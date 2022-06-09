https://ria.ru/20220609/donetsk-1794221905.html
В Народной милиции ДНР оценили ситуацию в Донецке
В Народной милиции ДНР оценили ситуацию в Донецке - РИА Новости, 09.06.2022
В Народной милиции ДНР оценили ситуацию в Донецке
Количество обстрелов жилых кварталов Донецка украинскими войсками сократилось, однако потери военных и гражданского населения ДНР по-прежнему имеются, заявил... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T12:38
2022-06-09T12:38
2022-06-09T12:38
специальная военная операция на украине
в мире
днр
эдуард басурин
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Количество обстрелов жилых кварталов Донецка украинскими войсками сократилось, однако потери военных и гражданского населения ДНР по-прежнему имеются, заявил официальный представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин."Количество обстрелов жилых кварталов потихоньку уменьшилось... До этого мы называли цифры 500-600 боеприпасов, за минувшие сутки - 240 "с копейками", - сказал Басурин в эфире Первого канала.Вместе с тем, подчеркнул он, ситуация остается "очень сложной". "Что в тылу, что в окопах потери одинаковые. За прошедшие сутки можно сказать то же самое. У нас один гражданский погиб, 11 раненых. <...> На линии фронта - двое погибших, восемь раненых", - отметил он.
https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, эдуард басурин
В Народной милиции ДНР оценили ситуацию в Донецке
Басурин: обстрелов жилых кварталов Донецка стало меньше, но ситуация остается сложной