https://ria.ru/20220609/druzhkovka-1794421879.html

Украинские националисты разместили тяжелое вооружение на заводе в Дружковке

Украинские националисты разместили тяжелое вооружение на заводе в Дружковке - РИА Новости, 09.06.2022

Украинские националисты разместили тяжелое вооружение на заводе в Дружковке

Украинские националисты разместили тяжелое вооружение на заводе газовой аппаратуры в Дружковке (ДНР), жителей держат в подвалах, заявил в четверг начальник... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T21:50

2022-06-09T21:50

2022-06-09T21:50

специальная военная операция на украине

дружковка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донбасс

украина

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Украинские националисты разместили тяжелое вооружение на заводе газовой аппаратуры в Дружковке (ДНР), жителей держат в подвалах, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Дружковке Донецкой Народной Республики на территории завода газовой аппаратуры боевики националистических батальонов оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение, а местных жителей под предлогом якобы обеспечения их безопасности удерживают в подвальных помещениях", - сказал он.

https://ria.ru/20220607/zerno-1793858159.html

дружковка

донецкая народная республика

донбасс

украина

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дружковка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс, украина