https://ria.ru/20220609/fond-1794200812.html

Резервный фонд правительства увеличат на 551,4 миллиарда рублей

Резервный фонд правительства увеличат на 551,4 миллиарда рублей - РИА Новости, 09.06.2022

Резервный фонд правительства увеличат на 551,4 миллиарда рублей

Резервный фонд правительства РФ увеличится на 551,4 миллиарда рублей, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T11:51

2022-06-09T11:51

2022-06-09T11:52

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Резервный фонд правительства РФ увеличится на 551,4 миллиарда рублей, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина."Резервный фонд правительства увеличится на 551,4 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении.Добавляется, что средства будут задействованы в том числе для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности развития экономики в условиях внешних ограничений. Источником увеличения фонда являются дополнительные нефтегазовые доходы, полученные в 2022 году.Сообщается, что средства из фонда направляются на социально значимые цели. В 2022 году он был источником финансирования ежемесячных выплат на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Кроме того, средства из него выделялись на переобучение безработных. В прошлом году из резервного фонда финансировалось ускоренное расселение аварийного жилья, ликвидация последствий паводков в ряде регионов страны.В начале мая кабмин уже сообщал о том, что Резервный фонд правительства России увеличится на 791,6 миллиарда рублей за счет дополнительных нефтегазовых доходов, полученных в 2022 году.

https://ria.ru/20220607/ekonomika-1793728637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин