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В Народной милиции ДНР оценили ситуацию в Донецке - РИА Новости, 09.06.2022
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В Народной милиции ДНР оценили ситуацию в Донецке
В Народной милиции ДНР оценили ситуацию в Донецке - РИА Новости, 09.06.2022
В Народной милиции ДНР оценили ситуацию в Донецке
Количество обстрелов жилых кварталов Донецка украинскими войсками сократилось, однако потери военных и гражданского населения ДНР по-прежнему имеются, заявил... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T12:38
2022-06-09T12:38
специальная военная операция на украине
в мире
днр
эдуард басурин
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Количество обстрелов жилых кварталов Донецка украинскими войсками сократилось, однако потери военных и гражданского населения ДНР по-прежнему имеются, заявил официальный представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин."Количество обстрелов жилых кварталов потихоньку уменьшилось... До этого мы называли цифры 500-600 боеприпасов, за минувшие сутки - 240 "с копейками", - сказал Басурин в эфире Первого канала.Вместе с тем, подчеркнул он, ситуация остается "очень сложной". "Что в тылу, что в окопах потери одинаковые. За прошедшие сутки можно сказать то же самое. У нас один гражданский погиб, 11 раненых. &lt;...&gt; На линии фронта - двое погибших, восемь раненых", - отметил он.
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в мире, днр, эдуард басурин
12:38 09.06.2022
 
В Народной милиции ДНР оценили ситуацию в Донецке

Басурин: обстрелов жилых кварталов Донецка стало меньше, но ситуация остается сложной

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖенщина у подъезда поврежденного жилого дома в Петровском районе Донецка
Женщина у подъезда поврежденного жилого дома в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Женщина у подъезда поврежденного жилого дома в Петровском районе Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Количество обстрелов жилых кварталов Донецка украинскими войсками сократилось, однако потери военных и гражданского населения ДНР по-прежнему имеются, заявил официальный представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.
"Количество обстрелов жилых кварталов потихоньку уменьшилось... До этого мы называли цифры 500-600 боеприпасов, за минувшие сутки - 240 "с копейками", - сказал Басурин в эфире Первого канала.
Вместе с тем, подчеркнул он, ситуация остается "очень сложной". "Что в тылу, что в окопах потери одинаковые. За прошедшие сутки можно сказать то же самое. У нас один гражданский погиб, 11 раненых. <...> На линии фронта - двое погибших, восемь раненых", - отметил он.
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