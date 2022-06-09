https://ria.ru/20220609/dorogi-1794240160.html
Кировчане будут сами определять, на ремонт каких дорог направить деньги
Кировчане будут сами определять, на ремонт каких дорог направить деньги - РИА Новости, 09.06.2022
Кировчане будут сами определять, на ремонт каких дорог направить деньги
Врио губернатора Кировской области Александр Соколов пообещал сменить подход к распределению средств на ремонт дорог - расставлять приоритеты будут сами жители, РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T13:22
2022-06-09T13:22
2022-06-09T13:22
кировская область
кировская область
экономика
россия
общество
дороги
александр соколов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июн – РИА Новости. Врио губернатора Кировской области Александр Соколов пообещал сменить подход к распределению средств на ремонт дорог - расставлять приоритеты будут сами жители, а не чиновники, сообщает пресс-служба правительства региона.Руководитель региона в четверг прибыл в Малмыжский район. Первой точкой в его маршруте стало предприятие по производству мясных полуфабрикатов ИП Бажанов. Предприятие было открыто в деревне Каменный Ключ в 2003 году. Сырье поставляют местные фермы. Мясной продукцией предприятия снабжают детсады и школы Малмыжского района, она пользуется спросом и в соседних районах."Сотрудники предприятия отметили, что если бы не было производства, то не было бы и рабочих мест в населенном пункте. Но есть две проблемы, с которыми своими силами жителям не справиться: грунтовая дорога до деревни и отсутствие природного газа", - говорится в сообщении.Соколов заявил, что развитие перерабатывающих производств в районах крайне важно для экономики региона, особенно в условиях сегодняшних санкций. Кроме того, он отметил, что в Малмыжском районе 354 километра дорог, годовой бюджет на их ремонт и содержание составляет 30 миллионов рублей."Врио губернатора сообщил, что подход к распределению средств на ремонт дорог планируется изменить в следующем году – расставлять приоритеты среди объектов, нуждающихся в ремонте, будут сами жители, а не чиновники", - подчеркивается в сообщении.Соколов также сообщил, что вопрос догазификации Кировской области будет обсуждаться с руководителями ООО "Газпром межрегионгаз" и АО "Газпромбанк" на следующей неделе на Петербургском международном экономическом форуме. "Мы понимаем, что приход газа – мощный стимул для развития производств и существенное повышение качества жизни для населения", - отметил врио главы региона.
https://ria.ru/20220608/doroga-1794083404.html
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РИА Новости
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кировская область, экономика, россия, общество, дороги, александр соколов
Кировчане будут сами определять, на ремонт каких дорог направить деньги
Жители Кировской области смогут сами определять, на ремонт каких дорог направить деньги
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июн – РИА Новости.
Врио губернатора Кировской области Александр Соколов пообещал сменить подход к распределению средств на ремонт дорог - расставлять приоритеты будут сами жители, а не чиновники, сообщает
пресс-служба правительства региона.
Руководитель региона в четверг прибыл в Малмыжский район
. Первой точкой в его маршруте стало предприятие по производству мясных полуфабрикатов ИП Бажанов. Предприятие было открыто в деревне Каменный Ключ в 2003 году. Сырье поставляют местные фермы. Мясной продукцией предприятия снабжают детсады и школы Малмыжского района, она пользуется спросом и в соседних районах.
"Сотрудники предприятия отметили, что если бы не было производства, то не было бы и рабочих мест в населенном пункте. Но есть две проблемы, с которыми своими силами жителям не справиться: грунтовая дорога до деревни и отсутствие природного газа", - говорится в сообщении.
Соколов заявил, что развитие перерабатывающих производств в районах крайне важно для экономики региона, особенно в условиях сегодняшних санкций. Кроме того, он отметил, что в Малмыжском районе 354 километра дорог, годовой бюджет на их ремонт и содержание составляет 30 миллионов рублей.
"Врио губернатора сообщил, что подход к распределению средств на ремонт дорог планируется изменить в следующем году – расставлять приоритеты среди объектов, нуждающихся в ремонте, будут сами жители, а не чиновники", - подчеркивается в сообщении.
Соколов также сообщил, что вопрос догазификации Кировской области
будет обсуждаться с руководителями ООО "Газпром межрегионгаз
" и АО "Газпромбанк
" на следующей неделе на Петербургском международном экономическом форуме. "Мы понимаем, что приход газа – мощный стимул для развития производств и существенное повышение качества жизни для населения", - отметил врио главы региона.