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В Липецкой области приведут в порядок около 400 километров дорог
В Липецкой области приведут в порядок около 400 километров дорог - РИА Новости, 09.06.2022
В Липецкой области приведут в порядок около 400 километров дорог
Около 400 километров региональных автомобильных дорог будут отремонтированы в этом году в Липецкой области в рамках федерального проекта "Региональная и местная РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T09:53
2022-06-09T09:53
2022-06-09T09:53
липецкая область
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Около 400 километров региональных автомобильных дорог будут отремонтированы в этом году в Липецкой области в рамках федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, работы уже стартовали, из бюджетов разных уровней на эти цели выделены шесть миллиардов рублей.Артамонов отметил, что согласно целевым показателям нацпроекта, к 2024 году в Липецкой области должно быть приведено в нормативное состояние 51% региональных дорог.Этот показатель рассчитывается исходя из базовой величины доли дорог в нормативном состоянии по данным на 2017 год. В 2017 году в Липецкой области этот показатель составлял 27,7%."По итогам прошлого года 40% региональных дорог уже соответствуют требованиям нацпроекта, соответственно, мы идем с некоторым опережением графика. Впереди освоение дополнительных 200 миллионов рублей, выделенных правительством, которые мы также направим на работы по приведению дорожной сети региона в нормативное состояние", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220608/avtobus-1793915093.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область
В Липецкой области приведут в порядок около 400 километров дорог
Артамонов: в Липецкой области приведут в порядок около 400 километров дорог
ЛИПЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Около 400 километров региональных автомобильных дорог будут отремонтированы в этом году в Липецкой области в рамках федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, работы уже стартовали, из бюджетов разных уровней на эти цели выделены шесть миллиардов рублей.
Артамонов отметил, что согласно целевым показателям нацпроекта, к 2024 году в Липецкой области
должно быть приведено в нормативное состояние 51% региональных дорог.
Этот показатель рассчитывается исходя из базовой величины доли дорог в нормативном состоянии по данным на 2017 год. В 2017 году в Липецкой области этот показатель составлял 27,7%.
"По итогам прошлого года 40% региональных дорог уже соответствуют требованиям нацпроекта, соответственно, мы идем с некоторым опережением графика. Впереди освоение дополнительных 200 миллионов рублей, выделенных правительством, которые мы также направим на работы по приведению дорожной сети региона в нормативное состояние", - сказал Артамонов.