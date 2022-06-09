https://ria.ru/20220609/gastroturizm-1794008438.html
Названы лучшие в России места для гастротуризма
Названы лучшие в России места для гастротуризма - РИА Новости, 09.06.2022
Названы лучшие в России места для гастротуризма
В России представили рейтинг лучших объектов гастрономического туризма России 2022 года по версии 50 Best Tastes of Russia, сообщили в пресс-службе проекта. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T06:10
2022-06-09T06:10
2022-06-09T06:10
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В России представили рейтинг лучших объектов гастрономического туризма России 2022 года по версии 50 Best Tastes of Russia, сообщили в пресс-службе проекта.В список вошли 50 лучших кафе, ресторанов, виноделен, отелей, экопарков и курортов, расположенные непосредственно при собственных производствах.Учитывались и другие детали. Например, эксперты проверяли, чтобы все продукты изготавливались "с любовью", то есть без стимуляторов роста и консервантов, а также изучали атмосферу мест, окружающую природу, кухню, сервис и традиции.В рейтинг попали не только крупные и известные фермы, но и совсем небольшие и начинающие. Возглавил список экопарк "Ясно поле" в Тульской области. "Серебро" забрал WinePark в Ялте, а "бронза" досталась центру туризма "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае.Также в топ-10 вошли музей "Коломенская пастила" в Московской области, агротуристический комплекс "Богдарня" во Владимирской, сыроварня La Fattoria Little Italy в Тверской, курорт "Красная Поляна" в Сочи, замок La Ferme de Reve в Подмосковье, экоферма "Горчичная поляна" в Тульской области и крупнейший арт-парк Европы "Никола-Ленивец" в Калужской. Посмотреть весь рейтинг можно на сайте проекта.
https://ria.ru/20220506/vinodelni-1786950586.html
https://ria.ru/20220412/vino-1783164441.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рейтинг, гастрономия, новости - туризм, туризм, еда, вино, производство, республика крым, тульская область, краснодарский край, абрау-дюрсо, никола-ленивец, еда - туризм, абрау-дюрсо, куда поехать в выходные, ялта
Названы лучшие в России места для гастротуризма
Опубликован рейтинг лучших направлений для гастротуризма 50 Best Tastes of Russia
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В России представили рейтинг лучших объектов гастрономического туризма России 2022 года по версии 50 Best Tastes of Russia, сообщили в пресс-службе проекта.
В список вошли 50 лучших кафе, ресторанов, виноделен, отелей, экопарков и курортов, расположенные непосредственно при собственных производствах.
"К голосованию допускались только объекты, основа концепции которых – продукты или напитки, производящиеся в радиусе 100 километров, — уточнили в пресс-службе. — Знать, где и как создано то, что находится у нас на тарелке — не только невероятное счастье, возможно, это и есть главная роскошь в наше не самое простое время".
Учитывались и другие детали. Например, эксперты проверяли, чтобы все продукты изготавливались "с любовью", то есть без стимуляторов роста и консервантов, а также изучали атмосферу мест, окружающую природу, кухню, сервис и традиции.
В рейтинг попали не только крупные и известные фермы, но и совсем небольшие и начинающие. Возглавил список экопарк "Ясно поле" в Тульской области. "Серебро" забрал WinePark в Ялте, а "бронза" досталась центру туризма "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае.
Также в топ-10 вошли музей "Коломенская пастила" в Московской области, агротуристический комплекс "Богдарня" во Владимирской, сыроварня La Fattoria Little Italy в Тверской, курорт "Красная Поляна" в Сочи, замок La Ferme de Reve в Подмосковье, экоферма "Горчичная поляна" в Тульской области и крупнейший арт-парк Европы "Никола-Ленивец" в Калужской. Посмотреть весь рейтинг можно на сайте
проекта.