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Антонов назвал решения Арктического совета без России нелегитимными
Антонов назвал решения Арктического совета без России нелегитимными - РИА Новости, 09.06.2022
Антонов назвал решения Арктического совета без России нелегитимными
Россия обеспокоена планами возобновить работу Арктического совета без ее участия и предупреждает, что решения, принятые в таком формате, будут лишены... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T04:57
2022-06-09T04:57
2022-06-09T07:41
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ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. Россия обеспокоена планами возобновить работу Арктического совета без ее участия и предупреждает, что решения, принятые в таком формате, будут лишены легитимности, заявил посол в США Анатолий Антонов.Работа совета была приостановлена 3 марта в свете событий на Украине. Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и США накануне объявили о намерении ограниченно возобновить работу в совете — в рамках проектов, которые не предполагают участия России.Дипломат подчеркнул, что решения в рамках Арктического совета без участия России нелегитимны и нарушают принцип консенсуса, предусмотренный его руководящими документами.Ранее посол по особым поручениям МИД России, председателя комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов предупредил, что пауза в работе Арктического совета приведет к тому что риски для безопасности в регионе будут нарастать. По его словам, "скорейшее возобновление полноформатной работы Арктического совета, безусловно, отвечает интересам не только арктических государств , но и международного сообщества, в целом".Арктический совет был создан в 1996 году по инициативе Канады с целью сотрудничества в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов. В его состав, помимо Канады, входят еще семь приарктических стран: Россия, США, Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция.
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в мире, россия, арктический совет, анатолий антонов
04:57 09.06.2022 (обновлено: 07:41 09.06.2022)
Антонов назвал решения Арктического совета без России нелегитимными
Посол Антонов: решения Арктического совета принятые без участия России будут нелегитимными
ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. Россия обеспокоена планами возобновить работу Арктического совета без ее участия и предупреждает, что решения, принятые в таком формате, будут лишены легитимности, заявил посол в США Анатолий Антонов.
Работа совета была приостановлена 3 марта в свете событий на Украине
. Канада
, Дания
, Финляндия
, Исландия
, Норвегия
, Швеция
и США
накануне объявили о намерении ограниченно возобновить работу в совете — в рамках проектов, которые не предполагают участия России
.
"Подобный шаг не может не вызывать обеспокоенность не только России как действующего председателя совета, но и всего международного сообщества, заинтересованного в дальнейшем устойчивом развитии этого региона. Констатируем, что данный уникальный формат межгосударственного взаимодействия продолжает политизироваться", - сказал Антонов.
Дипломат подчеркнул, что решения в рамках Арктического совета без участия России нелегитимны и нарушают принцип консенсуса, предусмотренный его руководящими документами.
Ранее посол по особым поручениям МИД России, председателя комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов предупредил, что пауза в работе Арктического совета приведет к тому что риски для безопасности в регионе будут нарастать. По его словам, "скорейшее возобновление полноформатной работы Арктического совета, безусловно, отвечает интересам не только арктических государств , но и международного сообщества, в целом".
Арктический совет был создан в 1996 году по инициативе Канады с целью сотрудничества в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов. В его состав, помимо Канады, входят еще семь приарктических стран: Россия, США, Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция.