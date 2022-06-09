https://ria.ru/20220609/diskriminatsiya-1794136714.html

Приморский юрист подал иск к H&M за дискриминацию по национальному признаку

Приморский юрист подал иск к H&M за дискриминацию по национальному признаку - РИА Новости, 09.06.2022

Приморский юрист подал иск к H&M за дискриминацию по национальному признаку

Юрист из Приморья, руководитель юридической компании "Аргумент" Дмитрий Качан подал иск к ООО "Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц" о возмещении морального вреда на... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T04:30

2022-06-09T04:30

2022-06-09T05:22

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ВЛАДИВОСТОК, 9 июн – РИА Новости. Юрист из Приморья, руководитель юридической компании "Аргумент" Дмитрий Качан подал иск к ООО "Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц" о возмещении морального вреда на сумму в 700 тысяч рублей за дискриминацию по национальному признаку из-за закрытия сети магазинов H&M в России.Одна из крупнейших в мире розничных сетей торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M), которой также принадлежат марки COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, в начале марта приостановила все продажи в России на фоне ситуации с Украиной.Он предоставил агентству текст иска, в котором указано, что на официальном сайте интернет-магазина H&M есть товар с отметкой "в наличии" при указании цены в рублях, включая доставку. При этом заказать вещь нельзя — указано, что временно невозможно совершить покупку в данном регионе.В иске отмечается, что ООО "Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц" ущемляет права потребителя, так как H&M Group ограничила свою деятельность исключительно на территории России, но не лишила покупателя возможности заказывать товар на сайте. При этом отсутствие записи о ликвидации организации или ее банкротстве без объективных причин подвергает потребителя дискриминации по национальному признаку, пишет в иске Качан."Считаю, что действия ООО "Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц", направленные на ограничения работы магазинов на территории РФ, подвергают меня как потребителя дискриминации по национальному признаку, что причиняет мне моральные и нравственные страдания, так как я вынужден отказаться от покупки привычных мне товаров и вынужден подбирать и искать новый источник покупки одежды, которая необходима для существования. Прошу взыскать с ООО "Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц" в пользу Качан Дмитрия Олеговича компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей", - отмечается в иске.Согласно информации на сайте Спасского районного суда Приморья, иск принят к производству, предварительное судебное заседание назначено на 29 июня.

https://ria.ru/20220507/dizaynery-1786734771.html

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россия, украина, h&m, происшествия