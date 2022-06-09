https://ria.ru/20220609/doroga-1794163426.html

В Липецкой области приведут в порядок около 400 километров дорог

В Липецкой области приведут в порядок около 400 километров дорог - РИА Новости, 09.06.2022

В Липецкой области приведут в порядок около 400 километров дорог

Около 400 километров региональных автомобильных дорог будут отремонтированы в этом году в Липецкой области в рамках федерального проекта "Региональная и местная РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T09:53

2022-06-09T09:53

2022-06-09T09:53

липецкая область

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Около 400 километров региональных автомобильных дорог будут отремонтированы в этом году в Липецкой области в рамках федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, работы уже стартовали, из бюджетов разных уровней на эти цели выделены шесть миллиардов рублей.Артамонов отметил, что согласно целевым показателям нацпроекта, к 2024 году в Липецкой области должно быть приведено в нормативное состояние 51% региональных дорог.Этот показатель рассчитывается исходя из базовой величины доли дорог в нормативном состоянии по данным на 2017 год. В 2017 году в Липецкой области этот показатель составлял 27,7%."По итогам прошлого года 40% региональных дорог уже соответствуют требованиям нацпроекта, соответственно, мы идем с некоторым опережением графика. Впереди освоение дополнительных 200 миллионов рублей, выделенных правительством, которые мы также направим на работы по приведению дорожной сети региона в нормативное состояние", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220608/avtobus-1793915093.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

липецкая область