Рейтинг@Mail.ru
Названы лучшие в России места для гастротуризма - РИА Новости, 09.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220609/gastroturizm-1794008438.html
Названы лучшие в России места для гастротуризма
Названы лучшие в России места для гастротуризма - РИА Новости, 09.06.2022
Названы лучшие в России места для гастротуризма
В России представили рейтинг лучших объектов гастрономического туризма России 2022 года по версии 50 Best Tastes of Russia, сообщили в пресс-службе проекта. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T06:10
2022-06-09T06:10
туризм
рейтинг
гастрономия
новости - туризм
туризм
еда
вино
производство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794004878_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_9f88967c13a49156af3cfa9f126037ff.jpg
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В России представили рейтинг лучших объектов гастрономического туризма России 2022 года по версии 50 Best Tastes of Russia, сообщили в пресс-службе проекта.В список вошли 50 лучших кафе, ресторанов, виноделен, отелей, экопарков и курортов, расположенные непосредственно при собственных производствах.Учитывались и другие детали. Например, эксперты проверяли, чтобы все продукты изготавливались "с любовью", то есть без стимуляторов роста и консервантов, а также изучали атмосферу мест, окружающую природу, кухню, сервис и традиции.В рейтинг попали не только крупные и известные фермы, но и совсем небольшие и начинающие. Возглавил список экопарк "Ясно поле" в Тульской области. "Серебро" забрал WinePark в Ялте, а "бронза" досталась центру туризма "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае.Также в топ-10 вошли музей "Коломенская пастила" в Московской области, агротуристический комплекс "Богдарня" во Владимирской, сыроварня La Fattoria Little Italy в Тверской, курорт "Красная Поляна" в Сочи, замок La Ferme de Reve в Подмосковье, экоферма "Горчичная поляна" в Тульской области и крупнейший арт-парк Европы "Никола-Ленивец" в Калужской. Посмотреть весь рейтинг можно на сайте проекта.
https://ria.ru/20220506/vinodelni-1786950586.html
https://ria.ru/20220412/vino-1783164441.html
республика крым
тульская область
краснодарский край
абрау-дюрсо
никола-ленивец
ялта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794004878_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_86cba5bdd9ce192180282da54592d156.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рейтинг, гастрономия, новости - туризм, туризм, еда, вино, производство, республика крым, тульская область, краснодарский край, абрау-дюрсо, никола-ленивец, еда - туризм, абрау-дюрсо, куда поехать в выходные, ялта
06:10 09.06.2022
 
Названы лучшие в России места для гастротуризма

Опубликован рейтинг лучших направлений для гастротуризма 50 Best Tastes of Russia

© Пресс-служба 50 Best Tastes of RussiaСоставлен рейтинг лучших объектов гастротуризма России 2022 года по версии 50 Best Tastes of Russia
Составлен рейтинг лучших объектов гастротуризма России 2022 года по версии 50 Best Tastes of Russia
© Пресс-служба 50 Best Tastes of Russia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В России представили рейтинг лучших объектов гастрономического туризма России 2022 года по версии 50 Best Tastes of Russia, сообщили в пресс-службе проекта.
В список вошли 50 лучших кафе, ресторанов, виноделен, отелей, экопарков и курортов, расположенные непосредственно при собственных производствах.

"К голосованию допускались только объекты, основа концепции которых – продукты или напитки, производящиеся в радиусе 100 километров, — уточнили в пресс-службе. — Знать, где и как создано то, что находится у нас на тарелке — не только невероятное счастье, возможно, это и есть главная роскошь в наше не самое простое время".

Учитывались и другие детали. Например, эксперты проверяли, чтобы все продукты изготавливались "с любовью", то есть без стимуляторов роста и консервантов, а также изучали атмосферу мест, окружающую природу, кухню, сервис и традиции.
Дегустация - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 08:00Туризм
Тепло, красиво и легко: лучшие винодельни Краснодарского края
В рейтинг попали не только крупные и известные фермы, но и совсем небольшие и начинающие. Возглавил список экопарк "Ясно поле" в Тульской области. "Серебро" забрал WinePark в Ялте, а "бронза" досталась центру туризма "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае.
Также в топ-10 вошли музей "Коломенская пастила" в Московской области, агротуристический комплекс "Богдарня" во Владимирской, сыроварня La Fattoria Little Italy в Тверской, курорт "Красная Поляна" в Сочи, замок La Ferme de Reve в Подмосковье, экоферма "Горчичная поляна" в Тульской области и крупнейший арт-парк Европы "Никола-Ленивец" в Калужской. Посмотреть весь рейтинг можно на сайте проекта.
Винодельческое хозяйство в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 17:10Туризм
В России составили рейтинг 50 лучших винных хозяйств
 
ТуризмРейтинггастрономияНовости - ТуризмТуризмЕдаВиноПроизводствоРеспублика КрымТульская областьКраснодарский крайАбрау-ДюрсоНикола-ЛенивецЕда - ТуризмАбрау-Дюрсокуда поехать в выходныеЯлта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала