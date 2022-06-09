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Запорожские власти пригласили иностранные делегации и наблюдателей в регион - РИА Новости, 09.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Запорожские власти пригласили иностранные делегации и наблюдателей в регион
Запорожские власти пригласили иностранные делегации и наблюдателей в регион - РИА Новости, 09.06.2022
Запорожские власти пригласили иностранные делегации и наблюдателей в регион
Запорожская область открыта для приезда иностранных делегаций и наблюдателей, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T17:21
2022-06-09T17:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запорожская область
россия
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Запорожская область открыта для приезда иностранных делегаций и наблюдателей, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.Ранее Рогов заявил, что референдум по вхождению Запорожской области в состав России пройдет в этом году, подготовка к нему начата и займет несколько месяцев."Запорожская область открыта для приезда иностранных делегаций и наблюдателей. К нам уже поступают десятки обращений из практически всех западноевропейских стран, Северной Америки, включая США и Канаду, Азии, Африки. Уже порядка 40 стран, чьи граждане изъявили желание, в случае проведения референдума, приехать, посмотреть как он проводится, стать официальными наблюдателями, чтобы донести правду до международного сообщества", - сказал Рогов.По его словам, область уже посещали журналисты и общественные деятели из десятков стран мира, в том числе Британии, Германии и США.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220521/kharson-1789924458.html
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в мире, украина, запорожская область, россия, ситуация в днр и лнр
17:21 09.06.2022
 
Запорожские власти пригласили иностранные делегации и наблюдателей в регион

Член Запорожской ВГА Рогов: регион открыт для приезда иностранных делегаций и наблюдателей

© РИА Новости /  / Перейти в фотобанкМужчина идет по дороге в Мелитополе
Мужчина идет по дороге в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
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Мужчина идет по дороге в Мелитополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Запорожская область открыта для приезда иностранных делегаций и наблюдателей, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
Ранее Рогов заявил, что референдум по вхождению Запорожской области в состав России пройдет в этом году, подготовка к нему начата и займет несколько месяцев.
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"Запорожская область открыта для приезда иностранных делегаций и наблюдателей. К нам уже поступают десятки обращений из практически всех западноевропейских стран, Северной Америки, включая США и Канаду, Азии, Африки. Уже порядка 40 стран, чьи граждане изъявили желание, в случае проведения референдума, приехать, посмотреть как он проводится, стать официальными наблюдателями, чтобы донести правду до международного сообщества", - сказал Рогов.
По его словам, область уже посещали журналисты и общественные деятели из десятков стран мира, в том числе Британии, Германии и США.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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