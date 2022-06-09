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Мазур поручил увеличить число бюджетных мест в томских техникумах

Мазур поручил увеличить число бюджетных мест в томских техникумах - РИА Новости, 09.06.2022

Мазур поручил увеличить число бюджетных мест в томских техникумах

Врио губернатора Томской области Владимир Мазур поручил увеличить на 1 тысячу число бюджетных мест в техникумах и колледжах региона, сообщает обладминистрация. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T11:52

2022-06-09T11:52

2022-06-09T11:52

томская область

томская область

образование - общество

владимир мазур

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ТОМСК, 9 июн – РИА Новости. Врио губернатора Томской области Владимир Мазур поручил увеличить на 1 тысячу число бюджетных мест в техникумах и колледжах региона, сообщает обладминистрация.Глава региона провел координационный совет по кадровому обеспечению экономики Томской области, на котором поставил задачу увеличить контрольные цифры приема выпускников школ в колледжи и техникумы и поручил предприятиям совместно с муниципалитетами обеспечить условия для трудоустройства выпускников на предприятия области."Мы должны создавать условия для трудоустройства и жизнеустройства каждого выпускника, потому что не все после профтеха доходят до рабочих мест. В поездках по районам и предприятиям я общаюсь с руководителями, и они в голос твердят о кадровой проблеме. Нам необходимо – исключительно по заявкам от предприятий – увеличить количество бюджетных мест в системе профобразования не менее чем на тысячу человек", – сказал Мазур.По итогам заседания совет принял решение внести новые компетенции в перечень из 69 приоритетных профессий и специальностей для подготовки кадров для экономики Томской области, в том числе: "мастер производства молочной продукции", "машинист крана", "сестринское дело", "зоотехния", "портной", "графический дизайнер", "стилистика и искусство визажа".Томская область, согласно мониторингу Минпросвещения РФ, входит в пятерку регионов-лидеров в России по трудоустройству выпускников техникумов и колледжей в 2021 году. Особое внимание уделяется новому федеральному проекту "Профессионалитет", в рамках которого представители работодателей (холдинг "Сибагро") создают образовательно-производственный хаб в Томском аграрном колледже.В настоящее время в Томской области профессиональное образование предлагают 33 техникума, девять филиалов, четыре частных и четыре структурных подразделения вузов. В 2022 году профобразование по почти 200 образовательным программам получают 26 тысяч студентов. Наиболее востребованными в регионе являются технические и аграрные профессии, IT-сектор, сферы услуг, здравоохранения и образования.

https://ria.ru/20220530/zdorove-1791679323.html

томская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

томская область, образование - общество, владимир мазур