущенное ошибочно.
 
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