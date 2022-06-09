https://ria.ru/20220609/donbass-1794239570.html

Песков прокомментировал назначение бывших российских чиновников в Донбассе

Песков прокомментировал назначение бывших российских чиновников в Донбассе - РИА Новости, 09.06.2022

Песков прокомментировал назначение бывших российских чиновников в Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что при назначении бывших российских чиновников в Донбассе имел место обмен мнениями с Кремлем. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T13:20

2022-06-09T13:20

2022-06-09T13:43

донбасс

политика

россия

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в мире

луганская народная республика

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что при назначении бывших российских чиновников в Донбассе имел место обмен мнениями с Кремлем.Также на вопрос о том, могут ли быть назначены российские чиновники на должности руководителей освобожденных регионов и районов Украины, Песков ответил, что нельзя ничего исключать. "Это будет зависеть от выбора людей, которые живут в этих освобожденных районах. Мы живем в таком мире, когда нельзя исключать ничего", - сказал Песков.Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назначил премьером ДНР экс-директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Виталия Хоценко. В ЛНР новым зампредседателя правительства республики стал бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов.

https://ria.ru/20220609/spetsoperatsiya-1794241377.html

донбасс

россия

донецкая народная республика

украина

луганская народная республика

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Владимир Лаврентьев

донбасс, политика, россия, донецкая народная республика, украина, в мире, луганская народная республика, дмитрий песков