https://ria.ru/20220609/dorogi-1794240160.html

Кировчане будут сами определять, на ремонт каких дорог направить деньги

Кировчане будут сами определять, на ремонт каких дорог направить деньги - РИА Новости, 09.06.2022

Кировчане будут сами определять, на ремонт каких дорог направить деньги

Врио губернатора Кировской области Александр Соколов пообещал сменить подход к распределению средств на ремонт дорог - расставлять приоритеты будут сами жители, РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T13:22

2022-06-09T13:22

2022-06-09T13:22

кировская область

кировская область

экономика

россия

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дороги

александр соколов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июн – РИА Новости. Врио губернатора Кировской области Александр Соколов пообещал сменить подход к распределению средств на ремонт дорог - расставлять приоритеты будут сами жители, а не чиновники, сообщает пресс-служба правительства региона.Руководитель региона в четверг прибыл в Малмыжский район. Первой точкой в его маршруте стало предприятие по производству мясных полуфабрикатов ИП Бажанов. Предприятие было открыто в деревне Каменный Ключ в 2003 году. Сырье поставляют местные фермы. Мясной продукцией предприятия снабжают детсады и школы Малмыжского района, она пользуется спросом и в соседних районах."Сотрудники предприятия отметили, что если бы не было производства, то не было бы и рабочих мест в населенном пункте. Но есть две проблемы, с которыми своими силами жителям не справиться: грунтовая дорога до деревни и отсутствие природного газа", - говорится в сообщении.Соколов заявил, что развитие перерабатывающих производств в районах крайне важно для экономики региона, особенно в условиях сегодняшних санкций. Кроме того, он отметил, что в Малмыжском районе 354 километра дорог, годовой бюджет на их ремонт и содержание составляет 30 миллионов рублей."Врио губернатора сообщил, что подход к распределению средств на ремонт дорог планируется изменить в следующем году – расставлять приоритеты среди объектов, нуждающихся в ремонте, будут сами жители, а не чиновники", - подчеркивается в сообщении.Соколов также сообщил, что вопрос догазификации Кировской области будет обсуждаться с руководителями ООО "Газпром межрегионгаз" и АО "Газпромбанк" на следующей неделе на Петербургском международном экономическом форуме. "Мы понимаем, что приход газа – мощный стимул для развития производств и существенное повышение качества жизни для населения", - отметил врио главы региона.

https://ria.ru/20220608/doroga-1794083404.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

кировская область, экономика, россия, общество, дороги, александр соколов