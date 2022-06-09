https://ria.ru/20220609/biznes-1794139019.html

В России каждый второй бизнесмен видит перспективы для роста

В России каждый второй бизнесмен видит перспективы для роста - РИА Новости, 09.06.2022

В России каждый второй бизнесмен видит перспективы для роста

Каждый второй предприниматель в сфере малого и среднего бизнеса в России видит новые возможности для развития своего дела в ближайшие два года, говорится в... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T06:06

2022-06-09T06:06

2022-06-09T06:06

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276944_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_172176ffb839084d0c656579f14b5eeb.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Каждый второй предприниматель в сфере малого и среднего бизнеса в России видит новые возможности для развития своего дела в ближайшие два года, говорится в исследовании банка "Открытие", которое есть в распоряжении РИА Новости.По мнению 14%, ситуация ухудшится, остальные затруднились оценить перспективы в текущей ситуации.По данным исследования, среди необходимых и актуальных мер поддержки в нынешней экономической ситуации предприниматели чаще всего называли снижение налогов и налоговые каникулы (57%), прямые государственные субсидии на развитие бизнеса (35%), госрегулирование цен на сырье и материалы (31%). При этом 27% компаний МСБ считают такой мерой резкое снижение ставок по кредитам и лишь 17% – кредитные каникулы.По данным исследования, 45% компаний МСБ не планируют в ближайшие полгода как-то менять свою работу, 20% заявили о намерении развивать и расширять бизнес во втором полугодии 2022 года. Сокращать масштабы бизнеса в эти сроки хотят 12%, остальные затруднились оценить, как будут развиваться их компании до конца года.Исследование было проведено в мае 2022 года по репрезентативной выборке среди 400 компаний микро-, малого и среднего бизнеса в городах с населением свыше 100 тысяч человек.

https://ria.ru/20220602/chernyshenko-1792816092.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия