https://ria.ru/20220609/fond-1794200812.html
Резервный фонд правительства увеличат на 551,4 миллиарда рублей
Резервный фонд правительства увеличат на 551,4 миллиарда рублей - РИА Новости, 09.06.2022
Резервный фонд правительства увеличат на 551,4 миллиарда рублей
Резервный фонд правительства РФ увеличится на 551,4 миллиарда рублей, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T11:51
2022-06-09T11:51
2022-06-09T11:52
экономика
россия
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791844222_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_60e5b6aee514fae8b43938cf5ff99923.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Резервный фонд правительства РФ увеличится на 551,4 миллиарда рублей, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина."Резервный фонд правительства увеличится на 551,4 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении.Добавляется, что средства будут задействованы в том числе для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности развития экономики в условиях внешних ограничений. Источником увеличения фонда являются дополнительные нефтегазовые доходы, полученные в 2022 году.Сообщается, что средства из фонда направляются на социально значимые цели. В 2022 году он был источником финансирования ежемесячных выплат на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Кроме того, средства из него выделялись на переобучение безработных. В прошлом году из резервного фонда финансировалось ускоренное расселение аварийного жилья, ликвидация последствий паводков в ряде регионов страны.В начале мая кабмин уже сообщал о том, что Резервный фонд правительства России увеличится на 791,6 миллиарда рублей за счет дополнительных нефтегазовых доходов, полученных в 2022 году.
https://ria.ru/20220607/ekonomika-1793728637.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791844222_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_7d9caeee8fb98e400fddf7d5f0f6175f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
11:51 09.06.2022 (обновлено: 11:52 09.06.2022)
Резервный фонд правительства увеличат на 551,4 миллиарда рублей
Резервный фонд российского правительства увеличат на 551,4 миллиарда рублей
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
Резервный фонд правительства РФ увеличится
на 551,4 миллиарда рублей, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.
"Резервный фонд правительства увеличится на 551,4 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении.
Добавляется, что средства будут задействованы в том числе для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности развития экономики в условиях внешних ограничений. Источником увеличения фонда являются дополнительные нефтегазовые доходы, полученные в 2022 году.
Сообщается, что средства из фонда направляются на социально значимые цели. В 2022 году он был источником финансирования ежемесячных выплат на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Кроме того, средства из него выделялись на переобучение безработных. В прошлом году из резервного фонда финансировалось ускоренное расселение аварийного жилья, ликвидация последствий паводков в ряде регионов страны.
В начале мая кабмин уже сообщал о том, что Резервный фонд правительства России
увеличится на 791,6 миллиарда рублей за счет дополнительных нефтегазовых доходов, полученных в 2022 году.