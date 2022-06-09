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Песков прокомментировал назначение бывших российских чиновников в Донбассе - РИА Новости, 09.06.2022
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Песков прокомментировал назначение бывших российских чиновников в Донбассе
Песков прокомментировал назначение бывших российских чиновников в Донбассе - РИА Новости, 09.06.2022
Песков прокомментировал назначение бывших российских чиновников в Донбассе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что при назначении бывших российских чиновников в Донбассе имел место обмен мнениями с Кремлем. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T13:20
2022-06-09T13:43
донбасс
политика
россия
донецкая народная республика
украина
в мире
луганская народная республика
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что при назначении бывших российских чиновников в Донбассе имел место обмен мнениями с Кремлем.Также на вопрос о том, могут ли быть назначены российские чиновники на должности руководителей освобожденных регионов и районов Украины, Песков ответил, что нельзя ничего исключать. "Это будет зависеть от выбора людей, которые живут в этих освобожденных районах. Мы живем в таком мире, когда нельзя исключать ничего", - сказал Песков.Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назначил премьером ДНР экс-директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Виталия Хоценко. В ЛНР новым зампредседателя правительства республики стал бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов.
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донбасс, политика, россия, донецкая народная республика, украина, в мире, луганская народная республика, дмитрий песков
13:20 09.06.2022 (обновлено: 13:43 09.06.2022)
 
Песков прокомментировал назначение бывших российских чиновников в Донбассе

Песков: при назначении российских экс-чиновников в Донбассе был обмен мнениями с Кремлем

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что при назначении бывших российских чиновников в Донбассе имел место обмен мнениями с Кремлем.
"Естественно они же до этого где-то работали. Как минимум контакты на этот счет осуществлялись, обмен мнениями имел место", - сказал Песков.
Также на вопрос о том, могут ли быть назначены российские чиновники на должности руководителей освобожденных регионов и районов Украины, Песков ответил, что нельзя ничего исключать. "Это будет зависеть от выбора людей, которые живут в этих освобожденных районах. Мы живем в таком мире, когда нельзя исключать ничего", - сказал Песков.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назначил премьером ДНР экс-директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Виталия Хоценко. В ЛНР новым зампредседателя правительства республики стал бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов.
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