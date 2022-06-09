12:58 09.06.2022 (обновлено: 14:49 09.06.2022)
Немцы высмеяли президента Польши за требования не общаться с Путиным
Читатели Die Welt высмеяли президента Польши Дуду за требование не общаться с Путиным
Президент Польши Анджей Дуда
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Читатели Die Welt раскритиковали президента Польши Анджея Дуду, который возмутился регулярным телефонным переговорам канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным.
Польский лидер назвал такие беседы "бесполезными" и заявил, что они его поражают.
Комментаторы сравнили его слова с высказываниями посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, чьи постоянные требования, по мнению пользователей, никак не помогают урегулированию украинского кризиса.
"Теперь Шольц и Макрон должны договариваться с поляком Дудой, кому они могут позвонить?" — задался вопросом Observer.
"Господин Дуда быстро научился у украинских политиков: требуйте, требуйте, требуйте!" — отметил Gabriel S.
"Польша всегда сильно переоценивала себя, в чем можно убедиться за последние несколько столетий", — добавила Karin G.
"Дуда, что ли, боится, что его мечта о "Великой Польше", включающей территории Германии и Украины, рухнет, если появится соглашение между Украиной и Россией?" — предположил Norbert G.
"Президент Польши хочет диктовать, с кем другим президентам можно разговаривать по телефону. Иногда поляки бывают странными", — написал Klaus K.
Ранее Макрон заявил, что провел около 100 часов, разговаривая по телефону с президентом России о спецоперации на Украине.