https://ria.ru/20220609/bolgariya-1794395562.html

В Болгарии заявили, что русофобы во власти ведут страну к катастрофе

В Болгарии заявили, что русофобы во власти ведут страну к катастрофе - РИА Новости, 09.06.2022

В Болгарии заявили, что русофобы во власти ведут страну к катастрофе

Болгарией руководят настроенные на конфронтацию с Россией люди, ведущие страну к краху, считает председатель национального движения "Русофилы" Николай Малинов... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T19:51

2022-06-09T19:51

2022-06-09T21:08

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Болгарией руководят настроенные на конфронтацию с Россией люди, ведущие страну к краху, считает председатель национального движения "Русофилы" Николай Малинов. Его цитирует Болгарское радио.Как считает эксперт, в мире существуют две противоборствующие системы. С одной стороны — Китай, Россия, Индия, 90 процентов арабских стран и значительная часть Латинской Америки. Они выдвигают идею традиционных ценностей, сильного государства и многополярного мира. На другой стороне находятся США и их "европейские приспешники", которые предлагают однополярную модель, где в качестве доминирующего полюса выступает Вашингтон.По мнению Малинова, в этих условиях Болгария должна стремиться быть нейтральной и суверенной страной, поскольку находится между Западом и Востоком. В этой роли она была бы полезна и себе, и человечеству, полагает он.На прошлой неделе Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета главы МИД России Сергея Лаврова, направлявшегося в Сербию. Сам министр предположил, что у западных стран "совсем плохи дела", раз они сочли его полет в Белград чуть ли не угрозой вселенского масштаба. Он выразил сожаление, что некоторым государствам приходится выступать в роли подпевал.После начала Россией специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад стал вводить ограничительные меры против Москвы и закрыл небо для ее самолетов. В ответ на это Россия запретила использовать свое воздушное пространство авиакомпаниям из тех стран, которые пошли на недружественный шаг.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794323097.html

https://ria.ru/20220608/balkany-1794113280.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, россия, болгария, сша, европа, китай