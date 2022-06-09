https://ria.ru/20220609/donetsk-1794221905.html

В Народной милиции ДНР оценили ситуацию в Донецке

В Народной милиции ДНР оценили ситуацию в Донецке - РИА Новости, 09.06.2022

В Народной милиции ДНР оценили ситуацию в Донецке

Количество обстрелов жилых кварталов Донецка украинскими войсками сократилось, однако потери военных и гражданского населения ДНР по-прежнему имеются, заявил... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T12:38

2022-06-09T12:38

2022-06-09T12:38

специальная военная операция на украине

в мире

днр

эдуард басурин

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Количество обстрелов жилых кварталов Донецка украинскими войсками сократилось, однако потери военных и гражданского населения ДНР по-прежнему имеются, заявил официальный представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин."Количество обстрелов жилых кварталов потихоньку уменьшилось... До этого мы называли цифры 500-600 боеприпасов, за минувшие сутки - 240 "с копейками", - сказал Басурин в эфире Первого канала.Вместе с тем, подчеркнул он, ситуация остается "очень сложной". "Что в тылу, что в окопах потери одинаковые. За прошедшие сутки можно сказать то же самое. У нас один гражданский погиб, 11 раненых. <...> На линии фронта - двое погибших, восемь раненых", - отметил он.

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, днр, эдуард басурин