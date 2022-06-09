https://ria.ru/20220609/delegatsii-1794346452.html

Запорожские власти пригласили иностранные делегации и наблюдателей в регион

Запорожские власти пригласили иностранные делегации и наблюдателей в регион - РИА Новости, 09.06.2022

Запорожские власти пригласили иностранные делегации и наблюдателей в регион

Запорожская область открыта для приезда иностранных делегаций и наблюдателей, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T17:21

2022-06-09T17:21

2022-06-09T17:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Запорожская область открыта для приезда иностранных делегаций и наблюдателей, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.Ранее Рогов заявил, что референдум по вхождению Запорожской области в состав России пройдет в этом году, подготовка к нему начата и займет несколько месяцев."Запорожская область открыта для приезда иностранных делегаций и наблюдателей. К нам уже поступают десятки обращений из практически всех западноевропейских стран, Северной Америки, включая США и Канаду, Азии, Африки. Уже порядка 40 стран, чьи граждане изъявили желание, в случае проведения референдума, приехать, посмотреть как он проводится, стать официальными наблюдателями, чтобы донести правду до международного сообщества", - сказал Рогов.По его словам, область уже посещали журналисты и общественные деятели из десятков стран мира, в том числе Британии, Германии и США.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220521/kharson-1789924458.html

https://ria.ru/20220607/chasy-1793822655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, запорожская область, россия, ситуация в днр и лнр