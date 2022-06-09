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РИА Новости открыло на ВДНХ фотовыставку о путешествиях по России - РИА Новости, 09.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220609/fotovystavka-1794059546.html
РИА Новости открыло на ВДНХ фотовыставку о путешествиях по России
РИА Новости открыло на ВДНХ фотовыставку о путешествиях по России - РИА Новости, 09.06.2022
РИА Новости открыло на ВДНХ фотовыставку о путешествиях по России
Для фестиваля путешествий "Подорожник" на ВДНХ в рамках цикла "Московские сезоны" РИА Новости подготовило тематическую фотоэкспозицию о туристических поездках... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T11:00
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москва
россия
риа новости
новости агентства
миа "россия сегодня"
фото
фото - туризм
вднх
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Для фестиваля путешествий "Подорожник" на ВДНХ в рамках цикла "Московские сезоны" РИА Новости подготовило тематическую фотоэкспозицию о туристических поездках по России. В основе экспозиции - более 100 кадров из медиабанка агентства, составивших визуальный маршрут для отдыха как в самых популярных, так и еще малоизвестных уголках страны. Среди них – заснеженные склоны Шерегеша и Эльбруса, курорты Крыма и Краснодарского края, Русский Север, Адыгея и многое другое.Экспозиция на ВДНХ включает фрагменты тематического фотопроекта РИА Новости #ОткрываяРоссию о разнообразии природных ландшафтов, многообразии культур народов России, красоте ее заповедных и исторических мест.Выставка организована при поддержке Мэрии Москвы. Посетители ВДНХ могут ее увидеть с 11 по 13 июня на Центральной аллее.РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 8 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Telegram, TikTok, Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 10,5 млн подписчиков.Проект Правительства Москвы, цикл городских уличных мероприятий "Московские сезоны" - это масштабные фестивали и праздники, сменяющие друг друга, как времена года: новогодний фестиваль "Путешествие в Рождество", торжества в честь Дня России, Дня города Москвы и Дня народного единства, красочная "Московская Масленица", благотворительный "Пасхальный дар", исторический фестиваль "Времена и Эпохи. Победы России", гастрономические "Рыбная неделя в Москве" и "Золотая осень" и многие другие яркие события.
https://ria.ru/20220527/fotovystavka-1790889646.html
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москва, россия, риа новости, новости агентства, миа "россия сегодня", фото, фото - туризм, вднх, ввц, новости - туризм
11:00 09.06.2022 (обновлено: 11:20 09.06.2022)
 

РИА Новости открыло на ВДНХ фотовыставку о путешествиях по России

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкРетропоезд "Рускеальский экспресс", курсирующий по маршруту Сортавала - Горный парк "Рускеала" - Сортавала
Ретропоезд Рускеальский экспресс, курсирующий по маршруту Сортавала - Горный парк Рускеала - Сортавала - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Для фестиваля путешествий "Подорожник" на ВДНХ в рамках цикла "Московские сезоны" РИА Новости подготовило тематическую фотоэкспозицию о туристических поездках по России. В основе экспозиции - более 100 кадров из медиабанка агентства, составивших визуальный маршрут для отдыха как в самых популярных, так и еще малоизвестных уголках страны. Среди них – заснеженные склоны Шерегеша и Эльбруса, курорты Крыма и Краснодарского края, Русский Север, Адыгея и многое другое.
Экспозиция на ВДНХ включает фрагменты тематического фотопроекта РИА Новости #ОткрываяРоссию о разнообразии природных ландшафтов, многообразии культур народов России, красоте ее заповедных и исторических мест.
Победитель - команда московского Динамо совершает круг почета после финального матча с командой Динамо (Тбилиси).1970 год - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 12:00
РИА Новости и РФС откроют фотовыставку в день финала Кубка России
Выставка организована при поддержке Мэрии Москвы. Посетители ВДНХ могут ее увидеть с 11 по 13 июня на Центральной аллее.
РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 8 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Telegram, TikTok, Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 10,5 млн подписчиков.
Проект Правительства Москвы, цикл городских уличных мероприятий "Московские сезоны" - это масштабные фестивали и праздники, сменяющие друг друга, как времена года: новогодний фестиваль "Путешествие в Рождество", торжества в честь Дня России, Дня города Москвы и Дня народного единства, красочная "Московская Масленица", благотворительный "Пасхальный дар", исторический фестиваль "Времена и Эпохи. Победы России", гастрономические "Рыбная неделя в Москве" и "Золотая осень" и многие другие яркие события.
Директор по дизайну коммуникаций и рекламы Глеб Киселев и начальник управления Дирекции по коммуникациям Алиса Белановская на вручении Национальной Премии интернет-контента - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
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Проект РИА Новости завоевал Национальную Премию интернет-контента
 
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