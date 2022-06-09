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Украинские националисты разместили тяжелое вооружение на заводе в Дружковке - РИА Новости, 09.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/druzhkovka-1794421879.html
Украинские националисты разместили тяжелое вооружение на заводе в Дружковке
Украинские националисты разместили тяжелое вооружение на заводе в Дружковке - РИА Новости, 09.06.2022
Украинские националисты разместили тяжелое вооружение на заводе в Дружковке
Украинские националисты разместили тяжелое вооружение на заводе газовой аппаратуры в Дружковке (ДНР), жителей держат в подвалах, заявил в четверг начальник... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T21:50
2022-06-09T21:50
специальная военная операция на украине
дружковка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
украина
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Украинские националисты разместили тяжелое вооружение на заводе газовой аппаратуры в Дружковке (ДНР), жителей держат в подвалах, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Дружковке Донецкой Народной Республики на территории завода газовой аппаратуры боевики националистических батальонов оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение, а местных жителей под предлогом якобы обеспечения их безопасности удерживают в подвальных помещениях", - сказал он.
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дружковка
донецкая народная республика
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дружковка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс, украина
21:50 09.06.2022
 
Украинские националисты разместили тяжелое вооружение на заводе в Дружковке

Минобороны: украинские националисты разместили тяжелое вооружение на заводе в Дружковке

© AP Photo / Bernat ArmangueВоеннослужащий ВСУ в Донецкой области
Военнослужащий ВСУ в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Военнослужащий ВСУ в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Украинские националисты разместили тяжелое вооружение на заводе газовой аппаратуры в Дружковке (ДНР), жителей держат в подвалах, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Дружковке Донецкой Народной Республики на территории завода газовой аппаратуры боевики националистических батальонов оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение, а местных жителей под предлогом якобы обеспечения их безопасности удерживают в подвальных помещениях", - сказал он.
Пшеница - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 21:36Специальная военная операция на Украине
Националисты подожгли зернохранилище в Мариуполе, заявили в Минобороны
 
Специальная военная операция на УкраинеДружковкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонбассУкраина
 
 
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