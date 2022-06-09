Рейтинг@Mail.ru
Немцы высмеяли президента Польши за требования не общаться с Путиным - РИА Новости, 09.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220609/duda-1794232231.html
Немцы высмеяли президента Польши за требования не общаться с Путиным
Немцы высмеяли президента Польши за требования не общаться с Путиным - РИА Новости, 09.06.2022
Немцы высмеяли президента Польши за требования не общаться с Путиным
Читатели Die Welt раскритиковали президента Польши Анджея Дуду, который возмутился регулярным телефонным переговорам канцлера Германии Олафа Шольца и президента РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T12:58
2022-06-09T14:49
в мире
андрей мельник
украина
польша
германия
анджей дуда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587553762_0:0:2132:1199_1920x0_80_0_0_7f035e9b45a084ad8125136f60a3f126.jpg
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Читатели Die Welt раскритиковали президента Польши Анджея Дуду, который возмутился регулярным телефонным переговорам канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным.Польский лидер назвал такие беседы "бесполезными" и заявил, что они его поражают.Комментаторы сравнили его слова с высказываниями посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, чьи постоянные требования, по мнению пользователей, никак не помогают урегулированию украинского кризиса."Теперь Шольц и Макрон должны договариваться с поляком Дудой, кому они могут позвонить?" — задался вопросом Observer."Польша всегда сильно переоценивала себя, в чем можно убедиться за последние несколько столетий", — добавила Karin G."Дуда, что ли, боится, что его мечта о "Великой Польше", включающей территории Германии и Украины, рухнет, если появится соглашение между Украиной и Россией?" — предположил Norbert G."Президент Польши хочет диктовать, с кем другим президентам можно разговаривать по телефону. Иногда поляки бывают странными", — написал Klaus K.Ранее Макрон заявил, что провел около 100 часов, разговаривая по телефону с президентом России о спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20220609/nato-1794193643.html
https://ria.ru/20220608/merkel-1794026777.html
https://ria.ru/20220607/relokatsiya-1793719229.html
украина
польша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587553762_188:0:2119:1448_1920x0_80_0_0_217af0549190d126955db30041193434.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, андрей мельник, украина, польша, германия, анджей дуда
12:58 09.06.2022 (обновлено: 14:49 09.06.2022)
 
Немцы высмеяли президента Польши за требования не общаться с Путиным

Читатели Die Welt высмеяли президента Польши Дуду за требование не общаться с Путиным

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Польши Анджей Дуда
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Читатели Die Welt раскритиковали президента Польши Анджея Дуду, который возмутился регулярным телефонным переговорам канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным.
Польский лидер назвал такие беседы "бесполезными" и заявил, что они его поражают.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
11:36
Стала известна причина отмены визита генсека НАТО в Германию
Комментаторы сравнили его слова с высказываниями посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, чьи постоянные требования, по мнению пользователей, никак не помогают урегулированию украинского кризиса.
"Теперь Шольц и Макрон должны договариваться с поляком Дудой, кому они могут позвонить?" — задался вопросом Observer.

"Господин Дуда быстро научился у украинских политиков: требуйте, требуйте, требуйте!" — отметил Gabriel S.

"Польша всегда сильно переоценивала себя, в чем можно убедиться за последние несколько столетий", — добавила Karin G.
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 15:39
Посол Украины в Германии обвинил Меркель в полном отсутствии самокритики
"Дуда, что ли, боится, что его мечта о "Великой Польше", включающей территории Германии и Украины, рухнет, если появится соглашение между Украиной и Россией?" — предположил Norbert G.
"Президент Польши хочет диктовать, с кем другим президентам можно разговаривать по телефону. Иногда поляки бывают странными", — написал Klaus K.
Ранее Макрон заявил, что провел около 100 часов, разговаривая по телефону с президентом России о спецоперации на Украине.
Офис Deutsche Bank - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 13:23
FT: Deutsche Bank перевез сотрудников из России в Германию
 
В миреАндрей МельникУкраинаПольшаГерманияАнджей Дуда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала