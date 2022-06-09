Рейтинг@Mail.ru
Отказ от российских ресурсов в ближайшие годы маловероятен, заявил Путин - РИА Новости, 09.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220609/energoresursy-1794364159.html
Отказ от российских ресурсов в ближайшие годы маловероятен, заявил Путин
Отказ от российских ресурсов в ближайшие годы маловероятен, заявил Путин - РИА Новости, 09.06.2022
Отказ от российских ресурсов в ближайшие годы маловероятен, заявил Путин
Отказ от российских ресурсов в ближайшие годы маловероятен, никто бетонировать скважины не будет, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T18:16
2022-06-09T18:35
владимир путин
экономика
россия
природный газ
нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794352320_0:222:3247:2048_1920x0_80_0_0_a42f202ed2c293299a4d43022a9892f6.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Отказ от российских ресурсов в ближайшие годы маловероятен, никто бетонировать скважины не будет, сообщил президент России Владимир Путин."Что касается отказа от наших энергоресурсов, то это маловероятно на протяжении ближайших нескольких лет, а за несколько лет неизвестно, что произойдет, поэтому никто бетонировать скважины не будет, нет такой необходимости", - сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики."В крайнем случае это к чему приводит? Как сейчас, объем нефти уменьшается на мировом рынке цены поднимаются. Вот и все. Доходы компании увеличиваются в денежном выражении. Все это видят, все это понимают", - добавил Путин.По его словам, необходимо формировать внутренний рынок, в том числе на металлопродукцию и химические производства."Правительство работает над этим. Целая программа поддержки выстраивается", - отметил Путин.
https://ria.ru/20220608/neft-1794102655.html
https://ria.ru/20220603/energoresursy-1793035623.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794352320_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5e191c3f0e30d705e87fb937d91a543a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, экономика, россия, природный газ, нефть
18:16 09.06.2022 (обновлено: 18:35 09.06.2022)
 
Отказ от российских ресурсов в ближайшие годы маловероятен, заявил Путин

Президент Путин: отказ от российских энергоресурсов в ближайшие годы маловероятен

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными
Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Отказ от российских ресурсов в ближайшие годы маловероятен, никто бетонировать скважины не будет, сообщил президент России Владимир Путин.
"Что касается отказа от наших энергоресурсов, то это маловероятно на протяжении ближайших нескольких лет, а за несколько лет неизвестно, что произойдет, поэтому никто бетонировать скважины не будет, нет такой необходимости", - сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 20:06
В ОАЭ предупредили о невиданных ценах на нефть, если убрать Россию с рынка
"В крайнем случае это к чему приводит? Как сейчас, объем нефти уменьшается на мировом рынке цены поднимаются. Вот и все. Доходы компании увеличиваются в денежном выражении. Все это видят, все это понимают", - добавил Путин.
По его словам, необходимо формировать внутренний рынок, в том числе на металлопродукцию и химические производства.
"Правительство работает над этим. Целая программа поддержки выстраивается", - отметил Путин.
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 19:55
МИД заявил об отсутствии альтернатив российским энергоресурсам в Европе
 
Владимир ПутинЭкономикаРоссияПриродный газНефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала