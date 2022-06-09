11:00 09.06.2022 (обновлено: 11:20 09.06.2022)
РИА Новости открыло на ВДНХ фотовыставку о путешествиях по России
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкРетропоезд "Рускеальский экспресс", курсирующий по маршруту Сортавала - Горный парк "Рускеала" - Сортавала
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Для фестиваля путешествий "Подорожник" на ВДНХ в рамках цикла "Московские сезоны" РИА Новости подготовило тематическую фотоэкспозицию о туристических поездках по России. В основе экспозиции - более 100 кадров из медиабанка агентства, составивших визуальный маршрут для отдыха как в самых популярных, так и еще малоизвестных уголках страны. Среди них – заснеженные склоны Шерегеша и Эльбруса, курорты Крыма и Краснодарского края, Русский Север, Адыгея и многое другое.
Экспозиция на ВДНХ включает фрагменты тематического фотопроекта РИА Новости #ОткрываяРоссию о разнообразии природных ландшафтов, многообразии культур народов России, красоте ее заповедных и исторических мест.
Выставка организована при поддержке Мэрии Москвы. Посетители ВДНХ могут ее увидеть с 11 по 13 июня на Центральной аллее.
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Проект Правительства Москвы, цикл городских уличных мероприятий "Московские сезоны" - это масштабные фестивали и праздники, сменяющие друг друга, как времена года: новогодний фестиваль "Путешествие в Рождество", торжества в честь Дня России, Дня города Москвы и Дня народного единства, красочная "Московская Масленица", благотворительный "Пасхальный дар", исторический фестиваль "Времена и Эпохи. Победы России", гастрономические "Рыбная неделя в Москве" и "Золотая осень" и многие другие яркие события.