https://ria.ru/20220609/fotovystavka-1794059546.html

РИА Новости открыло на ВДНХ фотовыставку о путешествиях по России

РИА Новости открыло на ВДНХ фотовыставку о путешествиях по России - РИА Новости, 09.06.2022

РИА Новости открыло на ВДНХ фотовыставку о путешествиях по России

Для фестиваля путешествий "Подорожник" на ВДНХ в рамках цикла "Московские сезоны" РИА Новости подготовило тематическую фотоэкспозицию о туристических поездках... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T11:00

2022-06-09T11:00

2022-06-09T11:20

москва

россия

риа новости

новости агентства

миа "россия сегодня"

фото

фото - туризм

вднх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794054444_0:147:3218:1957_1920x0_80_0_0_fc08bd04aa9ba2e877577719b2d9360d.jpg

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Для фестиваля путешествий "Подорожник" на ВДНХ в рамках цикла "Московские сезоны" РИА Новости подготовило тематическую фотоэкспозицию о туристических поездках по России. В основе экспозиции - более 100 кадров из медиабанка агентства, составивших визуальный маршрут для отдыха как в самых популярных, так и еще малоизвестных уголках страны. Среди них – заснеженные склоны Шерегеша и Эльбруса, курорты Крыма и Краснодарского края, Русский Север, Адыгея и многое другое.Экспозиция на ВДНХ включает фрагменты тематического фотопроекта РИА Новости #ОткрываяРоссию о разнообразии природных ландшафтов, многообразии культур народов России, красоте ее заповедных и исторических мест.Выставка организована при поддержке Мэрии Москвы. Посетители ВДНХ могут ее увидеть с 11 по 13 июня на Центральной аллее.РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 8 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Telegram, TikTok, Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 10,5 млн подписчиков.Проект Правительства Москвы, цикл городских уличных мероприятий "Московские сезоны" - это масштабные фестивали и праздники, сменяющие друг друга, как времена года: новогодний фестиваль "Путешествие в Рождество", торжества в честь Дня России, Дня города Москвы и Дня народного единства, красочная "Московская Масленица", благотворительный "Пасхальный дар", исторический фестиваль "Времена и Эпохи. Победы России", гастрономические "Рыбная неделя в Москве" и "Золотая осень" и многие другие яркие события.

https://ria.ru/20220527/fotovystavka-1790889646.html

https://ria.ru/20220602/premiya-1792751680.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, россия, риа новости, новости агентства, миа "россия сегодня", фото, фото - туризм, вднх, ввц, новости - туризм