https://ria.ru/20220609/gospitalizatsiya-1794173770.html
Сообщение аннулировано
Сообщение аннулировано - РИА Новости, 09.06.2022
Сообщение аннулировано
Сообщение, вышедшее на ленты РИА Новости 9 июня 2022 года в 10.17 с заголовком "Оперштаб: за сутки в РФ госпитализированы более 1,4 тыс человек с COVID-19",... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T10:25
2022-06-09T10:25
2022-06-09T10:41
коронавирус covid-19
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1794173770.jpg?1654760490
Сообщение, вышедшее на ленты РИА Новости 9 июня 2022 года в 10.17 с заголовком "Оперштаб: за сутки в РФ госпитализированы более 1,4 тыс человек с COVID-19", аннулируется как выпущенное ошибочно.
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коронавирус covid-19
10:25 09.06.2022 (обновлено: 10:41 09.06.2022)
Сообщение аннулировано
Сообщение, вышедшее на ленты РИА Новости 9 июня 2022 года в 10.17 с заголовком "Оперштаб: за сутки в РФ госпитализированы более 1,4 тыс человек с COVID-19", аннулируется как выпущенное ошибочно.