https://ria.ru/20220609/gospitalizatsiya-1794173770.html

Сообщение аннулировано

Сообщение аннулировано - РИА Новости, 09.06.2022

Сообщение аннулировано

Сообщение, вышедшее на ленты РИА Новости 9 июня 2022 года в 10.17 с заголовком "Оперштаб: за сутки в РФ госпитализированы более 1,4 тыс человек с COVID-19",... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T10:25

2022-06-09T10:25

2022-06-09T10:41

коронавирус covid-19

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https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1794173770.jpg?1654760490

Сообщение, вышедшее на ленты РИА Новости 9 июня 2022 года в 10.17 с заголовком "Оперштаб: за сутки в РФ госпитализированы более 1,4 тыс человек с COVID-19", аннулируется как выпущенное ошибочно.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус covid-19