19:52 09.06.2022 (обновлено: 21:38 09.06.2022)
США помогали 46 биообъектам на Украине, заявили в Пентагоне
Пентагон заявил о мирном сотрудничестве США с биолабораториями на Украине
© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. США последние 20 лет оказывали легальную поддержку 46 биологическим объектам на Украине в рамках мирных проектов медицинской и сельскохозяйственной направленности, заявил Пентагон.
Подборка сведений о сотрудничестве двух стран была опубликована после того, как российские власти неоднократно обвинили США в военно-биологической активности на украинской территории.
"США работали над повышением биологической безопасности и защиты Украины, эффективности эпиднадзора людей и животных, оказывая поддержку 46 гражданским украинским лабораториям, учреждениям здравоохранения и центрам диагностики заболеваний на протяжении последних двух десятилетий", - говорится в пресс-релизе.
В Пентагоне заверили, что сотрудничество было транспарентным, шло с соблюдением норм американского, украинского законодательств и международного права, зачастую в партнерстве с многосторонними структурами, включая Всемирную организацию здравоохранения.
В релизе говорится, что у Украины нет ядерной, химической или биологических программ военной направленности, а ее лаборатории ничем не отличаются от аналогичных медицинских и научных объектов по всему миру.
Американцы добавили, что Пентагон и госдепартамент финансировали программы содействия конверсии в "мирные учреждения общественного здравоохранения" бывших советских военно-биологических объектов на всем пространстве распавшегося СССР.
"США в рамках международного сотрудничества также работали над устранением других биологических угроз на территории бывшего Советского Союза. Были привлечены эксперты в области биологии, биозащиты, общественного здравоохранения и смежных областей со всего правительства США", - сказано в релизе.
"Эти усилия способствовали развитию эпиднадзора и расширили мирное сотрудничество в области биологических исследований между учеными бывшего Советского Союза и мировым научным сообществом в соответствии с международными нормами безопасности, защиты, нераспространения и прозрачности", - говорится в документе.
Замглавы МИД России Сергей Рябков в мае заявил, что "вскрывшиеся факты военно-биологической деятельности США на Украине свидетельствуют о том, что функционирование биологических лабораторий на территории этой страны, включая подразделения санитарно-эпидемиологического управления военного ведомства Украины, было нацелено на усиление патогенных свойств возбудителей чумы, сибирской язвы, холеры и других смертельных болезней".