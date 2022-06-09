https://ria.ru/20220609/energokompanii-1794374379.html

Путин призвал помогать компаниям энергетического сектора

Путин призвал помогать компаниям энергетического сектора - РИА Новости, 09.06.2022

Путин призвал помогать компаниям энергетического сектора

Логистические трудности не остановят реализацию проектов компаний энергетического сектора, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T18:45

2022-06-09T18:45

2022-06-09T18:46

энергетика

экономика

сибур холдинг

газпром

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

дальний восток

технологии

россия

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Логистические трудности не остановят реализацию проектов компаний энергетического сектора, заявил президент России Владимир Путин."Будем помогать компаниям, но они чувствуют себя очень уверенно, работают эффективно, развивают крупные проекты на Дальнем Востоке и "Сибур", и соответствующие подразделения Газпрома, и Росатом работают эффективно. Все работают уверенно. Да, чего-то не хватает, это правда, того же оборудования, но это не остановит все эти проекты. Сегодняшние трудности с логистикой эти проекты не остановят", - сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.

https://ria.ru/20220608/neft-1794102655.html

дальний восток

россия

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Владимир Лаврентьев

энергетика, экономика, сибур холдинг, газпром, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дальний восток, технологии, россия, владимир путин