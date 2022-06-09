https://ria.ru/20220609/energoresursy-1794364159.html
Отказ от российских ресурсов в ближайшие годы маловероятен, заявил Путин
Отказ от российских ресурсов в ближайшие годы маловероятен, заявил Путин - РИА Новости, 09.06.2022
Отказ от российских ресурсов в ближайшие годы маловероятен, заявил Путин
Отказ от российских ресурсов в ближайшие годы маловероятен, никто бетонировать скважины не будет, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T18:16
2022-06-09T18:16
2022-06-09T18:35
владимир путин
экономика
россия
природный газ
нефть
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Отказ от российских ресурсов в ближайшие годы маловероятен, никто бетонировать скважины не будет, сообщил президент России Владимир Путин."Что касается отказа от наших энергоресурсов, то это маловероятно на протяжении ближайших нескольких лет, а за несколько лет неизвестно, что произойдет, поэтому никто бетонировать скважины не будет, нет такой необходимости", - сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики."В крайнем случае это к чему приводит? Как сейчас, объем нефти уменьшается на мировом рынке цены поднимаются. Вот и все. Доходы компании увеличиваются в денежном выражении. Все это видят, все это понимают", - добавил Путин.По его словам, необходимо формировать внутренний рынок, в том числе на металлопродукцию и химические производства."Правительство работает над этим. Целая программа поддержки выстраивается", - отметил Путин.
https://ria.ru/20220608/neft-1794102655.html
https://ria.ru/20220603/energoresursy-1793035623.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, россия, природный газ, нефть
18:16 09.06.2022 (обновлено: 18:35 09.06.2022)
Отказ от российских ресурсов в ближайшие годы маловероятен, заявил Путин
Президент Путин: отказ от российских энергоресурсов в ближайшие годы маловероятен
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Отказ от российских ресурсов в ближайшие годы маловероятен, никто бетонировать скважины не будет, сообщил президент России Владимир Путин.
"Что касается отказа от наших энергоресурсов, то это маловероятно на протяжении ближайших нескольких лет, а за несколько лет неизвестно, что произойдет, поэтому никто бетонировать скважины не будет, нет такой необходимости", - сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.
"В крайнем случае это к чему приводит? Как сейчас, объем нефти уменьшается на мировом рынке цены поднимаются. Вот и все. Доходы компании увеличиваются в денежном выражении. Все это видят, все это понимают", - добавил Путин.
По его словам, необходимо формировать внутренний рынок, в том числе на металлопродукцию и химические производства.
"Правительство работает над этим. Целая программа поддержки выстраивается", - отметил Путин.