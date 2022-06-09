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Украинские войска выпустили десять снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили десять снарядов по Донецку - РИА Новости, 09.06.2022
Украинские войска выпустили десять снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 122 миллиметра по Киевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T16:26
2022-06-09T16:26
2022-06-09T16:37
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в мире
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 122 миллиметра по Киевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.00 - н.п. Авдеевка - г. Донецк (Киевский район): выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее в четверг украинские войска уже не раз обстреливали Киевский район города, в том числе из РСЗО "Град".Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр
16:26 09.06.2022 (обновлено: 16:37 09.06.2022)
Украинские войска выпустили десять снарядов по Донецку
ВСУ выпустили десять снарядов калибра 122 миллиметра по Киевскому району Донецка