Рейтинг@Mail.ru
Посол ФРГ: отношения Москвы и Берлина переживают обвал - РИА Новости, 09.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220609/diplomatiya-1794139578.html
Посол ФРГ: отношения Москвы и Берлина переживают обвал
Посол ФРГ: отношения Москвы и Берлина переживают обвал - РИА Новости, 09.06.2022
Посол ФРГ: отношения Москвы и Берлина переживают обвал
Двусторонние отношения Германии и России с 24 февраля резко ухудшились, тем не менее, страны останутся соседями со всеми вытекающими последствиями, заявил РИА... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T06:35
2022-06-09T11:07
в мире
германия
россия
украина
бундестаг германии
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576996658_0:128:2282:1411_1920x0_80_0_0_0d09b5877345f22b80128a56834df025.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Двусторонние отношения Германии и России с 24 февраля резко ухудшились, тем не менее, страны останутся соседями со всеми вытекающими последствиями, заявил РИА Новости посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.Дипломат напомнил, что на протяжении последних лет в отношениях между двумя странами произошел ряд политических кризисов. В их числе, по мнению фон Гайра: убийство в берлинском Тиргартене, хакерская атака на германский Бундестаг, обращение с германскими НПО и средствами массовой информации."Тем не менее, когда я смотрю на то, какой была ситуация в начале февраля – в области науки, культуры, экономики – и какова она сегодня, каковы перспективы на будущее, то это настоящий обвал, который не оставляет равнодушными тех, кто выступал за доброе взаимодействие народов наших стран", - сказал посол.По его словам, это часть высокой цены за действия России на Украине. Он также выразил мнение, что после 24 февраля "двусторонние отношения России и Германии и в будущем будут носить иной характер".Изменилось и присутствие Германии в России, включая дипломатическую компоненту, констатировал глава дипмиссии. Он напомнил, что из-за высылок дипломатов германская сторона потеряла в посольстве и генеральных консульствах "много коллег, которые ни в чем не виновны". По его словам, после 24 февраля из России ушла и основная часть бизнеса, а многочисленные программы и проекты были закрыты или приостановлены."Поэтому мы должны хорошо подумать о том, будут ли заполнены вакантные на сегодняшний день должности в посольстве и генеральных консульствах, и если да, то какие именно", – уточнил собеседник агентства.Однако, по его словам, "теперь сотрудничество во многих сферах, по всей видимости, на долгое время будет едва ли возможно или во всяком случае будет протекать значительно сложнее" - в том числе по таким серьезным проблемам человечества, как климатический кризис или пандемии, которые нынешний конфликт не снимает с повестки дня.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220608/posrednichestvo-1793870572.html
https://ria.ru/20220517/germaniya-1789135104.html
германия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576996658_0:0:1882:1411_1920x0_80_0_0_446d411b8bba96678723e2a4008eeb0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, россия, украина, бундестаг германии, владимир путин
06:35 09.06.2022 (обновлено: 11:07 09.06.2022)
 
Посол ФРГ: отношения Москвы и Берлина переживают обвал

Посол ФРГ фон Гайр: отношения Москвы и Берлина переживают обвал, но мы остаемся соседями

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПосол ФРГ Геза Андреас фон Гайр выходит из здания МИД РФ в Москве
Посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр выходит из здания МИД РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр выходит из здания МИД РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Двусторонние отношения Германии и России с 24 февраля резко ухудшились, тем не менее, страны останутся соседями со всеми вытекающими последствиями, заявил РИА Новости посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.
Дипломат напомнил, что на протяжении последних лет в отношениях между двумя странами произошел ряд политических кризисов. В их числе, по мнению фон Гайра: убийство в берлинском Тиргартене, хакерская атака на германский Бундестаг, обращение с германскими НПО и средствами массовой информации.
"Тем не менее, когда я смотрю на то, какой была ситуация в начале февраля – в области науки, культуры, экономики – и какова она сегодня, каковы перспективы на будущее, то это настоящий обвал, который не оставляет равнодушными тех, кто выступал за доброе взаимодействие народов наших стран", - сказал посол.
По его словам, это часть высокой цены за действия России на Украине. Он также выразил мнение, что после 24 февраля "двусторонние отношения России и Германии и в будущем будут носить иной характер".
Канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 00:27Специальная военная операция на Украине
Меркель рассказала, почему она не занимается посредничеством по Украине
Изменилось и присутствие Германии в России, включая дипломатическую компоненту, констатировал глава дипмиссии. Он напомнил, что из-за высылок дипломатов германская сторона потеряла в посольстве и генеральных консульствах "много коллег, которые ни в чем не виновны". По его словам, после 24 февраля из России ушла и основная часть бизнеса, а многочисленные программы и проекты были закрыты или приостановлены.
"Поэтому мы должны хорошо подумать о том, будут ли заполнены вакантные на сегодняшний день должности в посольстве и генеральных консульствах, и если да, то какие именно", – уточнил собеседник агентства.
"Тем не менее, конечно, как географические соседи мы во многих отношениях и дальше будем нуждаться друг в друге, учитывая нашу историю, которая теперь будет включать в себя и 24 февраля 2022 года в качестве отличительной даты", – добавил дипломат.
Однако, по его словам, "теперь сотрудничество во многих сферах, по всей видимости, на долгое время будет едва ли возможно или во всяком случае будет протекать значительно сложнее" - в том числе по таким серьезным проблемам человечества, как климатический кризис или пандемии, которые нынешний конфликт не снимает с повестки дня.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа в Германии - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 22:34Специальная военная операция на Украине
Германии предсказали холодную осень без российского газа
 
В миреГерманияРоссияУкраинаБундестаг ГерманииВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала