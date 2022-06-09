Рейтинг@Mail.ru
В Болгарии заявили, что русофобы во власти ведут страну к катастрофе - РИА Новости, 09.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220609/bolgariya-1794395562.html
В Болгарии заявили, что русофобы во власти ведут страну к катастрофе
В Болгарии заявили, что русофобы во власти ведут страну к катастрофе - РИА Новости, 09.06.2022
В Болгарии заявили, что русофобы во власти ведут страну к катастрофе
Болгарией руководят настроенные на конфронтацию с Россией люди, ведущие страну к краху, считает председатель национального движения "Русофилы" Николай Малинов... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T19:51
2022-06-09T21:08
политика
россия
болгария
сша
европа
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135088/73/1350887369_156:291:2000:1328_1920x0_80_0_0_991d9343d7f3845204b52a9e58d0d74f.jpg
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Болгарией руководят настроенные на конфронтацию с Россией люди, ведущие страну к краху, считает председатель национального движения "Русофилы" Николай Малинов. Его цитирует Болгарское радио.Как считает эксперт, в мире существуют две противоборствующие системы. С одной стороны — Китай, Россия, Индия, 90 процентов арабских стран и значительная часть Латинской Америки. Они выдвигают идею традиционных ценностей, сильного государства и многополярного мира. На другой стороне находятся США и их "европейские приспешники", которые предлагают однополярную модель, где в качестве доминирующего полюса выступает Вашингтон.По мнению Малинова, в этих условиях Болгария должна стремиться быть нейтральной и суверенной страной, поскольку находится между Западом и Востоком. В этой роли она была бы полезна и себе, и человечеству, полагает он.На прошлой неделе Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета главы МИД России Сергея Лаврова, направлявшегося в Сербию. Сам министр предположил, что у западных стран "совсем плохи дела", раз они сочли его полет в Белград чуть ли не угрозой вселенского масштаба. Он выразил сожаление, что некоторым государствам приходится выступать в роли подпевал.После начала Россией специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад стал вводить ограничительные меры против Москвы и закрыл небо для ее самолетов. В ответ на это Россия запретила использовать свое воздушное пространство авиакомпаниям из тех стран, которые пошли на недружественный шаг.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20220609/ukraina-1794323097.html
https://ria.ru/20220608/balkany-1794113280.html
россия
болгария
сша
европа
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Игорь Тоноян
Игорь Тоноян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135088/73/1350887369_492:396:1735:1328_1920x0_80_0_0_9b60b7a1075c357af2e47d3c2c7764ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, болгария, сша, европа, китай
19:51 09.06.2022 (обновлено: 21:08 09.06.2022)
 
В Болгарии заявили, что русофобы во власти ведут страну к катастрофе

В Болгарии заявили о конфликте народа с русофобами во власти, ведущими страну к катастрофе

© Fotolia / AstrugВид на город Софию, Болгария
Вид на город Софию, Болгария - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© Fotolia / Astrug
Вид на город Софию, Болгария. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Болгарией руководят настроенные на конфронтацию с Россией люди, ведущие страну к краху, считает председатель национального движения "Русофилы" Николай Малинов. Его цитирует Болгарское радио.

"У нас в парламенте и в правительстве засели настроенные на конфликт русофобы, притом что болгары в массе своей русофилы. Если мы не преодолеем этот дисбаланс, нас ждет катастрофа. Нам нужно очень хорошо подумать, на чьей стороне мы должны быть", — заявил он.

Как считает эксперт, в мире существуют две противоборствующие системы. С одной стороны — Китай, Россия, Индия, 90 процентов арабских стран и значительная часть Латинской Америки. Они выдвигают идею традиционных ценностей, сильного государства и многополярного мира. На другой стороне находятся США и их "европейские приспешники", которые предлагают однополярную модель, где в качестве доминирующего полюса выступает Вашингтон.
По мнению Малинова, в этих условиях Болгария должна стремиться быть нейтральной и суверенной страной, поскольку находится между Западом и Востоком. В этой роли она была бы полезна и себе, и человечеству, полагает он.
Парад в Пекине в честь 70-летия образования КНР - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
Вчера, 16:20
В Китае рассказали, как разделится мир после конфликта на Украине
На прошлой неделе Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета главы МИД России Сергея Лаврова, направлявшегося в Сербию. Сам министр предположил, что у западных стран "совсем плохи дела", раз они сочли его полет в Белград чуть ли не угрозой вселенского масштаба. Он выразил сожаление, что некоторым государствам приходится выступать в роли подпевал.
После начала Россией специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад стал вводить ограничительные меры против Москвы и закрыл небо для ее самолетов. В ответ на это Россия запретила использовать свое воздушное пространство авиакомпаниям из тех стран, которые пошли на недружественный шаг.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Флаг Черногории на фоне города Котор - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 21:10
В Турции предупредили Балканы о последствиях закрытия неба для России
 
ПолитикаРоссияБолгарияСШАЕвропаКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала