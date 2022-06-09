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Фестиваль еды пройдет 18 июня в Москве

Фестиваль еды пройдет 18 июня в Москве - РИА Новости, 09.06.2022

Фестиваль еды пройдет 18 июня в Москве

Восемнадцатого июня на одной из самых популярных гастрономических и lifestyleплощадок Москвы – фудмолле "Депо.Москва" – состоится фестиваль еды "ВКУСНО!" и... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T16:02

2022-06-09T16:02

2022-06-09T16:02

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МОСКВА, 9 июн - Пресс-служба Премии "Здоровое питание". Восемнадцатого июня на одной из самых популярных гастрономических и lifestyleплощадок Москвы – фудмолле "Депо.Москва" – состоится фестиваль еды "ВКУСНО!" и церемония награждения Премии "Здоровое питание".Гастрономический фестиваль в Москве – это мероприятие не только вкусное, но и веселое, интересное, а главное – полезное. Фестиваль еды "ВКУСНО!" обещает стать событием субботы: разнообразные интерактивы и мастер-классы, викторины и дегустации, розыгрыши и подарки, но главное – вкусная разнообразная еда и качественные продукты от лучших производителей и поставщиков в России. Весь день для гостей фестиваля на главной сцене "Депо.Москва" будут проходить кулинарные мастер-классы от лучших шеф-поваров:Каждый желающий сможет не только узнать секреты шеф-поваров, но и попробовать готовое блюдо, а также поучаствовать в розыгрышах вкусных подарков.В рамках фестиваля состоится награждение лауреатов Премии "Здоровое питание" – ежегодной общественно значимой награды, призванной способствовать привлечению общественного внимания к проблеме здоровья в общем и здорового питания в частности. Ведущим выступит российский телеведущий, актёр и продюсер Антон Привольнов.Фудмолл "Депо.Москва" – гастрономическая и событийная площадка, расположенная на территории бывшего трамвайно-троллейбусного парка. Пространство объединяет 75 гастрономических ресторанных концепций, 60 лавок со свежими фермерскими продуктами и рассчитан на 2 000 посадочных мест.Официальные партнеры фестиваля: Forest Jansson, ООО "ВЕЛЛЕ".Расписание и подробная информация о фестивале – на сайте https://polpit.ru/scene/.Место проведения: Фудмолл "Депо.Москва" (г. Москва, ул. Лесная 20, стр.3)Время: 11:00 – 18:00ВХОД СВОБОДНЫЙПартнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы