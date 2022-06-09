Рейтинг@Mail.ru
США помогали 46 биообъектам на Украине, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 09.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220609/bioobekty-1794395856.html
США помогали 46 биообъектам на Украине, заявили в Пентагоне
США помогали 46 биообъектам на Украине, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 09.06.2022
США помогали 46 биообъектам на Украине, заявили в Пентагоне
США последние 20 лет оказывали легальную поддержку 46 биологическим объектам на Украине в рамках мирных проектов медицинской и сельскохозяйственной... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T19:52
2022-06-09T21:38
сша
сергей рябков
министерство обороны сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790814063_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cccc76f095dc749db4d185d3123f61e2.jpg
ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. США последние 20 лет оказывали легальную поддержку 46 биологическим объектам на Украине в рамках мирных проектов медицинской и сельскохозяйственной направленности, заявил Пентагон.Подборка сведений о сотрудничестве двух стран была опубликована после того, как российские власти неоднократно обвинили США в военно-биологической активности на украинской территории.В Пентагоне заверили, что сотрудничество было транспарентным, шло с соблюдением норм американского, украинского законодательств и международного права, зачастую в партнерстве с многосторонними структурами, включая Всемирную организацию здравоохранения.В релизе говорится, что у Украины нет ядерной, химической или биологических программ военной направленности, а ее лаборатории ничем не отличаются от аналогичных медицинских и научных объектов по всему миру.Американцы добавили, что Пентагон и госдепартамент финансировали программы содействия конверсии в "мирные учреждения общественного здравоохранения" бывших советских военно-биологических объектов на всем пространстве распавшегося СССР."США в рамках международного сотрудничества также работали над устранением других биологических угроз на территории бывшего Советского Союза. Были привлечены эксперты в области биологии, биозащиты, общественного здравоохранения и смежных областей со всего правительства США", - сказано в релизе."Эти усилия способствовали развитию эпиднадзора и расширили мирное сотрудничество в области биологических исследований между учеными бывшего Советского Союза и мировым научным сообществом в соответствии с международными нормами безопасности, защиты, нераспространения и прозрачности", - говорится в документе.Замглавы МИД России Сергей Рябков в мае заявил, что "вскрывшиеся факты военно-биологической деятельности США на Украине свидетельствуют о том, что функционирование биологических лабораторий на территории этой страны, включая подразделения санитарно-эпидемиологического управления военного ведомства Украины, было нацелено на усиление патогенных свойств возбудителей чумы, сибирской язвы, холеры и других смертельных болезней".
https://ria.ru/20220527/laboratorii-1791231062.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790814063_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_77a4ba4180180a7cd7a0c00e9f1da41b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, сергей рябков, министерство обороны сша, украина
19:52 09.06.2022 (обновлено: 21:38 09.06.2022)
 
США помогали 46 биообъектам на Украине, заявили в Пентагоне

Пентагон заявил о мирном сотрудничестве США с биолабораториями на Украине

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. США последние 20 лет оказывали легальную поддержку 46 биологическим объектам на Украине в рамках мирных проектов медицинской и сельскохозяйственной направленности, заявил Пентагон.
Подборка сведений о сотрудничестве двух стран была опубликована после того, как российские власти неоднократно обвинили США в военно-биологической активности на украинской территории.
"США работали над повышением биологической безопасности и защиты Украины, эффективности эпиднадзора людей и животных, оказывая поддержку 46 гражданским украинским лабораториям, учреждениям здравоохранения и центрам диагностики заболеваний на протяжении последних двух десятилетий", - говорится в пресс-релизе.
В Пентагоне заверили, что сотрудничество было транспарентным, шло с соблюдением норм американского, украинского законодательств и международного права, зачастую в партнерстве с многосторонними структурами, включая Всемирную организацию здравоохранения.
В релизе говорится, что у Украины нет ядерной, химической или биологических программ военной направленности, а ее лаборатории ничем не отличаются от аналогичных медицинских и научных объектов по всему миру.
Американцы добавили, что Пентагон и госдепартамент финансировали программы содействия конверсии в "мирные учреждения общественного здравоохранения" бывших советских военно-биологических объектов на всем пространстве распавшегося СССР.
"США в рамках международного сотрудничества также работали над устранением других биологических угроз на территории бывшего Советского Союза. Были привлечены эксперты в области биологии, биозащиты, общественного здравоохранения и смежных областей со всего правительства США", - сказано в релизе.
"Эти усилия способствовали развитию эпиднадзора и расширили мирное сотрудничество в области биологических исследований между учеными бывшего Советского Союза и мировым научным сообществом в соответствии с международными нормами безопасности, защиты, нераспространения и прозрачности", - говорится в документе.
Замглавы МИД России Сергей Рябков в мае заявил, что "вскрывшиеся факты военно-биологической деятельности США на Украине свидетельствуют о том, что функционирование биологических лабораторий на территории этой страны, включая подразделения санитарно-эпидемиологического управления военного ведомства Украины, было нацелено на усиление патогенных свойств возбудителей чумы, сибирской язвы, холеры и других смертельных болезней".
Биологическая опасность - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 16:56
Минобороны: украинские чиновники обогащались на модернизации биолабораторий
 
СШАСергей РябковМинистерство обороны СШАУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала