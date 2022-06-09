https://ria.ru/20220609/feyki-1794349816.html

В Госдуме пообещали заблокировать ресурсы, рассылающие фейки о спецоперации

В Госдуме пообещали заблокировать ресурсы, рассылающие фейки о спецоперации - РИА Новости, 09.06.2022

В Госдуме пообещали заблокировать ресурсы, рассылающие фейки о спецоперации

Ресурсы госдепа США и сервисы для рассылки электронных писем россиянам, содержащих фейки о специальной военной операции на Украине, будут заблокированы, заявил... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T17:30

2022-06-09T17:30

2022-06-09T17:30

специальная военная операция на украине

технологии

россия

госдума рф

василий пискарев

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Ресурсы госдепа США и сервисы для рассылки электронных писем россиянам, содержащих фейки о специальной военной операции на Украине, будут заблокированы, заявил по итогам заседания комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России ее председатель Василий Пискарев."Ресурсы госдепартамента США и интернет-сервисы для массовой рассылки электронных писем гражданам России, содержащие фейки, дискредитирующие российских военнослужащих и специальную военную операцию на Украине, будут заблокированы", - сказал он.Комиссией изучены обнародованные МИД России материалы госдепартамента США, содержащие призыв к гражданам Соединенных Штатов и Европы присоединиться к антироссийской пропагандистской кампании, отметил он."Для этого были созданы электронные ресурсы, позволяющие неограниченному кругу лиц осуществлять массовую рассылку фейковых материалов о спецоперации в адрес россиян. Подобные действия по сути являются пособничеством и подстрекательством к совершению публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации", - подчеркнул глава комиссии.Также Пискарев сообщил, что по обращению комиссии Госдумы генпрокуратура РФ провела проверку, одним из результатов которой стало обращение в Роскомнадзор с требованием "принять меры по ограничению доступа к информации годепартамента США о проведении антироссийской кампании и интернет-сервисов, созданных для рассылки миллионов провокационных электронных писем и смс-сообщений россиянам"."Заблокированы также будут рекламируемые в письмах информационные ресурсы, содержащие фейковую информацию. К организации антироссийской кампании привлечены масштабные силы и средства. В частности, для достижения наибольшего эффекта задействовали профессиональных психологов, изучавших особенности восприятия россиян, а также крупные средства массовой информации, такие как журнал Time и Би-би-си, учебные и научные центры, в частности, Гарвардский институт государственного управления имени Джона Кеннеди и ряд других", - рассказал парламентарий.По его словам, "делается всё, чтобы посеять в обществе панику и недоверие к вооруженным силам и руководству страны" и дискредитировать специальную военную операцию."Все случаи таких действий фиксируются, им дается правовая оценка. Нами уже внесен пакет законопроектов, направленных, в том числе, и на пресечение таких действий. Комиссия продолжит работу по совершенствованию законодательства о защите суверенитета Российской Федерации", - отметил Пискарев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220606/voennye-1793613648.html

https://ria.ru/20220531/feyk-1792114330.html

https://ria.ru/20220523/protokoly-1790274103.html

https://ria.ru/20220523/volnovakha-1789747046.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, россия, госдума рф, василий пискарев, ситуация в днр и лнр