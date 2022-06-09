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Украинские националисты разместили тяжелое вооружение на заводе в Дружковке
Украинские националисты разместили тяжелое вооружение на заводе в Дружковке - РИА Новости, 09.06.2022
Украинские националисты разместили тяжелое вооружение на заводе в Дружковке
Украинские националисты разместили тяжелое вооружение на заводе газовой аппаратуры в Дружковке (ДНР), жителей держат в подвалах, заявил в четверг начальник... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T21:50
2022-06-09T21:50
2022-06-09T21:50
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дружковка
донецкая народная республика
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Украинские националисты разместили тяжелое вооружение на заводе газовой аппаратуры в Дружковке (ДНР), жителей держат в подвалах, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Дружковке Донецкой Народной Республики на территории завода газовой аппаратуры боевики националистических батальонов оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение, а местных жителей под предлогом якобы обеспечения их безопасности удерживают в подвальных помещениях", - сказал он.
https://ria.ru/20220607/zerno-1793858159.html
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дружковка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс, украина
Украинские националисты разместили тяжелое вооружение на заводе в Дружковке
Минобороны: украинские националисты разместили тяжелое вооружение на заводе в Дружковке