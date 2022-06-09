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Бизнесмены МО смогут проходить проверку недвижимости самостоятельно
Бизнесмены МО смогут проходить проверку недвижимости самостоятельно - РИА Новости, 09.06.2022
Бизнесмены МО смогут проходить проверку недвижимости самостоятельно
Бизнесмены Московской области смогут проходить проверку Главгосстройнадзора дистанционно, что позволит избежать плановых проверок. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T18:46
2022-06-09T18:46
2022-06-09T18:46
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Бизнесмены Московской области смогут проходить проверку Главгосстройнадзора дистанционно, что позволит избежать плановых проверок. Об этом сообщил телеканал "360".Чтобы пройти обследование недвижимости, предпринимателю нужно подать заявку на госуслугах. В личный кабинет заявителя придет ссылка в виде QR-кода. По ней можно скачать мобильное приложение, а также логин и пароль для входа в систему. Сейчас приложение доступно для ОС Android, а скоро появится и версия для IOS. В приложении предпринимателю нужно будет заполнить чек-лист, прикрепить необходимые документы и отправить все в надзорное ведомство.Такой способ проверки запустили в конце апреля текущего года. Он объединил на РПГУ более 150 форм электронных документов: 38 для бизнеса и 118 для надзора. Проверку таким образом уже прошел ФОК "Олимп" городского округа Пушкинский – ведомство рассмотрело обращение в течение трех дней и присвоило высокую оценку предприятию.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)