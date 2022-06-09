https://ria.ru/20220609/gazoprovod-1794151799.html

Поставки газа по "Северному потоку" снижены из-за техработ

Поставки газа по "Северному потоку" снижены из-за техработ - РИА Новости, 09.06.2022

Поставки газа по "Северному потоку" снижены из-за техработ

Поставки российского газа по "Северному потоку" снижены из-за плановых технических работ, свидетельствуют данные оператора магистральной системы Nord Stream AG. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T09:03

2022-06-09T09:03

2022-06-09T09:04

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Поставки российского газа по "Северному потоку" снижены из-за плановых технических работ, свидетельствуют данные оператора магистральной системы Nord Stream AG.В четверг, согласно номинациям, по магистрали планируется поставлять около 5,9 миллиона кубометров в час - 142 миллиона кубометров за газовые сутки. Это почти на 5% ниже транзита накануне (примерно 149 миллионов кубометров) и на 16,5% - до плановых работ (около 170 миллионов кубометров).Поставки российского газа по другому коридору - через газотранспортную систему Украины - в четверг могут чуть вырасти, следует из данных "Оператора ГТС Украины". Заявка на транзит через ГИС "Суджа" на 9 июня составляет 41,9 миллиона кубометров (41,4 миллиона днем ранее).Европа продолжает закачивать газ в подземные хранилища (ПХГ), они заполнены наполовину, следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE). Так, средний уровень заполненности европейских газохранилищ, по данным на конец газовых суток 7 июня (заканчиваются в 7.00 мск 8 июня), составляет 50,24% (рост за день почти на 0,4 процентного пункта). Общий объем газа в них достиг примерно 53,3 миллиарда кубометров.Темпы закачки в целом не снизились после серии отказов европейских компаний от оплаты за российский газ по новой схеме. "Газпром" в последние дни мая остановил поставки Gasum в Финляндию и GasTerra в Нидерланды, а 1 июня - Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию.В то же время в Европе снижается производство энергии из возобновляемых источников. Выработка ветрогенерации в среду упала до 10,6%, что на 25% ниже среднемесячного показателя мая - 14,25%.

https://ria.ru/20220608/chekhiya-1794063459.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, европа, украина, финляндия, газпром, оператор гтс украины, gasum, северный поток