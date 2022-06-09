https://ria.ru/20220609/donbass-1794239570.html
Песков прокомментировал назначение бывших российских чиновников в Донбассе
Песков прокомментировал назначение бывших российских чиновников в Донбассе - РИА Новости, 09.06.2022
Песков прокомментировал назначение бывших российских чиновников в Донбассе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что при назначении бывших российских чиновников в Донбассе имел место обмен мнениями с Кремлем. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T13:20
2022-06-09T13:20
2022-06-09T13:43
донбасс
политика
россия
донецкая народная республика
украина
в мире
луганская народная республика
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784467068_0:336:3042:2047_1920x0_80_0_0_8cd19242fad7622d65ffac1963371cf1.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что при назначении бывших российских чиновников в Донбассе имел место обмен мнениями с Кремлем.Также на вопрос о том, могут ли быть назначены российские чиновники на должности руководителей освобожденных регионов и районов Украины, Песков ответил, что нельзя ничего исключать. "Это будет зависеть от выбора людей, которые живут в этих освобожденных районах. Мы живем в таком мире, когда нельзя исключать ничего", - сказал Песков.Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назначил премьером ДНР экс-директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Виталия Хоценко. В ЛНР новым зампредседателя правительства республики стал бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов.
https://ria.ru/20220609/spetsoperatsiya-1794241377.html
донбасс
россия
донецкая народная республика
украина
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784467068_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_f32303b0f8c72f50d02841491942624c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, политика, россия, донецкая народная республика, украина, в мире, луганская народная республика, дмитрий песков
13:20 09.06.2022 (обновлено: 13:43 09.06.2022)
Песков прокомментировал назначение бывших российских чиновников в Донбассе
Песков: при назначении российских экс-чиновников в Донбассе был обмен мнениями с Кремлем