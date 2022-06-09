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Кадыров и Львова-Белова объединят усилия по защите детей Донбасса

Кадыров и Львова-Белова объединят усилия по защите детей Донбасса - РИА Новости, 09.06.2022

Кадыров и Львова-Белова объединят усилия по защите детей Донбасса

Глава Чечни Рамзан Кадыров и детский омбудсмен России Мария Львова-Белова договорились о реализации ряда совместных проектов, в том числе по защите детей... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T17:44

2022-06-09T17:44

2022-06-09T17:44

специальная военная операция на украине

общество

донбасс

грозный

мария львова-белова

рамзан кадыров

ситуация в днр и лнр

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ГРОЗНЫЙ, 9 июня – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров и детский омбудсмен России Мария Львова-Белова договорились о реализации ряда совместных проектов, в том числе по защите детей Донбасса."С Рамзаном Ахматовичем мы договорились о ряде проектов, которые в дальнейшем будем совместно осуществлять. Первое, это работа на Донбассе, по защите детей Донбасса. Это и вывоз их на реабилитацию, гуманитарная помощь именно детям конкретно, адресная, и это работа в фильтрационных центрах, куда вывозят ребятишек с зон боевых действий. Очень надеюсь, что эта работа будет плодотворной и много детей смогут получить помощь", - сказала Львова-Белова журналистам в Грозном.Она добавила, что в Грозном в преддверии 100-летия Чеченской республики (30 ноября) состоится слет подростков с трудной жизненной судьбой. "Это будет такой военно-патриотический слёт для ребят с трудной жизненной судьбой, которые в силу разных обстоятельств оказались в этой ситуации. В общем, будем заниматься их воспитанием, здоровым образом жизни, познакомим их с культурой и традициями. И я очень надеюсь, что это существенно переформатирует их в будущем", - отметила омбудсмен.

https://ria.ru/20220607/pomosch-1793777380.html

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общество, донбасс, грозный, мария львова-белова, рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр