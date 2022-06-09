https://ria.ru/20220609/bioobekty-1794395856.html

США помогали 46 биообъектам на Украине, заявили в Пентагоне

США помогали 46 биообъектам на Украине, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 09.06.2022

США помогали 46 биообъектам на Украине, заявили в Пентагоне

США последние 20 лет оказывали легальную поддержку 46 биологическим объектам на Украине в рамках мирных проектов медицинской и сельскохозяйственной... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T19:52

2022-06-09T19:52

2022-06-09T21:38

сша

сергей рябков

министерство обороны сша

украина

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ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. США последние 20 лет оказывали легальную поддержку 46 биологическим объектам на Украине в рамках мирных проектов медицинской и сельскохозяйственной направленности, заявил Пентагон.Подборка сведений о сотрудничестве двух стран была опубликована после того, как российские власти неоднократно обвинили США в военно-биологической активности на украинской территории.В Пентагоне заверили, что сотрудничество было транспарентным, шло с соблюдением норм американского, украинского законодательств и международного права, зачастую в партнерстве с многосторонними структурами, включая Всемирную организацию здравоохранения.В релизе говорится, что у Украины нет ядерной, химической или биологических программ военной направленности, а ее лаборатории ничем не отличаются от аналогичных медицинских и научных объектов по всему миру.Американцы добавили, что Пентагон и госдепартамент финансировали программы содействия конверсии в "мирные учреждения общественного здравоохранения" бывших советских военно-биологических объектов на всем пространстве распавшегося СССР."США в рамках международного сотрудничества также работали над устранением других биологических угроз на территории бывшего Советского Союза. Были привлечены эксперты в области биологии, биозащиты, общественного здравоохранения и смежных областей со всего правительства США", - сказано в релизе."Эти усилия способствовали развитию эпиднадзора и расширили мирное сотрудничество в области биологических исследований между учеными бывшего Советского Союза и мировым научным сообществом в соответствии с международными нормами безопасности, защиты, нераспространения и прозрачности", - говорится в документе.Замглавы МИД России Сергей Рябков в мае заявил, что "вскрывшиеся факты военно-биологической деятельности США на Украине свидетельствуют о том, что функционирование биологических лабораторий на территории этой страны, включая подразделения санитарно-эпидемиологического управления военного ведомства Украины, было нацелено на усиление патогенных свойств возбудителей чумы, сибирской язвы, холеры и других смертельных болезней".

https://ria.ru/20220527/laboratorii-1791231062.html

сша

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сша, сергей рябков, министерство обороны сша, украина