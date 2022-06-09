https://ria.ru/20220609/donetsk-1794325774.html

Украинские войска выпустили десять снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили десять снарядов по Донецку - РИА Новости, 09.06.2022

Украинские войска выпустили десять снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 122 миллиметра по Киевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T16:26

2022-06-09T16:26

2022-06-09T16:37

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в мире

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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 122 миллиметра по Киевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.00 - н.п. Авдеевка - г. Донецк (Киевский район): выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее в четверг украинские войска уже не раз обстреливали Киевский район города, в том числе из РСЗО "Град".Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, днр