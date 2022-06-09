https://ria.ru/20220609/glavgosstroynadzor-1794375128.html

Бизнесмены МО смогут проходить проверку недвижимости самостоятельно

Бизнесмены МО смогут проходить проверку недвижимости самостоятельно - РИА Новости, 09.06.2022

Бизнесмены МО смогут проходить проверку недвижимости самостоятельно

Бизнесмены Московской области смогут проходить проверку Главгосстройнадзора дистанционно, что позволит избежать плановых проверок. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T18:46

2022-06-09T18:46

2022-06-09T18:46

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Бизнесмены Московской области смогут проходить проверку Главгосстройнадзора дистанционно, что позволит избежать плановых проверок. Об этом сообщил телеканал "360".Чтобы пройти обследование недвижимости, предпринимателю нужно подать заявку на госуслугах. В личный кабинет заявителя придет ссылка в виде QR-кода. По ней можно скачать мобильное приложение, а также логин и пароль для входа в систему. Сейчас приложение доступно для ОС Android, а скоро появится и версия для IOS. В приложении предпринимателю нужно будет заполнить чек-лист, прикрепить необходимые документы и отправить все в надзорное ведомство.Такой способ проверки запустили в конце апреля текущего года. Он объединил на РПГУ более 150 форм электронных документов: 38 для бизнеса и 118 для надзора. Проверку таким образом уже прошел ФОК "Олимп" городского округа Пушкинский – ведомство рассмотрело обращение в течение трех дней и присвоило высокую оценку предприятию.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)