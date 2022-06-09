19:51 09.06.2022 (обновлено: 21:08 09.06.2022)
В Болгарии заявили, что русофобы во власти ведут страну к катастрофе
В Болгарии заявили о конфликте народа с русофобами во власти, ведущими страну к катастрофе
Вид на город Софию, Болгария. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Болгарией руководят настроенные на конфронтацию с Россией люди, ведущие страну к краху, считает председатель национального движения "Русофилы" Николай Малинов. Его цитирует Болгарское радио.
"У нас в парламенте и в правительстве засели настроенные на конфликт русофобы, притом что болгары в массе своей русофилы. Если мы не преодолеем этот дисбаланс, нас ждет катастрофа. Нам нужно очень хорошо подумать, на чьей стороне мы должны быть", — заявил он.
Как считает эксперт, в мире существуют две противоборствующие системы. С одной стороны — Китай, Россия, Индия, 90 процентов арабских стран и значительная часть Латинской Америки. Они выдвигают идею традиционных ценностей, сильного государства и многополярного мира. На другой стороне находятся США и их "европейские приспешники", которые предлагают однополярную модель, где в качестве доминирующего полюса выступает Вашингтон.
По мнению Малинова, в этих условиях Болгария должна стремиться быть нейтральной и суверенной страной, поскольку находится между Западом и Востоком. В этой роли она была бы полезна и себе, и человечеству, полагает он.
На прошлой неделе Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета главы МИД России Сергея Лаврова, направлявшегося в Сербию. Сам министр предположил, что у западных стран "совсем плохи дела", раз они сочли его полет в Белград чуть ли не угрозой вселенского масштаба. Он выразил сожаление, что некоторым государствам приходится выступать в роли подпевал.
После начала Россией специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад стал вводить ограничительные меры против Москвы и закрыл небо для ее самолетов. В ответ на это Россия запретила использовать свое воздушное пространство авиакомпаниям из тех стран, которые пошли на недружественный шаг.
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