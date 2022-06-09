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Фестиваль еды пройдет 18 июня в Москве
Фестиваль еды пройдет 18 июня в Москве - РИА Новости, 09.06.2022
Фестиваль еды пройдет 18 июня в Москве
Восемнадцатого июня на одной из самых популярных гастрономических и lifestyleплощадок Москвы – фудмолле "Депо.Москва" – состоится фестиваль еды "ВКУСНО!" и... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T16:02
2022-06-09T16:02
2022-06-09T16:02
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МОСКВА, 9 июн - Пресс-служба Премии "Здоровое питание". Восемнадцатого июня на одной из самых популярных гастрономических и lifestyleплощадок Москвы – фудмолле "Депо.Москва" – состоится фестиваль еды "ВКУСНО!" и церемония награждения Премии "Здоровое питание".Гастрономический фестиваль в Москве – это мероприятие не только вкусное, но и веселое, интересное, а главное – полезное. Фестиваль еды "ВКУСНО!" обещает стать событием субботы: разнообразные интерактивы и мастер-классы, викторины и дегустации, розыгрыши и подарки, но главное – вкусная разнообразная еда и качественные продукты от лучших производителей и поставщиков в России. Весь день для гостей фестиваля на главной сцене "Депо.Москва" будут проходить кулинарные мастер-классы от лучших шеф-поваров:Каждый желающий сможет не только узнать секреты шеф-поваров, но и попробовать готовое блюдо, а также поучаствовать в розыгрышах вкусных подарков.В рамках фестиваля состоится награждение лауреатов Премии "Здоровое питание" – ежегодной общественно значимой награды, призванной способствовать привлечению общественного внимания к проблеме здоровья в общем и здорового питания в частности. Ведущим выступит российский телеведущий, актёр и продюсер Антон Привольнов.Фудмолл "Депо.Москва" – гастрономическая и событийная площадка, расположенная на территории бывшего трамвайно-троллейбусного парка. Пространство объединяет 75 гастрономических ресторанных концепций, 60 лавок со свежими фермерскими продуктами и рассчитан на 2 000 посадочных мест.Официальные партнеры фестиваля: Forest Jansson, ООО "ВЕЛЛЕ".Расписание и подробная информация о фестивале – на сайте https://polpit.ru/scene/.Место проведения: Фудмолл "Депо.Москва" (г. Москва, ул. Лесная 20, стр.3)Время: 11:00 – 18:00ВХОД СВОБОДНЫЙПартнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 9 июн - Пресс-служба Премии "Здоровое питание". Восемнадцатого июня на одной из самых популярных гастрономических и lifestyleплощадок Москвы – фудмолле "Депо.Москва" – состоится фестиваль еды "ВКУСНО!" и церемония награждения Премии "Здоровое питание".
Гастрономический фестиваль в Москве – это мероприятие не только вкусное, но и веселое, интересное, а главное – полезное. Фестиваль еды "ВКУСНО!" обещает стать событием субботы: разнообразные интерактивы и мастер-классы, викторины и дегустации, розыгрыши и подарки, но главное – вкусная разнообразная еда и качественные продукты от лучших производителей и поставщиков в России.
Весь день для гостей фестиваля на главной сцене "Депо.Москва" будут проходить кулинарные мастер-классы от лучших шеф-поваров:
—Станислав Шургалин, Шеф-повар ресторана Stories, покажет, как правильно готовится палтус, обжаренный на коже.
—Андрей Лановецкий, Ex-шеф Веган кафе Эйва, Ex су-шеф ресторана Artest, концепт шеф будет готовить кальмара, фаршированного сыром и луком-пореем.
—Анна Дедова, фудблогер, автор первого русскоязычного блога о смузи и боулах покажет, как делать вишневый смузи с манго и лаймом и смузи-боул с малиной, черной смородиной и авокадо.
—Илья Мишенко, Шеф-повар Большого театра, поделится секретным рецептом шейки индейки су-вид, обжаренной на гриле или сковороде с муссом из яблок.
—Григорий Мосин, известный шеф-повар и телеведущий канала "Кухня ТВ" будет готовить "Зеленый салат" – простой в приготовлении, но невероятно вкусный и полезный.
Каждый желающий сможет не только узнать секреты шеф-поваров, но и попробовать готовое блюдо, а также поучаствовать в розыгрышах вкусных подарков.
В рамках фестиваля состоится награждение лауреатов Премии "Здоровое питание" – ежегодной общественно значимой награды, призванной способствовать привлечению общественного внимания к проблеме здоровья в общем и здорового питания в частности. Ведущим выступит российский телеведущий, актёр и продюсер Антон Привольнов.
Фудмолл "Депо.Москва" – гастрономическая и событийная площадка, расположенная на территории бывшего трамвайно-троллейбусного парка. Пространство объединяет 75 гастрономических ресторанных концепций, 60 лавок со свежими фермерскими продуктами и рассчитан на 2 000 посадочных мест.
Официальные партнеры фестиваля: Forest Jansson, ООО "ВЕЛЛЕ".
Расписание и подробная информация о фестивале – на сайте https://polpit.ru/scene/
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Место проведения: Фудмолл "Депо.Москва" (г. Москва, ул. Лесная 20, стр.3)
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.