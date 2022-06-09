https://ria.ru/20220609/diplomatiya-1794139578.html

Посол ФРГ: отношения Москвы и Берлина переживают обвал

Посол ФРГ: отношения Москвы и Берлина переживают обвал - РИА Новости, 09.06.2022

Посол ФРГ: отношения Москвы и Берлина переживают обвал

Двусторонние отношения Германии и России с 24 февраля резко ухудшились, тем не менее, страны останутся соседями со всеми вытекающими последствиями, заявил РИА... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T06:35

2022-06-09T06:35

2022-06-09T11:07

в мире

германия

россия

украина

бундестаг германии

владимир путин

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Двусторонние отношения Германии и России с 24 февраля резко ухудшились, тем не менее, страны останутся соседями со всеми вытекающими последствиями, заявил РИА Новости посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.Дипломат напомнил, что на протяжении последних лет в отношениях между двумя странами произошел ряд политических кризисов. В их числе, по мнению фон Гайра: убийство в берлинском Тиргартене, хакерская атака на германский Бундестаг, обращение с германскими НПО и средствами массовой информации."Тем не менее, когда я смотрю на то, какой была ситуация в начале февраля – в области науки, культуры, экономики – и какова она сегодня, каковы перспективы на будущее, то это настоящий обвал, который не оставляет равнодушными тех, кто выступал за доброе взаимодействие народов наших стран", - сказал посол.По его словам, это часть высокой цены за действия России на Украине. Он также выразил мнение, что после 24 февраля "двусторонние отношения России и Германии и в будущем будут носить иной характер".Изменилось и присутствие Германии в России, включая дипломатическую компоненту, констатировал глава дипмиссии. Он напомнил, что из-за высылок дипломатов германская сторона потеряла в посольстве и генеральных консульствах "много коллег, которые ни в чем не виновны". По его словам, после 24 февраля из России ушла и основная часть бизнеса, а многочисленные программы и проекты были закрыты или приостановлены."Поэтому мы должны хорошо подумать о том, будут ли заполнены вакантные на сегодняшний день должности в посольстве и генеральных консульствах, и если да, то какие именно", – уточнил собеседник агентства.Однако, по его словам, "теперь сотрудничество во многих сферах, по всей видимости, на долгое время будет едва ли возможно или во всяком случае будет протекать значительно сложнее" - в том числе по таким серьезным проблемам человечества, как климатический кризис или пандемии, которые нынешний конфликт не снимает с повестки дня.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220608/posrednichestvo-1793870572.html

https://ria.ru/20220517/germaniya-1789135104.html

германия

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в мире, германия, россия, украина, бундестаг германии, владимир путин