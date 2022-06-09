https://ria.ru/20220609/gastroturizm-1794008438.html

Названы лучшие в России места для гастротуризма

Названы лучшие в России места для гастротуризма - РИА Новости, 09.06.2022

Названы лучшие в России места для гастротуризма

В России представили рейтинг лучших объектов гастрономического туризма России 2022 года по версии 50 Best Tastes of Russia, сообщили в пресс-службе проекта. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T06:10

2022-06-09T06:10

2022-06-09T06:10

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В России представили рейтинг лучших объектов гастрономического туризма России 2022 года по версии 50 Best Tastes of Russia, сообщили в пресс-службе проекта.В список вошли 50 лучших кафе, ресторанов, виноделен, отелей, экопарков и курортов, расположенные непосредственно при собственных производствах.Учитывались и другие детали. Например, эксперты проверяли, чтобы все продукты изготавливались "с любовью", то есть без стимуляторов роста и консервантов, а также изучали атмосферу мест, окружающую природу, кухню, сервис и традиции.В рейтинг попали не только крупные и известные фермы, но и совсем небольшие и начинающие. Возглавил список экопарк "Ясно поле" в Тульской области. "Серебро" забрал WinePark в Ялте, а "бронза" досталась центру туризма "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае.Также в топ-10 вошли музей "Коломенская пастила" в Московской области, агротуристический комплекс "Богдарня" во Владимирской, сыроварня La Fattoria Little Italy в Тверской, курорт "Красная Поляна" в Сочи, замок La Ferme de Reve в Подмосковье, экоферма "Горчичная поляна" в Тульской области и крупнейший арт-парк Европы "Никола-Ленивец" в Калужской. Посмотреть весь рейтинг можно на сайте проекта.

https://ria.ru/20220506/vinodelni-1786950586.html

https://ria.ru/20220412/vino-1783164441.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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