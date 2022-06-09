https://ria.ru/20220609/diplomatiya-1794137374.html

Антонов назвал решения Арктического совета без России нелегитимными

Антонов назвал решения Арктического совета без России нелегитимными - РИА Новости, 09.06.2022

Антонов назвал решения Арктического совета без России нелегитимными

Россия обеспокоена планами возобновить работу Арктического совета без ее участия и предупреждает, что решения, принятые в таком формате, будут лишены... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T04:57

2022-06-09T04:57

2022-06-09T07:41

в мире

россия

арктический совет

анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. Россия обеспокоена планами возобновить работу Арктического совета без ее участия и предупреждает, что решения, принятые в таком формате, будут лишены легитимности, заявил посол в США Анатолий Антонов.Работа совета была приостановлена 3 марта в свете событий на Украине. Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и США накануне объявили о намерении ограниченно возобновить работу в совете — в рамках проектов, которые не предполагают участия России.Дипломат подчеркнул, что решения в рамках Арктического совета без участия России нелегитимны и нарушают принцип консенсуса, предусмотренный его руководящими документами.Ранее посол по особым поручениям МИД России, председателя комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов предупредил, что пауза в работе Арктического совета приведет к тому что риски для безопасности в регионе будут нарастать. По его словам, "скорейшее возобновление полноформатной работы Арктического совета, безусловно, отвечает интересам не только арктических государств , но и международного сообщества, в целом".Арктический совет был создан в 1996 году по инициативе Канады с целью сотрудничества в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов. В его состав, помимо Канады, входят еще семь приарктических стран: Россия, США, Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция.

https://ria.ru/20220522/arktika-1789986809.html

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в мире, россия, арктический совет, анатолий антонов