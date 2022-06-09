https://ria.ru/20220609/demografiya-1794350633.html
Путин назвал главную задачу для стран
Путин назвал главную задачу для стран - РИА Новости, 09.06.2022
Путин назвал главную задачу для стран
Демография – главная задача России, россиян должно быть больше, и они должны быть здоровы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T17:32
2022-06-09T17:32
2022-06-09T18:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Демография – главная задача России, россиян должно быть больше, и они должны быть здоровы, заявил президент России Владимир Путин."Что касается того, к чему мы должны двигаться в области науки, технологии… Есть вещи, которые вроде бы как сложные, их можно там до утра рассказывать до следующего, но задачи, если посмотреть на задачи, а какие задачи? Демография – это первая задача. У нас должно быть больше людей, и они должны быть здоровые", - сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.По словам президента, в этом направлении необходимо рассмотреть целый набор вопросов – развитие медицины, базы медицинской техники, фармацевтика, современные лекарственные препараты, в том числе те, которые будут "эффективно работать против болезней", привыкшим к антибиотикам. Также глава государства назвал сквозные технологии, а также технологии в области больших данных.
https://ria.ru/20220609/putin-1794358337.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
17:32 09.06.2022 (обновлено: 18:00 09.06.2022)
Путин назвал главную задачу для стран
Путин назвал демографию главной задачей для стран
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Демография – главная задача России, россиян должно быть больше, и они должны быть здоровы, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается того, к чему мы должны двигаться в области науки, технологии… Есть вещи, которые вроде бы как сложные, их можно там до утра рассказывать до следующего, но задачи, если посмотреть на задачи, а какие задачи? Демография – это первая задача. У нас должно быть больше людей, и они должны быть здоровые", - сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.
По словам президента, в этом направлении необходимо рассмотреть целый набор вопросов – развитие медицины, базы медицинской техники, фармацевтика, современные лекарственные препараты, в том числе те, которые будут "эффективно работать против болезней", привыкшим к антибиотикам. Также глава государства назвал сквозные технологии, а также технологии в области больших данных.