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Кировчане будут сами определять, на ремонт каких дорог направить деньги - РИА Новости, 09.06.2022
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Кировская область
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Кировчане будут сами определять, на ремонт каких дорог направить деньги
Кировчане будут сами определять, на ремонт каких дорог направить деньги - РИА Новости, 09.06.2022
Кировчане будут сами определять, на ремонт каких дорог направить деньги
Врио губернатора Кировской области Александр Соколов пообещал сменить подход к распределению средств на ремонт дорог - расставлять приоритеты будут сами жители, РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T13:22
2022-06-09T13:22
кировская область
кировская область
экономика
россия
общество
дороги
александр соколов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июн – РИА Новости. Врио губернатора Кировской области Александр Соколов пообещал сменить подход к распределению средств на ремонт дорог - расставлять приоритеты будут сами жители, а не чиновники, сообщает пресс-служба правительства региона.Руководитель региона в четверг прибыл в Малмыжский район. Первой точкой в его маршруте стало предприятие по производству мясных полуфабрикатов ИП Бажанов. Предприятие было открыто в деревне Каменный Ключ в 2003 году. Сырье поставляют местные фермы. Мясной продукцией предприятия снабжают детсады и школы Малмыжского района, она пользуется спросом и в соседних районах."Сотрудники предприятия отметили, что если бы не было производства, то не было бы и рабочих мест в населенном пункте. Но есть две проблемы, с которыми своими силами жителям не справиться: грунтовая дорога до деревни и отсутствие природного газа", - говорится в сообщении.Соколов заявил, что развитие перерабатывающих производств в районах крайне важно для экономики региона, особенно в условиях сегодняшних санкций. Кроме того, он отметил, что в Малмыжском районе 354 километра дорог, годовой бюджет на их ремонт и содержание составляет 30 миллионов рублей."Врио губернатора сообщил, что подход к распределению средств на ремонт дорог планируется изменить в следующем году – расставлять приоритеты среди объектов, нуждающихся в ремонте, будут сами жители, а не чиновники", - подчеркивается в сообщении.Соколов также сообщил, что вопрос догазификации Кировской области будет обсуждаться с руководителями ООО "Газпром межрегионгаз" и АО "Газпромбанк" на следующей неделе на Петербургском международном экономическом форуме. "Мы понимаем, что приход газа – мощный стимул для развития производств и существенное повышение качества жизни для населения", - отметил врио главы региона.
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кировская область, экономика, россия, общество, дороги, александр соколов
13:22 09.06.2022
 
Кировчане будут сами определять, на ремонт каких дорог направить деньги

Жители Кировской области смогут сами определять, на ремонт каких дорог направить деньги

© Фото : Администрация Тамбовской областиРемонт дороги
Ремонт дороги - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© Фото : Администрация Тамбовской области
Ремонт дороги. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июн – РИА Новости. Врио губернатора Кировской области Александр Соколов пообещал сменить подход к распределению средств на ремонт дорог - расставлять приоритеты будут сами жители, а не чиновники, сообщает пресс-служба правительства региона.
Руководитель региона в четверг прибыл в Малмыжский район. Первой точкой в его маршруте стало предприятие по производству мясных полуфабрикатов ИП Бажанов. Предприятие было открыто в деревне Каменный Ключ в 2003 году. Сырье поставляют местные фермы. Мясной продукцией предприятия снабжают детсады и школы Малмыжского района, она пользуется спросом и в соседних районах.
Рабочие во время ремонта дороги - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
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Дорогу к фермам отремонтируют в Вятских Полянах
"Сотрудники предприятия отметили, что если бы не было производства, то не было бы и рабочих мест в населенном пункте. Но есть две проблемы, с которыми своими силами жителям не справиться: грунтовая дорога до деревни и отсутствие природного газа", - говорится в сообщении.
Соколов заявил, что развитие перерабатывающих производств в районах крайне важно для экономики региона, особенно в условиях сегодняшних санкций. Кроме того, он отметил, что в Малмыжском районе 354 километра дорог, годовой бюджет на их ремонт и содержание составляет 30 миллионов рублей.
"Врио губернатора сообщил, что подход к распределению средств на ремонт дорог планируется изменить в следующем году – расставлять приоритеты среди объектов, нуждающихся в ремонте, будут сами жители, а не чиновники", - подчеркивается в сообщении.
Соколов также сообщил, что вопрос догазификации Кировской области будет обсуждаться с руководителями ООО "Газпром межрегионгаз" и АО "Газпромбанк" на следующей неделе на Петербургском международном экономическом форуме. "Мы понимаем, что приход газа – мощный стимул для развития производств и существенное повышение качества жизни для населения", - отметил врио главы региона.
Проведение дорожных работ - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 15:53Кировская область
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Кировская областьКировская областьЭкономикаРоссияОбществоДорогиАлександр Соколов
 
 
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