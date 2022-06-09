https://ria.ru/20220609/duda-1794232231.html

Немцы высмеяли президента Польши за требования не общаться с Путиным

Немцы высмеяли президента Польши за требования не общаться с Путиным - РИА Новости, 09.06.2022

Немцы высмеяли президента Польши за требования не общаться с Путиным

Читатели Die Welt раскритиковали президента Польши Анджея Дуду, который возмутился регулярным телефонным переговорам канцлера Германии Олафа Шольца и президента РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T12:58

2022-06-09T12:58

2022-06-09T14:49

в мире

андрей мельник

украина

польша

германия

анджей дуда

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Читатели Die Welt раскритиковали президента Польши Анджея Дуду, который возмутился регулярным телефонным переговорам канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным.Польский лидер назвал такие беседы "бесполезными" и заявил, что они его поражают.Комментаторы сравнили его слова с высказываниями посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, чьи постоянные требования, по мнению пользователей, никак не помогают урегулированию украинского кризиса."Теперь Шольц и Макрон должны договариваться с поляком Дудой, кому они могут позвонить?" — задался вопросом Observer."Польша всегда сильно переоценивала себя, в чем можно убедиться за последние несколько столетий", — добавила Karin G."Дуда, что ли, боится, что его мечта о "Великой Польше", включающей территории Германии и Украины, рухнет, если появится соглашение между Украиной и Россией?" — предположил Norbert G."Президент Польши хочет диктовать, с кем другим президентам можно разговаривать по телефону. Иногда поляки бывают странными", — написал Klaus K.Ранее Макрон заявил, что провел около 100 часов, разговаривая по телефону с президентом России о спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220609/nato-1794193643.html

https://ria.ru/20220608/merkel-1794026777.html

https://ria.ru/20220607/relokatsiya-1793719229.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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Ольга Матыс

в мире, андрей мельник, украина, польша, германия, анджей дуда