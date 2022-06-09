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Путин призвал помогать компаниям энергетического сектора - РИА Новости, 09.06.2022
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Путин призвал помогать компаниям энергетического сектора
Путин призвал помогать компаниям энергетического сектора - РИА Новости, 09.06.2022
Путин призвал помогать компаниям энергетического сектора
Логистические трудности не остановят реализацию проектов компаний энергетического сектора, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T18:45
2022-06-09T18:46
энергетика
экономика
сибур холдинг
газпром
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
дальний восток
технологии
россия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Логистические трудности не остановят реализацию проектов компаний энергетического сектора, заявил президент России Владимир Путин."Будем помогать компаниям, но они чувствуют себя очень уверенно, работают эффективно, развивают крупные проекты на Дальнем Востоке и "Сибур", и соответствующие подразделения Газпрома, и Росатом работают эффективно. Все работают уверенно. Да, чего-то не хватает, это правда, того же оборудования, но это не остановит все эти проекты. Сегодняшние трудности с логистикой эти проекты не остановят", - сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.
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дальний восток
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энергетика, экономика, сибур холдинг, газпром, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дальний восток, технологии, россия, владимир путин
18:45 09.06.2022 (обновлено: 18:46 09.06.2022)
 
Путин призвал помогать компаниям энергетического сектора

Президент Путин: логистические трудности не остановят реализацию проектов энергокомпаний

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными
Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Логистические трудности не остановят реализацию проектов компаний энергетического сектора, заявил президент России Владимир Путин.
"Будем помогать компаниям, но они чувствуют себя очень уверенно, работают эффективно, развивают крупные проекты на Дальнем Востоке и "Сибур", и соответствующие подразделения Газпрома, и Росатом работают эффективно. Все работают уверенно. Да, чего-то не хватает, это правда, того же оборудования, но это не остановит все эти проекты. Сегодняшние трудности с логистикой эти проекты не остановят", - сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.
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ЭнергетикаЭкономикаСибур ХолдингГазпромГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Дальний ВостокТехнологииРоссияВладимир Путин
 
 
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