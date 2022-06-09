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Дуда предрек Германии "захват Берлина" при ведении бизнеса с Россией - РИА Новости, 09.06.2022
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Дуда предрек Германии "захват Берлина" при ведении бизнеса с Россией
Дуда предрек Германии "захват Берлина" при ведении бизнеса с Россией - РИА Новости, 09.06.2022
Дуда предрек Германии "захват Берлина" при ведении бизнеса с Россией
Президент Польши Анджей Дуда предрек промышленности ФРГ захват Берлина и "отправку в Сибирь" в случае ведения бизнеса с Российской Федерацией. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T12:09
2022-06-09T12:59
россия
германия
польша
в мире
санкции в отношении россии
анджей дуда
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БЕРЛИН, 9 июн — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда предрек промышленности ФРГ захват Берлина и "отправку в Сибирь" в случае ведения бизнеса с Российской Федерацией."Мы, поляки, очень хорошо понимаем ситуацию. Никто не говорит ни слова о ведении бизнеса с Россией, потому что нам снова могут угрожать присутствием здесь российской армии. Это означает смерть, расстрел, отправку в Сибирь", - сказал Дуда в интервью таблоиду BILD, раскритиковав "часть немецкой промышленности", которая все еще выступает за экономические контакты с Россией."Простите, может быть, кто-то в Германии обидится: этой части немецкой промышленности наплевать, что происходит с Украиной, что происходит с Польшей. Они говорят: мы хотим заниматься бизнесом, зарабатывать деньги. С Россией можно вести бизнес, мы хотим продавать нашу продукцию. Мы хотим покупать дешевый газ и импортировать нефть. Возможно, немецкая экономика не верит, что русская армия сможет в очередной раз отпраздновать крупную победу в Берлине и оккупировать часть Германии. Мы в Польше знаем, что это возможно", — утверждает Дуда.Президент добавил, что считает телефонные переговоры между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном с российским лидером Владимиром Путиным "бесполезными", так как они только "ведут к легитимизации" власти в России.Польские политики в последнее время не раз делали громкие антироссийские заявления в свете специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. В МИД Российской Федерации заявляли, что Польша занимается разрушением отношений с Россией. А по словам зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, Варшава ведет проамериканскую, отмороженно русофобскую политику на протяжении десяти лет, такой курс не что иное, как политическая имбецильность. Он также отмечал, что задача поляков — вернуть себе исторические земли, в результате чего Украина потеряет свою государственность. А заявление премьера Матеуша Моравецкого о том, что он считает русский мир "раковой опухолью, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы", и, по его мнению, ее нужно "искоренить", в Кремле назвали квинтэссенцией ненависти к русским, а в Госдуме — подобием риторики Третьего рейха. Кроме того, ранее на посла России в Варшаве Сергея Андреева было совершено нападение — его облили сиропом. Комментируя инцидент, МИД Российской Федерации заявил, что польские власти растоптали мораль.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220519/germaniya-1789247531.html
https://ria.ru/20220606/sanktsii-1793010788.html
https://ria.ru/20220522/polsha-1789445186.html
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россия, германия, польша, в мире, санкции в отношении россии, анджей дуда
12:09 09.06.2022 (обновлено: 12:59 09.06.2022)
 
Дуда предрек Германии "захват Берлина" при ведении бизнеса с Россией

Дуда предрек Германии "захват Берлина" и "отправку в Сибирь" при ведении бизнеса с Россией

© AP Photo / Czarek SokolowskiПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 9 июн — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда предрек промышленности ФРГ захват Берлина и "отправку в Сибирь" в случае ведения бизнеса с Российской Федерацией.
"Мы, поляки, очень хорошо понимаем ситуацию. Никто не говорит ни слова о ведении бизнеса с Россией, потому что нам снова могут угрожать присутствием здесь российской армии. Это означает смерть, расстрел, отправку в Сибирь", - сказал Дуда в интервью таблоиду BILD, раскритиковав "часть немецкой промышленности", которая все еще выступает за экономические контакты с Россией.
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"Простите, может быть, кто-то в Германии обидится: этой части немецкой промышленности наплевать, что происходит с Украиной, что происходит с Польшей. Они говорят: мы хотим заниматься бизнесом, зарабатывать деньги. С Россией можно вести бизнес, мы хотим продавать нашу продукцию. Мы хотим покупать дешевый газ и импортировать нефть. Возможно, немецкая экономика не верит, что русская армия сможет в очередной раз отпраздновать крупную победу в Берлине и оккупировать часть Германии. Мы в Польше знаем, что это возможно", — утверждает Дуда.
Президент добавил, что считает телефонные переговоры между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном с российским лидером Владимиром Путиным "бесполезными", так как они только "ведут к легитимизации" власти в России.
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Польские политики в последнее время не раз делали громкие антироссийские заявления в свете специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. В МИД Российской Федерации заявляли, что Польша занимается разрушением отношений с Россией. А по словам зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, Варшава ведет проамериканскую, отмороженно русофобскую политику на протяжении десяти лет, такой курс не что иное, как политическая имбецильность. Он также отмечал, что задача поляков — вернуть себе исторические земли, в результате чего Украина потеряет свою государственность. А заявление премьера Матеуша Моравецкого о том, что он считает русский мир "раковой опухолью, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы", и, по его мнению, ее нужно "искоренить", в Кремле назвали квинтэссенцией ненависти к русским, а в Госдуме — подобием риторики Третьего рейха. Кроме того, ранее на посла России в Варшаве Сергея Андреева было совершено нападение — его облили сиропом. Комментируя инцидент, МИД Российской Федерации заявил, что польские власти растоптали мораль.
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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