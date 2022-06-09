https://ria.ru/20220609/energoresursy-1794364159.html

Отказ от российских ресурсов в ближайшие годы маловероятен, заявил Путин

Отказ от российских ресурсов в ближайшие годы маловероятен, заявил Путин - РИА Новости, 09.06.2022

Отказ от российских ресурсов в ближайшие годы маловероятен, заявил Путин

Отказ от российских ресурсов в ближайшие годы маловероятен, никто бетонировать скважины не будет, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T18:16

2022-06-09T18:16

2022-06-09T18:35

владимир путин

экономика

россия

природный газ

нефть

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Отказ от российских ресурсов в ближайшие годы маловероятен, никто бетонировать скважины не будет, сообщил президент России Владимир Путин."Что касается отказа от наших энергоресурсов, то это маловероятно на протяжении ближайших нескольких лет, а за несколько лет неизвестно, что произойдет, поэтому никто бетонировать скважины не будет, нет такой необходимости", - сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики."В крайнем случае это к чему приводит? Как сейчас, объем нефти уменьшается на мировом рынке цены поднимаются. Вот и все. Доходы компании увеличиваются в денежном выражении. Все это видят, все это понимают", - добавил Путин.По его словам, необходимо формировать внутренний рынок, в том числе на металлопродукцию и химические производства."Правительство работает над этим. Целая программа поддержки выстраивается", - отметил Путин.

https://ria.ru/20220608/neft-1794102655.html

https://ria.ru/20220603/energoresursy-1793035623.html

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Владимир Лаврентьев

владимир путин, экономика, россия, природный газ, нефть